Son dakika deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki iki deprem 10 ilimizde büyük bir yıkıma neden oldu. Felaketin ardından Bursa'da da son depremler listesi merak kazandı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi Bursa son depremler listesini güncel olarak paylaşıyor. Bursa'da bugün deprem oldu mu? İşte Bursa son depremler listesi...