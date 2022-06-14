MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi sonuç sorgulam ekranı!

MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusu gündemdeki yerini koruyor. 2022 MSÜ sınavı aylar öncesi uygulandı. Ardından adaylar başarı puanlarına göre tercihte bulundu. Bugünlerde ise MSÜ tercih sonuçları için araştırmalar başladı. Peki MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları erken açıklanır mı? İşte ÖSYM'nin duyurduğu MSÜ tercih sonucu tarihi...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59’da sona erdi.

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgiye göre, 2022 MSÜ tercih sonuçları 17 Haziran 2022 tarihinde açıklanacak.

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MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

2022 MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.... internet adresi üzerinden açıklanacak.

MSÜ YERLEŞTİRMELERİ NASIL YAPILACAK?

Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.