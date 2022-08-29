Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi

Koronavirüs nedeniyle iki yıldır yüz yüze eğitimen hasret kalan öğrencilerin bu özlemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında sona ermişti. Geçtiğimiz dönemde okullar 6 Eylül’de açılıp 17 Haziran’da sona ermişti. Yaz tatilini büyük bir keyifle sürdüren öğrencilerin heyecanı eylül ayının girecek olmasıyla birlikte artmaya başladı.
Okullar ne zaman açılıyor 2022?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.
2022 ara tatiller ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?
14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.
2023 yarıyıl tatili ne zaman?
2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.
Okullar ne zaman kapanacak 2022 2023 yaz tatili ne zaman?
2022 2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmış olacak.