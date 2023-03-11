16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da kaza
3 gün sonra doğum günüydü
Şükrü Can Ceylan için Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ceylan, namazın ardından Boyalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Ceylan’ın 13 Mart’ta doğum günü olduğu bildirildi.
'Pişmanım'
Kazada hafif yaralanan sürücü A.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, otomobilin babasına ait olduğunu ve kaza nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.