​Balayınızı unutulmaz kılacak 5 yer!

Birbirinden güzel plaj ve koyları, tarihi yerleri, doğal güzellikleri ile her zevke uygun bir balayı planlaması yapılabilecek lokasyonlar bulunmaktadır. Balayınızı unutulmaz kılmak için gidebileceğiniz tatil yerlerinden seçtiğimiz 5 lokasyonu birlikte inceleyelim.

Marmaris

Marmaris, Muğla’ya bağlı ünlü bir tatil beldesidir. Tertemiz turkuaz mavisi denizi ve gece hayatıyla ünlenmiştir. Balayınıza henüz bozulmamış birbirinden güzel koylarını keşfederek başlayabilirsiniz. Kumlubük, Hisarönü, Selimiye gibi koyları tekne turlarına katılarak keşfedebilirsiniz. Marmaris Kalesi, Marmaris Müzesi, Hafsa Sultan Kervansarayı, Lryma Antik Kenti ve Bozburun Yarımadası gibi tarihi lokasyonlarını da gezerek Marmaris’in geçmişten günümüze tüm güzelliklerine tanıklık edebilirsiniz.

Fethiye

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Fethiye, Muğla’nın en gözde tatil beldelerinden biridir. Koyları, doğa harikası parkları, tarihi kültürel zenginlikleri ile ilgi çekmektedir. Dalış, trekking, su sporları, kamp, yamaş paraşütü gibi birçok farklı aktiviteyi yapabileceğiniz ve balayınızı eğlenceli kılabileceğiniz bir tatil geçirebilirsiniz.

Kalkan

Antalya denilince gerek gece hayatı gerek doğal güzellikleri ile hemen akla Kalkan gelir. Dünyaca ünlü Patara Plajı, Saklıkent Kanyonu burada yer almaktadır. İnsanı canlandıran ve huzur veren doğasında balayı tatilinizin tadını çıkarabilirsiniz.

Bodrum

Muğla’nın popüler tatil bölgelerinden biridir. Balayı tatili için unutulmaz yerlerden biridir. Birçok farklı aktiviteyi bir arada bulabilirsiniz. Tekne turlarına katılarak turkuaz mavisi denizi ve yemyeşil koyları keşfedebilirsiniz. Farklı su sporlarını deneyebilirsiniz. Sualtı alışı ile denizin sırlarını keşfedebilirsiniz. Bodrum Kalesi, Sualtı Arkeoloji Müzesi, Halikarnas Mozolesi ve Zeki Müren Müzesi tarih sever çiftler için farklı gezi rotaları olacaktır.

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Göcek

Göcek, Muğla’nın Fethiye ilçesine bağlı mavi ve yeşilin muhteşem uyumuna hayran kalacağınız güzelliktedir. Tekne turlarının ve mavi tur yatlarının en popüler adresidir. Büyüleyici koylarında ve plajlarında balayı tatilinizde doğayla başbaşa huzurlu bir tatil geçirebilirsiniz.

Unutulmaz Balayı Konaklaması

Unutulmaz bir balayı için unutulmaz bir yerde villa konaklaması tercih edebilirsiniz. Doğanın içinde konumlanmış, kalabalıktan ve gürültüden uzakta harika bir balayı tatili geçirebilirsiniz. Birbirinden güzel ve konforlu balayı villası seçeneklerini bir arada bulabileceğiniz Villa Reyonu adresini ziyaret ederek cazip fiyat avantajlarından yararlanabilirsiniz.