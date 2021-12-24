Catering sektörüne yeni bir sistem

Özellikle Türk mutfağının zenginliğiyle beraber catering, ülkemizde bir çok firma tarafından mutlaka tercih edilen yemek çözümü olarak karşımıza çıkmaktadır. Buna bağlı olarak catering hizmetini gerçekleştiren catering firmaları, sektörü bir adım öne taşımak ya da hizmette bir adım önde olarak avantaj yakalamak için bir takım geliştirmelerde bulunabilmektedir. Catering hizmetinde yemek menülerinin zenginleştirilmesi, yemek sunumlarının daha iyi yapılması, catering hizmetinin genelinde yapılan hata oranının sıfıra indirgenmesi gibi bazı konularda çalışmalar yapılmaktadır.

Şirketler, Toplu Yemek Konusunda Catering Firmalarını Tercih Ediyor

2022 Türkiye’sinde artık bir çok firma personel yemekleri konusunda yıllardır catering firmalarını tercih ediyor. Firmalar, zamandan ve maliyetten tasarruf edebileceği ve personel memnuniyetini arttırdığı kanıtlanmış olan catering hizmetini alternatif yöntemlere göre çok daha karlı ve verimli buluyor. Bu sebeple günümüzde Türkiye’nin her bölgesinde küçüklü büyüklü catering firmaları bulunmaktadır.

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Çok Şubeli Şirketlerin Yemek Çözümleri

Tek bir noktada verilecek catering hizmeti için herhangi bir catering firmasından hizmet alabilirsiniz. Fakat farklı noktalarda olan ve birbirlerine yakın olmayan noktalarda bulunan catering ihtiyaçlarınız için halihazırda bir catering firması bulunmamaktadır. Genel merkezi İstanbul Bahçeşehir’de bulunan ve Türkiye’nin her noktasına catering hizmeti sağlayabilen dev ölçekli bir catering firması olarak faaliyet gösteren yeni bir oyuncu olarak karşımıza çıkan Net Kurumsal Hizmetler, farklı noktalarda bulunan catering ihtiyaçları için lokasyon sınırı gözetmeksizin en kaliteli yemekleri müşterileriyle buluşturmaktadır. 2011 yılında kurulan Net Kurumsal, kurulduğu günden bu yana sürekli olarak müşteri yelpazesini arttırması neticesinde bugün bir çok sektörden, sektörün önde gelen firmalarına yemek hizmeti sağlamaktadır.

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Yeni Bir Sistem, Yeni Bir Hizmet Anlayışı

Catering hizmetinde, yemeğin yalnızca bir ürün olmadığını, sunumun ve diğer hizmetlerin de en az yemek kadar önemli olduğunun farkına vararak toplu yemek hizmetini yemek ve hizmet şeklinde bir bütün olarak değerlendiren Net Kurumsal, müşterilerine en iyi hizmeti sunarak yüksek bir müşteri memnuniyeti sağlamaktadır. Tüm yemek üretiminin tek bir nokta yerine farklı noktalar olması, farklı lokasyonlarda bulunan müşterilerine hizmet sağlama noktasında avantaj sağlamaktadır. Günümüzde çok şubeli marketler, çok şubeli zincir mağazalar ya da bir markanın farklı yerlerde bulunan ofisleri gibi durumlarda, farklı noktalara hizmet verecek tek bir yemek firması olarak Türkiye’nin her bölgesine yalnızca Net Kurumsal Catering hizmet verebilmektedir. Yine aynı şekilde Silivri’den Tuzla’ya kadar İstanbul’un her ilçesine taşımalı olarak catering hizmeti sağlamaktadır.

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Net Kurumsal Hizmetler Çalışma Yöntemi

Net Kurumsal, 2011 yılında İstanbul’da kurulmuş ve var olan yemek firmalarının mutfaklarını devralarak tedarik ve üretim aşamalarında yardım, pazarlama ve finans konularda ise tüm operasyonu üstüne alarak, aylık yemek menülerinin merkezden oluşturulduğu ve düzenli olarak merkez tarafından denetlendiği daha önce benzeri görülmemiş bir oluşumdur. Bu oluşum dahilinde bulunan ve Net Kurumsal’ın mutfağı olarak çalışan yemek firmaları Net Kurumsal yemek kalitesinden asla taviz vermeden ürettikleri yemekleri, Net Kurumsal’ın müşterilerine sağlamakta ve bu şekilde pazarlama, finans, denetleme gibi bir çok konudaki maliyetlerini sıfıra indirgemektedir. Net Kurumsal, bir yemek firmasının tedarik aşamasından başlayarak, üretimin her aşamasının planlamasını sağlamakta ve finansal destek ve müşteri desteği sağlayarak kendine özgün bir sistem ile Net Kurumsal standardına ulaştırmaktadır.