Muharrem ayının 1. günü ve 10. günü ne zaman sorusu, mübarek günleri ibadetlerini yerine getirmek isteyen pek çok kişi tarafından merak kazandı. Aşure gününü de içerisinde barındıran Muharrem ayı, aynı zamanda Aşure gününün de eda edileceği tarihleri içerisinde bulunduruyor. Peki, Aşure günü olan Muharrem ayının 10. günü ne zaman? Muharrem ayı 10 günü faziletleri nelerdir? İşte, Muharrem ayı hakkında detaylı bilgiler

MUHARREM AYININ 10. GÜNÜ NE ZAMAN?

Muharrem ayının 10. günü bu sene 5 Temmuz 2025 Cumartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM AYI ORUCU NE ZAMAN TUTULUR?

Muharrem orucu hicri takvime göre muharrem ayının ilk 10 günü tutulur.

MUHARREM AYINDA YAPILACAK İBADETLER NELERDİR?

Kuran-ı Kerim'de adı geçen en faziletli aylardan biri olan Muharrem ayı, sadece İslam dininde değil diğer dinlerde de çok kıymetlidir. Kelime anlamı hürmet edilen, saygı duyulan anlamına gelen Muharrem ayı aynı zamanda Hicri takvimin ilk ayı özelliğini taşır. Peygamber Efendimiz (s.a.s), Muharrem ayında yapılacak ibadetlerin daha özverili olmasını tavsiye eder.

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETİ

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. u ayrıcalığı "Muharrem" adından da fark etmek mümkündür. Zira "muharrem" kelimesi, "haram kılınmış", "hürmete layık" anlamlarına gelmektedir. Kısacası "haram aylar" uygulamasının genel adı, anlam itibarı ile bu aya özel bir ad olarak verilmiştir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

Bu özel uygulama, şüphesiz Muharrem ayına atfedilen önemin bir yansıması olarak değerlendirilmelidir. Aynı önem İslam kültür ve tarihi sürecinde de devam ede gelmiştir. Zira İslam Hz. İbrahim'in tebliğ ettiği Hanif dini esaslarının devamı niteliğinde olması sebebi ile o geleneğin değerlerinin de sahibidir, dolayısı ile bu ayı değerli kılan tarihi olayları önemser.

Diğer yandan, İslam'ın zuhurundan sonra da Muharrem ayı, dini, sosyal ve tarihi önemi haiz olaylara sahne olmuştur. Bu durum Muharrem ayını, İslam kültürü açısından daha da ön plana çıkarmaktadır.

MUHARREM AYININ İLK GECESİ KILINACAK NAMAZ

Zilhicce ayının Muharrem ayına bağlandığı gece 2 rekat namaz kılmak çok sevaptır. 2 rekatlık namazın her rekatın 7 Fatiha, 7 Ayetel Kürsi ve 7 İhlas Sureleri okunur. 2 rekat namaz kıldıktan sonra tövbe-i istiğfar getirilerek dua edilir.

Muharrem ayının 1'i ile 10'u arasında yalnızca 1 kere kılınması gereken 6 rekatlık namaz bulunmaktadır. Akşam namazı ve yatsı namazı arasında kılınacak olan bu namazın yatsı namazından sonra da kılınması uygun görülür.

6 rekatlık Muharrem ayı namazı şöyle kılınır: 'Niyet ettim Allah rızası için Muharrem ayı namazını kılmaya, herhangi bir komşumun ve din kardeşimin veya herhangi bir kimsenin bana hakkı geçmiş ise bu hakkın ödenmesi için.'

1. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Ayete'l Kürsi, 11 İhlas Suresi.

2. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

3. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 1 Elhakümüt-tekasür, 11 İhlas Suresi

4. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi

5. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 3 Kafirun Suresi, 11 İhlâs-ı Şerif.

6. rekatta: 1 Fatiha Suresi, 10 İhlas Suresi okunur.







