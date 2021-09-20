EUPorto Kimdir?

Euporto, Portekiz’deki gayrimenkul ve fon yatırım fırsatlarına odaklanan, Portekiz Golden Visa alanında uzman bir kurumdur.

Euporto, Portekizli olmanın verdiği lokal bilgi ve tecrübesiyle takip ettiği en cazip yatırım fırsatlarını filtreledikten sonra portföyüne alır ve Golden Visa yatırımcılarına sunar. Portföyünde bulunan gayrimenkuller ve yatırım fonları çeşitlendirilmiştir. Portekiz vatandaşlık alanında uzmandır. Hangi yatırım aracına yatırım yaparsam daha fazla kazanırım diye düşünen gayrimenkul yatırım ve Portekiz gayrimenkul yatırım ortaklığı konularında danışmanlık hizmeti verir.

Euporto, 2018 yılından günümüze Portekiz’de konut yatırımları kapsamında lokal konut projeleri ve en güvenli yatırım fonları konusunda uzmanlaşmıştır. Butik hizmet anlayışı ve tüm yatırımcılara hitap eden zengin yatırım portföyü sayesinde Portekiz vatandaşlık başvurularında en çok tercih edilen kurum olmayı başarmıştır.

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Portekiz’de gayrimenkul almayı düşünen yatırımcılara uzun vadeli, sabit getirili ve değer artış potansiyeli sunacak ticari mülkleri de Golden Visa Portekiz kapsamında güvenle sunar.

Euporto, Portekiz Golden Visa alanında büyümesini, sadece Portekiz Golden Visa alanında faaliyet göstermesine (Odaklanma), ekibinde doğuştan Portekizli yöneticilerin olmasına ( dil, kültür hakimiyeti), Avrupa’da finans ve gayrimenkul alanında yirmi yılı aşkın tecrübesine (gayrimenkul yatırımı ve risk yönetimi) borçludur.

Portekiz Golden Visa nedir?

Kasım 2012’de Portekiz Hükümeti küresel yatırımcıları çekebilmek için bir oturum programını başlattı. Burada temel hedef Portekiz ekonomisine sıfır maliyetli fon bulmaktı. Portekiz, Portekiz’den gayrimenkul alan veya fon yatırımında bulunan yabancılar için özel bir oturum kartı vermeyi taahhüt etti. İşte bu uygulamaya verilen ad Portekiz Golden Visa’dır. Golden Visa Portekiz yatırımcıları, bu program sayesinde doğrudan Portekiz’de yaşama ve çalışma hakkı edinir, artık vizeye ihtiyaç duyulmaz ve tüm Schengen ülkelerine giriş çıkış yapabilir.

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Golden Visa Portekiz kapsamında Portekiz’de sadece yılda 7 gün bulunmalısınız. Bir başka ifadeyle beş yıl boyunca Portekiz’de kalmanız gerekir. Bu yönüyle bakıldığında Avrupa’daki Golden Visa uygulamaları içerisinde iş ve aile düzenini bozmak istemeyen yatırımcılara en uygun seçenek Golden Visa Portekiz programı olduğu söylenebilir.

EUPorto Golden Visa Ayrıcalıkları

Euporto Portekiz Golden Visa, Portekiz oturum, yatırımla Avrupa danışmanlığı, Portekiz’de gayrimenkul seçimi/yatırım danışmanlığı, Portekiz yatırım fonu konuları dahil olmak üzere uçtan uca butik servis veren bir kurumdur. Merkez ofisi İstanbul-Maslak’ta olup Portekiz’in her yerine hizmet ağı bulunmaktadır.

Euporto’nun önceliği müşterileri ile uzun yıllar sürecek, karşılıklı güven ilkesine dayanan ilişkiler kurabilmektir. Yatırımcılarının hedeflerine uygun getiri sağlayan mülklerin seçimi, satın alma işlemleri, Golden Visa başvurularının tamamlanması gibi tüm alanlarda hizmet sunar.

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Portekiz Golden Visa konusundaki deneyimli ekibi, başvuru evraklarınızın kontrolünden ve eksiksiz tamamlanmasından sonra tüm aşamalarda süreçte yer alır.

Golden Visa uyumlu gayrimenkul seçenekleri hakkında Euporto Portekiz gayrimenkul uzmanlarına danışabilirsiniz. Euporto, yurtdışı yatırım ile ilgilenen yatırımcılara Portekiz’de sadece lokal gayrimenkul projeleri sunar. Portekiz Golden Visa pazarında fiyatları şişirilmiş gayrimenkuller konusunda T.C. vatandaşı yatırımcıları uyarır. Yatırımcılarına ekspertizleri yapılmış, banka kredilerine uygun, kısa veya uzun dönem kiralanabilecek ve Portekizlilerin yaşadığı bölgelerde değer artış potansiyeli sunan gayrimenkulleri sunar.

2022 Portekiz Golden Visa (Altın Vize) kapsamında en verimli Portekiz Yatırım Fonu ve Gayrimenkul yatırım seçenekleri için Euporto danışmanlarıyla iletişime geçebilirsiniz.

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