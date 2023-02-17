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Osmaniye son depremler
AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Hatay Arsuz'da 5.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem başta Osmaniye, Gaziantep ve Kayseri olmak üzere birçok şehirde hissedildi. İste, Osmaniye son depremler listesi...
Osmaniye 17 Şubat 2023 tarihinde Hatay'da meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde entkilendi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre Osmaniye Düziçi'de artçı sarsıntı bilgisi yer alıyor.
Karataş (Adana) – Osmaniye (Adana) Fay Zonu: Adana ovasının güneydoğusunda, Karataş-Osmaniye arasında, yaklaşık 120 km uzunluğunda bir zon içinde birbirine paralel çok sayıda KD-GB genel gidişli faylar, Karataş-Osmaniye fay zonu olarak adlandırılmıştır. Kıyıya paralel uzanan faylar, morfolojik olarak belirgin olup, Kuvaterner yaşlı çökelleri etkilerler. Bu zon içinde, KD bölümde Yumurtalık fayı, kuzey bölümde ise Karataş fayı yer alır.