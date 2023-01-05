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Nvidia'nın yeni canavarının Türkiye fiyatı belli oldu

Oyunculara yönelik grafik işlemcileri üretmesiyle tanınan Nvidia geçtiğimiz günlerde düzenlenen özel etkinlik kapsamında yeni ekran kartı GeForce RTX 4070 Ti’nin tanıtımını yapmıştı. 5 ocakta tüm dünya piyasasında yer alması beklenen RTX 4070 Ti’nin oyuncular tarafından fiyatı ve özellikleri merak konusu oldu. İşte Nvidia RTX 4070 Ti özellikleri ve fiyatı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​ Nvidia Geforce RTX 4070 Ti Özellikleri ve Fiyatı
Nvidia Geforce RTX 4070 Ti fiyatı ve özellikleri

Nvidia, merakla beklenen GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının Türkiye fiyatını açıkladı.

NVİDİA RTX 4070 Tİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

> CUDA sayısı - 7680

> Saat hızı - 2.31 GHz

> Boost saat hızı - 2.61 GHz

> Bellek - 12 GB GDDR6X

> Veri yolu - 192 bit

> Işın izleme çekirdekleri - 3.nesil

> Tensör çekirdekleri - 4.nesil

> DLSS - DLSS 3

> En yüksek çözünürlük - 7680 X 4320

> Monitör desteği - 4

> TDP - 285W

Önerilen PSU - 700 W

RTX 4070 Tİ TÜRKİYE FİYATI

GeForce RTX 4070 Ti modelinin Türkiye fiyatı, 18 bin 999 TL olarak açıklandı.

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