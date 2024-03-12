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Mukabele 1-30. cüz dinle! Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okuma ve tüm cüzleri dinleme ekranı yenisafak.com'da

Ramazan ayı 11 Mart Pazartesi günü tutulan oruçla başladı. Ramazan ayı mukabelesi de bu mübarek ayda yapılacak ibadetler arasında yer alıyor. Hafızın hatim indirmesi esnasında Kuran-ı Kerim aracılığıyla takip edilmesine mukabele denir. Mukabele'de Kur'an-ı Kerim'de yer alan 30 cüz Ramazan ayının 30 günü boyunca okunur. Ramazan ayında mukabelenizi yenisafak.com'da dinleyebilirsiniz. İşte 1-30. cüz mukabele dinleme ve okuma ekranı...

15:34 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Mukabele
Mukabele

Ramazan'da Kur’an-ı Kerim’i okumak ve dinlemek isteyen Müslümanlar mukabelelere yoğun ilgi gösteriyorlar. Mukabele, Ramazan ayında cami ve mescitlerde sıkça yapılan bir uygulamadır. Genellikle Ramazan ayının her günü bir cüz olmak üzere Kur'an-ı Kerim hatim edilir. Mukabeleye katılanlar, Kur'an'ın tilavetini dinleyerek manevi bir huzur yaşarlar.

MUKABELE 1- 30.CÜZ OKUME VE DİNLEME EKRANI YENİSAFAK.COM'DA

Mukabele nedir?

Mukabele, bir kimsenin Kur'an'ı ezberden veya kitaptan yüksek sesle okuması ve onu dinleyen topluluğun da sessizce Kur'an'dan takip etmesidir. Mukabele Mukabele anlamca karşılıklı verme, karşılıklı okuma anlamına gelir. Özellikle Ramazan aylarında her gün bir cüz ile bayrama kadar bütün Kur'an'ı baştan sona okunarak mukabele yapılır. Hatim, Kur’an’ın başından sonuna kadar Arapça olarak okunarak bitirilmesidir. Televizyon veya cd’den okunan bir mukabeleyi takip etmek veya dinlemek sevaptır. Ancak bu durumda kişi okunan mukabeleyi sadece dinlemekle yetinirse hatim sevabı alır. Hatim yapmış olmak için Kur’an’ın bizzat tilavet edilmesi/okunması gerekir.

Mukabele ile Hatim Arasındaki Fark Nedir?

Mukabele, Kur'an'ı bölümler halinde okuyup takip etme işlemidir. Hatim ise Kur'an'ı baştan sona okuyup bitirme işlemidir. Mukabele, hatim yapmanın bir aracı olarak kullanılabilir.

Mukabele Takip Eden Hatim Yapmış Olur mu?

Mukabeleyi takip eden kişi, okuyucu ile birlikte ayeti sessizce okuduğu için hatim sevabı alır.

Mukabele Yarım Kalırsa Ne Olur?

Mukabele yarım kalırsa, kalan bölümler daha sonra başka bir zamanda okunabilir. Mukabeleyi yarım bırakmak herhangi bir günah teşkil etmez.

Mukabele Okumanın Sevabı ve Faziletleri

Peygamberimiz ile Cebrail (a.s) Ramazan gecelerinde nöbetleşe Kur`an`ı- Kerim`i okur ve dinlerlerdi.

Ramazan ayında camilerde mukabele okunması, Peygamberimiz ve Ashabı ile İslam büyüklerinin hayatlarından alınmış güzel bir adettir.

Kainat durdukça insanlara bir hidayet ve nur olarak gönderilen bu Kitab-ı Kebir`in okuması da yine öyle kainat çapında büyükler tarafından yapılacaktı. Bunun üzerine Allah`ın sevgili iki elçisi, Kur`an-ı Kerim`i birbirlerine okumak üzere Ramazan ayında her gece bir araya gelmekteydi.

Peygamber Efendimiz (asm) Kur`ân`ı başkasından dinlemeyi de severdi Başkasından dinlerken mübarek gözyaşlarını tutamazdı.

İbn-i Mes`ud (ra) anlatıyor: Resûlullah (asm) bana hitaben:

“Bana Kur`ân oku!” buyurdu Ben:

“Ya Resûlallah! Kur`ân sana indirildiği halde, sana Kur`ân`ı ben mi okuyacağım?” dedim

Allah Resûlü (asm):

“Ben Kur`ân`ı kendimden başka birisinden dinlemeyi hakikaten severim” buyurdu Bunun üzerine, Resûl-i Ekrem`e (asm) Nisâ Sûresinden okumaya başladım Nihâyet; “Her ümmetten birer şâhit getirdiğimiz ve ey Muhammed, onların üzerlerine de seni şâhit olarak getirdiğimiz zaman onların hâli nice olur?” âyetine geldiğimde, Resûl-i Ekrem Efendimiz (asm):

“Şimdilik yeter!” buyurdu Dönüp baktığımda, bir de ne göreyim, Resûl-i Ekrem Efendimiz`in (asm) iki gözünden yaşlar akıyordu.

Kur-ân`ı dinlemek aynı zamanda Kur`ân`ın da emridir, Cenâb-ı Hak:

“Kur`ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, merhamet olunasınız” buyurur.

Kur`an`ın Ramazan`da nazil olması (el-Bakara, 2/185), Kur`an okumanın özellikle Ramazan`da kat kat mükâfatlandırılacağı müjdesi, Müslümanların bu ayda en çok Kur`an`la meşgul olmalarına sebep olmuştur. Bu sebeple “Kur`an ayı” olan Ramazan`da cami ve evlerde mukabeleler okunur, hatimler yapılır.



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38 dakika önce
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Mukabele 1-30. cüz dinle! Ramazan ayı boyunca Kur'an-ı Kerim okuma ve tüm cüzleri dinleme ekranı yenisafak.com'da