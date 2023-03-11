16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyeti olmayan A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki kamyonet ile bir otomobile çarptı. Kazada, sürücü A.K. ile yanındaki M.K., M.C., İ.F.K. ve Şükrü Can Ceylan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sükrü Can Ceylan, kurtarılamadı. Otomobildeki arkadaş grubunun, gezmeye çıktıkları belirtildi.