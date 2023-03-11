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Özel

16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Afyonkarahisar'da 16 yaşındaki ehliyetsiz sürücü A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki 2 araca çarptı. Kazada, gezmeye çıktıkları belirtilen arkadaş grubundan 16 yaşındaki Şükrü Can Ceylan hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

15:27 . 11/03/2023 Cumartesi
DHA
Afyonkarahisar'da kaza

Afyonkarahisar'da kaza

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında İsmet İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. Ehliyeti olmayan A.K.’nin kontrolünü yitirdiği otomobil, park halindeki kamyonet ile bir otomobile çarptı. Kazada, sürücü A.K. ile yanındaki M.K., M.C., İ.F.K. ve Şükrü Can Ceylan yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalelerinin ardından Afyonkarahisar'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan Sükrü Can Ceylan, kurtarılamadı. Otomobildeki arkadaş grubunun, gezmeye çıktıkları belirtildi.

3 gün sonra doğum günüydü

Şükrü Can Ceylan için Paşa Camisi'nde öğle namazı sonrası cenaze namazı kılındı. Ceylan, namazın ardından Boyalı Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi. Afyon Kocatepe Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi olan Ceylan’ın 13 Mart’ta doğum günü olduğu bildirildi.

'Pişmanım'

Kazada hafif yaralanan sürücü A.K., tedavisinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde, otomobilin babasına ait olduğunu ve kaza nedeniyle pişmanlık duyduğunu belirten A.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.






#Kaza
#Araba
#Afyonkarahisar
35 dakika önce
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16 yaşındaki sürücünün kullandığı otomobil, park halindeki araçlara çarptı: 1 ölü, 4 yaralı
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