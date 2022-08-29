Okullar ne zaman açılacak? MEB 2022 2023 eğitim öğretim takvimi Okullar ne zaman açılacak? sorusu milyonlarca öğrenci, öğretmen ve velinin gündeminde. 2022 ve 2023 Eğitim Öğretim Yılı takvimine göre okulların açılacağı tarih Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. 17 Haziran’da karne alan milyonlarca öğrenci Eylül ayının girecek olması nedeniyle okulların açılış tarihlerini sorgulamaya başladı. Peki 2022 okullar ne zaman ayın kaçında açılacak? 2022 ara tatil, yarıyıl tatili ne zaman başlayacak ne zaman bitecek? İşte MEB takvimine göre okulların açılacağı tarih...

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