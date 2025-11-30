Gheorghe Dumitru Mureşan

, Romanyalı eski NBA oyuncusudur. Boyu yaklaşık 2.31 (7 ft 7 inç) metredir ve Manute Bol ile birlikte NBA tarihinin gelmiş geçmiş en uzun boylu iki oyuncusundan biridir. 1993 - 2000 yılları arasında Washington Bullets ve New Jersey Nets takımlarında forma giymiştir. Ayrıca 'My Giant' adlı filmde Billy Crystal ile birlikte başrolü oynamıştır.