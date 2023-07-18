TYT bölümleri 2 yıllık programlar merak ediliyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının ne zaman açıklanacağı, 17-18 Haziran tarihinde AYT, TYT ve YDT sınavlarına giren adaylar tarafından sorgulanıyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuç tarihi 2023 ÖSYM takvimiyle paylaşıldı. Buna göre; YKS sonuçları 20 Temmuz 2023 Perşembe günü ÖSYM tarafından açıklanacak. Üniversite sınav sonuçlarının ardından da tercih maratonu başlayacak. Öğrenciler sınavdan elde ettikleri puanlar ve başarı sıralamalarına göre tercihlerini gerçekleştirecek. 2023 YKS tercih listesi için araştırmalara başlayan adaylar YKS TYT puanıyla en düşük ve en yüksek alım yapan bölümleri sorguluyor. Peki TYT en düşük puanla hangi bölümlere girilir?