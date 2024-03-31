"Murat Kurum ne kadar oy aldı? 2024 Yerel Seçimleri Murat Kurum oy oranı ve oy sayısı ne kadar?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. 31 Mart Yerel Seçimleri için geri sayım sürüyor. AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Murat Kurum'un oy oranı hakkında detaylar merak ediliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

Oy Verme İşlemi Saat Kaçta Başlıyor, Kaçta Bitiyor?

MURAT KURUM NE KADAR OY ALDI 2024?

YSK seçim sonuçlarının açıklamaya başlamasının ardından adayların oy oranları belli olacak. Konu hakkında açıklama geldiğinde detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.





YSK Başkanlığınca 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için oy kullanma saatleri:





Güneşin doğuş ve batış saatlerine ilişkin değerlendirmelere göre, Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Kahramanmaraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Şanlıurfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ve Kilis illerinde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri 07.00-16.00 olarak belirlendi.





Diğer illerde oy vermenin başlangıç ve bitiş saatleri ise 08.00-17.00 olarak belirlendi.





31 Mart Seçimlerinde Kaç Oy Kullanılacak?





Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'daki seçmenler, "büyükşehir belediye başkanı", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy kullanacak.





Büyükşehir olmayan illerde ise "il genel meclisi üyeliği", "belediye başkanı", "belediye meclis üyeliği" ve "muhtarlık ve ihtiyar heyeti" için oy verilecek.





Köylerde ise "il genel meclisi üyeliği" ile "muhtarlık ve ihtiyar meclisi" için oy atılacak.





Oy Nasıl Kullanılır?

- Sandığa gitmeden önce nerede oy kullanacağınızı öğrenin.





- Üzerinde T.C. kimlik numarası olan kimlik belgenizi yanınızda bulundurun.





- Cep telefonuyla kabine girmeyin.





- Oy pusulasına mühür dışında işaret koymayın.





- Pusulalarınızı tek zarfa koyun.





- Oy kullandıktan sona imza atmayı unutmayın.





Oy Kullanacakların Dikkat Etmesi Gerekenler

- Seçim tarihi itibariyle 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.





- Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra www.ysk.gov.tr internet sayfamızın "Nerede Oy - Kullanacağım" bölümünden öğrenebilirsiniz.





- Nüfus müdürlüklerinden alınan geçici kimlik belgesi ile oy kullanılabilir.



