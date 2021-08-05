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Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercih sonuçları açıklanma tarihi

YKS tercihleri bugün başladı. Milyonlarca adayın katılımıyla düzenlenen 2021 YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından sıra tercihlerin gerçekleştirilmesine geldi. 2021 üniversite tercihleri bugün itibariyle başladı. Peki, YKS 2021 tercih sonuçları ne zaman öğrenilecek?

Haber Merkezi Yeni Şafak
ÖSYM AİS YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
YKS tercih sonuçları

ÖSYM tarafından düzenlenen YKS sınavında tercih süreci 5 Ağustos tarihi itibariyle başladı. İyi bir üniversiteye girme hayali bulunan adaylar istedikleri üniversiteleri elde ettikleri puanlara göre tercih edecek.

ÖSYM kılavuzunda yer alan bilgilere göre; YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 31 Ağustos-5 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için aşağıda belirtilen belgeleri tamamlayarak kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır.

YKS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

ÖSYM AİS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYIN

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli değil. Yerleştirme sonuçlarının 20 Ağustos ile 1 Eylül tarihleri arasında açıklanması bekleniyor.

YKS TERCİH SONUÇLARI NASIL DUYURULACAK?

Yerleştirme sonuçları internet (https://sonuc.osym.gov.tr) aracılığıyla adaylara duyurulacak.


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