​Faizsiz, Peşinatsız Mobilya Almak İsteyenlere Müjde!

Kredi kartı kullanmaktan hoşlanmayanlar ve kredi kartı kartı bloke olmuş kişiler; yüklü miktarda mobilya alışverişi yapmanın yollarını aramaktadırlar. Ama ne yazık ki yemek odası, yatak odası, oturma grubu ve düğün paketi gibi tam teçhizatlı mobilyaları kredi kartı olmadan taksitli bir şekilde satın almanın yollarını bulamamışlardır.

Gündoğdu Mobilya’da Peşinatsız, Kredi Kartsız, Faizsiz Alışveriş Dönemi Başladı!

Mobilya sektöründe yaşanan ani artışlar yüzünden mobilya alışverişi yapmak epey güç hale geldi. Bundan dolayı da birçok tüketici kaliteden taviz vermeden uygun fiyata mobilya satışı yapan markalar bulmaya çalışmaktadır. Ayrıca tüketiciler, kredi kartı olmadan ve herhangi bir faiz ödemek zorunda kalmadan; yapacakları mobilya alışverişlerinde taksit kullanmanın yollarını da aramaktadır.

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Tüketicilerin bu konuda mağduriyet yaşadığını gören Gündoğdu Mobilya 2022 yılının son hamlesini yaparak; Burgan Bank işbirliğiyle peşin fiyatına kredi kartsız taksit seçeneğini devreye soktu.

Kredi kartı olmayan ya da kredi kartı bloke olanların; özellikle de faiz ödemekten kaçınanların çok beğeneceği bu kampanya sayesinde binlerce kişi hayalindeki mobilyalara hiçbir zorluk çekmeden sahip olacak.

Adeta kredi kartı kullanmayan tüketicilerin kalbine dokunan Gündoğdu Mobilya, bu sayede müşteri portföyünden yine tam not almayı başardı.

E1 sertifikalı hammaddelerden üretilen ve en modern tasarıma sahip mobilyalara sahip olmak artık o kadar da zor değil…

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Peşin Fiyatına 3 Ay Ödemesiz +9 Taksit Fırsatı

Sadece yemek odası, yatak odası, oturma grubu ve düğün paketi değil aynı zamanda genç odası, sehpa çeşitleri, yatak baza başlık, yatak setleri, portmanto, köşe takımı gibi birçok mobilya çeşidini Gündoğdu Mobilya’da bulabilirsiniz. Hem de mobilya alıverişlerinizi herhangi bir senet imzalamadan yapabilirsiniz. Nasıl mı?

Tabii ki Gündoğdu Mobilya ve Burgan Bank işbirliği sayesinde!

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Gündoğdu Mobilya’nın Burgan Bankla yapmış olduğu anlaşmaya göre belirlenen kampanya şartları şu şekilde…

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Gündoğdu Mobilya’nın Fabrika Satış Mağazalarını ziyaret eden tüketiciler, Burgan Bank kampanyasından faydalanabilecek. Burgan Bank kampanyasından yararlanan müşteriler herhangi bir peşinat ve vade farkı ödemeden peşin fiyatına mobilya alışverişi yapabilecekler. Ayrıca taksitlerini ay erteleme hakları da bulunacak.

Avantajlı Fiyatlar Gündoğdu Mobilya’da

Geniş ürün yelpazesini uygun fiyat garantisiyle satışa sunan Gündoğdu Mobilya, müşteri memnuniyeti konusunda oldukça ısrarcı davranmaktadır. Bu yüzden tüketicilerin yoğun ilgisiyle karşılan Gündoğdu Mobilya ülke geneline yayılma politikasını sürdürmektedir.

Gündoğdu Mobilya’nın ürün yelpazesinde şunlar bulunmaktadır:

·Koltuk Takımı

·Köşe Takımı

·Yemek Odası Takımı

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·Yatak Odası Takımı

·Genç Odası Takımı

·Berjer Modelleri

·Üçlü Koltuk Modelleri

·Kanepe Takımı

·Yatak

·Yatak Setleri

·Baza Başlık Yatak

·Balkon Mobilyası

·Bahçe Mobilyası

·Portmanto

·Gardırop

·Mutfak Masası Takımı

·Yemek Masası Takımı

·Düğün Paketleri

Eviniz veya işyeriniz için ihtiyacınız olan tüm mobilyaları Gündoğdu Mobilya Satış Mağazalarında bulabilirsiniz.

Gündoğdu Mobilya’nın 2022 Fiyat Listesi

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Gündoğdu Mobilya yıllardır benimsemiş olduğu “365 Gün Uygun Fiyat” anlayışını 2023 yılında da sürdüreceği tahmin ediliyor. Çünkü 2022 yılına sayılı günler kala halen piyasa koşullarının altındaki fiyat politikasını izlemek için çabalamaktadır.

Firmanın bünyesinde bulunan ürün gruplarının fiyatlarına genel hatlarıyla bakacak olursak:

Koltuk Takımları 7.990 TL’den

Köşe Takımları 4.490 TL’den

Kanepe Takımları 7.990 TL’den

Yemek Odaları 8.950 TL’den

Çocuk Genç Odası Takımları 9.790 TL’den

Yatak Setleri 4.750 TL’den

Mutfak Masası Takımları 4.305 TL’den

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Düğün Paketleri ise 29.990 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulmaktadır.

Evinizi baştan aşağıya yenilemek istiyor, ancak uygun fiyata kaliteli mobilyaları nereden alacağınızı bilmiyorsanız; şimdi 444 19 85 Gündoğdu Mobilya müşteri hizmetleriyle irtibata geçebilir, kampanyalı mobilyalar hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.