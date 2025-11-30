Milyoner
Kim Milyoner Olmak İster yarışma programı bu akşam 1196. yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. 30 Kasım tarihli yeni bölümde bir sorunun yanıtı ise merak edilen sorular arasına girdi. İşte NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu ünvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir? sorusunun doğru cevabı.
SORU: NBA tarihindeki en uzun boylu oyuncu ünvanını paylaşan Gheorghe Mureşan ile Manute Bol'un boyları kaç santimetredir?
DOĞRU CEVAP:
B: 231
A: 221
C: 241
D: 251
Gheorghe Dumitru Mureşan
, Romanyalı eski NBA oyuncusudur. Boyu yaklaşık 2.31 (7 ft 7 inç) metredir ve Manute Bol ile birlikte NBA tarihinin gelmiş geçmiş en uzun boylu iki oyuncusundan biridir. 1993 - 2000 yılları arasında Washington Bullets ve New Jersey Nets takımlarında forma giymiştir. Ayrıca 'My Giant' adlı filmde Billy Crystal ile birlikte başrolü oynamıştır.
Manute Bol
(19 Ekim 1962 - 19 Haziran 2010), Sudan doğumlu Amerikalı basketbolcu ve siyasi aktivist. 200 lbs (91 kg) ağırlığında, 7 feet 7 inc (2 metre 31 cm.) boyunda listelenen Bol, NBA tarihinin en uzun oyuncularından biriydi. Pivot pozisyonunda oynamıştır. Bridgeport Üniversitesinde kolej basketbol liginde oynadıktan sonra Bol, 1985 NBA Seçmelerinde 2. tur 31. sıradan şimdiki adı Washington Wizards olan Washington Bullets tarafından seçildi. NBA'da geçirdiği 12 sezonun 4 sezonunu Washington Bullets'ta, 4 sezonunu Philadelphia 76ers'de, 3 sezonunu Golden State Warriors'ta, 1 sezonunu da Miami Heat'te geçirdi. 1985 yılı çaylak sezonunda yılın defansif oyuncusu seçildi. 1985-86 NBA Sezonunda 5.0 blok ve 1988-89 NBA sezonunda 4.3 blok ortalaması tutturarak 2 kere yılın blok kralı olmuştur. 1995 Yılında basketbol kariyerini sonlandırmıştır. 2010 yılında Stevens-Johnson Sendromu'ndan ölmüştür. Bol Bol adında bir oğlu vardır.
