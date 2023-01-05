Nvidia'nın yeni canavarının Türkiye fiyatı belli oldu

Nvidia, merakla beklenen GeForce RTX 4070 Ti ekran kartının Türkiye fiyatını açıkladı.
NVİDİA RTX 4070 Tİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ
> CUDA sayısı - 7680
> Saat hızı - 2.31 GHz
> Boost saat hızı - 2.61 GHz
> Bellek - 12 GB GDDR6X
> Veri yolu - 192 bit
> Işın izleme çekirdekleri - 3.nesil
> Tensör çekirdekleri - 4.nesil
> DLSS - DLSS 3
> En yüksek çözünürlük - 7680 X 4320
> Monitör desteği - 4
> TDP - 285W
Önerilen PSU - 700 W
RTX 4070 Tİ TÜRKİYE FİYATIGeForce RTX 4070 Ti modelinin Türkiye fiyatı, 18 bin 999 TL olarak açıklandı.