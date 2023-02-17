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Osmaniye AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

Hatay'da bugün meydana gelen 5.1 büyüklüğünde deprem Osmaniye'de de hissedildi. Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsılan Osmaniye çevre illerdeki artçı sarsıntılardan etkilenmeye devam ediyor. Osmaniye'de bugün deprem oldu mu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye son depremler listesi haberimizde.

11:38 . 17/02/2023 Cuma
Yeni Şafak
Osmaniye son depremler

Osmaniye son depremler

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Arsuz'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri olmak üzere birçok şehirde hissedildi. İste, Osmaniye son depremler listesi...

OSMANİYE'DE BUGÜN DEPREM OLDU MU?

Osmaniye 17 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde entkilendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye Düziçi'de artçı sarsıntı bilgisi yer alıyor.

AFAD OSMANİYE SON DEPREMLER

OSMANİYE KANDİLLİ SON DEPREMLER

OSMANİYE DEPREM RİSK HARİTASI

Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.



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13 dakika önce
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Osmaniye AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
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