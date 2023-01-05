Nvidia'nın yeni canavarının Türkiye fiyatı belli oldu

Ekonomi

Bedelli askerlik ücreti belli oldu

2023 yılı bedelli askerlik ücreti belli oldu. Vatani görevini bedelli askerlik olarak tamamlamak isteyenler 'bedelli askerlik ücreti ne kadar?' sorusuna yanıt arıyor. Aynı zamanda 'bedelli askerlik kaç gün, başvuru şartları ve tarihleri açıklandı mı?' öğrenmek istiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı Ocak-Temmuz 2023 döneminde geçerli netleşen son rakamı rakamı açıkladı.