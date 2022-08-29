Özgün Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi
ÖZGÜN HABERLER

Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi

Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. 2022 ve 2023 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 17 Haziran’da karne alan milyonlarca öğrenci Eylül ayının girecek olması nedeniyle okulların açılış tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki 2022 okullar ne zaman ayın kaçında açılacak? 2022 ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih...

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Okullar ne zaman açılıyor 2022 2023 ara tatiller ne zaman, yarıyıl tatili ayın kaçında?
Okullar ne zaman açılacak, ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle iki yıldır yüz yüze eğitimen hasret kalan öğrencilerin bu özlemi 2021-2022 eğitim öğretim yılında sona ermişti. Geçtiğimiz dönemde okullar 6 Eylül’de açılıp 17 Haziran’da sona ermişti. Yaz tatilini büyük bir keyifle sürdüren öğrencilerin heyecanı eylül ayının girecek olmasıyla birlikte artmaya başladı.

Okullar ne zaman açılıyor 2022?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) çalışma takvimiyle okulların ne zaman açılacağı belli oldu. Yeni eğitim öğretim yılı 12 Eylül’de başlayacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamasına göre, 2022-2023 eğitim-öğretim yılı 12 Eylül 2022 tarihinde başlayacak ve 16 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.

2022 ara tatiller ne zaman başlayacak ne zaman bitecek?

14-18 Kasım 2022'de birinci, 17-20 Nisan 2023'te ikinci ara tatil yapılacak. Ayrıca ikinci ara tatil, 21 Nisan'da başlayacak Ramazan Bayramı tatiliyle birleşecek.

2023 yarıyıl tatili ne zaman?

2022-2023 eğitim ve öğretim yılında yarıyıl tatili 23 Ocak-3 Şubat 2023 tarihleri arasında yapılacak.

Okullar ne zaman kapanacak 2022 2023 yaz tatili ne zaman?

2022 2023 eğitim öğretim yılı 16 Haziran 2023 tarihinde tamamlanmış olacak.

Sağlık Bakanlığı teşvik ödeme tutarları belli oldu mu?
ÖZGÜN
Sağlık Bakanlığı teşvik ödeme tutarları belli oldu mu?

Kırtasiye yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?
ÖZGÜN
Kırtasiye yardımı başvurusu nereden, nasıl yapılır?

Bilet fiyatları belli oldu

Bilet fiyatları belli oldu

​Sesten daha hızlı yolculuk için geri sayım...
Artemis bugün fırlatılacak

'Artemis'
bugün fırlatılacak

​NASA 50 sene sonra Ay'a geri dönüyor.
Yerli otomobilde yapay zeka adımı: Beklenen imzalar atıldı

​0-0 biten derbide Marc Bartra, yaptıklarıyla alkış topladı.

Pakistan yardımlarımızı bekliyor.

​Böylesi Türkiye'de ilk kez bulundu.

​Taciz kayıtları NATO'ya sunulacak.

Ege'de Yunan zulmü: Ölümün kıyısından kurtarıldılar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.