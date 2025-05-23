Öğretmenlerin haftalık belirli bir ders saati, maaş karşılığı olarak kabul edilir. Bu saatin üzerindeki dersler ek ders olarak ödenir. Ek dersler için güncel tutar ise saat başı 141,76 TL'dir. Peki öğretmenlere idari izinde ek ders parası yatar mı?

Öğretmenlere idari izinde ek ders ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı'nda yer alan bilgiye göre, öğretmenlere idari izinde de ek ders ödemesi yapılır. Konu hakkındaki madde şöyle: ''Millî Eğitim Bakanlığına bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarında ders yılı içerisindeki iş günlerinde genel idari izinli olmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler ile öğrencilerin çeşitli nedenlerle sınıf veya okul bütünlüğünde izinli sayılmaları sebebiyle eğitim ve öğretim faaliyetlerini fiilen yerine getiremeyen yönetici ve öğretmenler, bu sürelerde üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılırlar.''

Öğretmen ek ders ücreti nasıl hesaplanır?

Ek dersler aylık hesaplanır ve aylık ödenir. Bir ay boyunca girdiğiniz toplam ek ders saati, bir ek ders saati ücreti ile çarpılıp o ay alacağınız ek ders ücreti belirlenir.

Kaç saat ek ders alırım?

Aylık ek ders hesabı yapılırken her hafta ayrı ayrı girdiğiniz ek ders saati hesaplanır. Her hafta aynı saat ek ders alamayabilirsiniz ( sevkli olursanız ya da bir, iki gün okul yoksa vb durumlar nedeniyle ). Bu gibi durumlarda o hafta girdiğiniz toplam ders saati ( girmeniz gereken ders saati değil ) üzerinden aşağıdaki gibi hesaplayınız.

Haftalık ek ders saati hesaplama

1- Bir hafta boyunca girdiğiniz ( girmeniz gereken ders saati değil ) toplam ders saatinden 15 saati çıkarın (15 saat maaş karşılığı)

2- O hafta girdiğiniz toplam ders saati 9 ile 20 saat arasındaysa 1 saat, 19 ile 30 saat arasındaysa 2 saat, 30 saat ve üstü ise 3 saat ek ders ekliyoruz. ( her 10 saati tamamladığınızda dersi planlama ve hazırlık için bir saat ek ders alırsınız)

3- Sınıf Rehber Öğretmenliği için (size verilen sınıf varsa ) 2 saat ekliyoruz. Sınıf Rehber Öğretmeni değilseniz eklenmiyor

30 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

30-15 = 15 (15 saat maaş karşılığı)

15+3= 18 (3 saat dersi planlama ve hazırlık)

30 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 18 saat sınıfı varsa 20 saat ek ders alır

29 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

29-15 = 14 (15 saat maaş karşılığı)

14+2= 16 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

29 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 16 saat sınıfı varsa 18 saat ek ders alır

28 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır

28-15 = 13 (15 saat maaş karşılığı)

13+2= 15 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

28 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 15 saat sınıfı varsa 17 saat ek ders alır

27 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

27-15 = 12 (15 saat maaş karşılığı)

12+2= 14 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

27 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 14 saat sınıfı varsa 16 saat ek ders alır

26 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

26-15 = 11 (15 saat maaş karşılığı)

11+2= 13 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

29 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 13 saat sınıfı varsa 15 saat ek ders alır

25 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

25-15 = 10 (15 saat maaş karşılığı)

10+2= 12 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

25 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 12 saat sınıfı varsa 14 saat ek ders alır

24 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

24-15 = 9 (15 saat maaş karşılığı)

9+2= 11 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

24 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 11 saat sınıfı varsa 13 saat ek ders alır

23 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

23-15 = 8 (15 saat maaş karşılığı)

8+2= 10 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

23 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 10 saat sınıfı varsa 12 saat ek ders alır

22 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

22-15 = 7 (15 saat maaş karşılığı)

7+2= 9 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

22 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 9 saat sınıfı varsa 11 saat ek ders alır

21 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

21-15 = 6 (15 saat maaş karşılığı)

6+2= 8 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

21 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 8 saat sınıfı varsa 10 saat ek ders alır

20 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

20-15 = 5 (15 saat maaş karşılığı)

5+2= 7 (2 saat dersi planlama ve hazırlık)

20 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 7 saat sınıfı varsa 9 saat ek ders alır

19 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

19-15 = 4 (15 saat maaş karşılığı)

4+1= 5 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

19 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 5 saat sınıfı varsa 7 saat ek ders alır

18 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

18-15 = 3 (15 saat maaş karşılığı)

3+1= 4 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

18 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 4 saat sınıfı varsa 6 saat ek ders alır

17 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

17-15 = 2 (15 saat maaş karşılığı)

2+1= 3 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

19 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 3 saat sınıfı varsa 5 saat ek ders alır

16 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

16-15 = 1 (15 saat maaş karşılığı)

1+1= 2 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

16 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 2 saat sınıfı varsa 4 saat ek ders alır

15 saat derse giren branş öğretmeni kaç saat ek ders alır?

15-15 = 0 (15 saat maaş karşılığı)

0+1= 1 (1 saat dersi planlama ve hazırlık)

15 saat derse giren branş öğretmeni sınıfı yoksa 1 saat sınıfı varsa 3 saat ek ders alır

Branş öğretmeni haftada en fazla kaç saat ek ders alabilir?

Branş öğretmeni haftada kaç saat derse girerse girsin en fazla 20 saat toplam ek ders alabilir. Ek dersi 20 saatten fazla olsa bile 20 saat ek ders alır. Örneğin haftada 34 saat derse giren bir öğretmenin haftalık alması gereken ek ders sayısı 22 saat olmalı ancak bu öğretmene 20 saat ek ders yazılır.

Branş öğretmeni haftada en fazla kaç saat derse girebilir?