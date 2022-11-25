​Firmalar soyunma dolabı ve çalışma tezgahı alırken nelere dikkat etmelidir ?

. Eskiden mobilya gruplarında ahşap ürünler oldukça öndeydi fakat bu artık hızlıca değişmektedir. Gerek evlerde gerek işletmelerde ahşabın yerini metal mobilyalar seri bir şekilde almaktadır. Ayrıca okul ve inşaat alanları, sportif müsabakaların yürütüldüğü işletmeler ve eğitim kurumları da bu modaya uymaktadır. Bir işletme de olmazsa olmaz en önemli çelik eşyaların başında

ve giyinme kabinleri gelmektedir. İşletmelerdeki işçilerin ve personellerin günlük kıyafetleri, ayakkabıları, kilitli

içerisinde saklanmaktadır. Kilitli soyunma dolapları iş güvenliği yönetmeliğine göre metal olmak zorundadır. Fabrikalar bu nedenle ilk tercih olarak her zaman

modellerine yönelmektedir. Yeni açılan kuruluşlar, askeri kurumlar, eğitim kurumları ve fabrikalar 2.el personel soyunma dolabı yerine sıfır ürün tercih etmektedir. Garantili olması ve uzun ömürlü olması nedeniyle sıfır ürün tercihi firmalar açısından rasyonel bir tercihtir.Soyunma dolabı üretiminde ileri düzey teknoloji ve malzeme kullanan işletmeler, kaliteli ürünler sunmaktadır. Tam tersi durumda ise elbette kalite düşmektedir. Soyunma dolabı yapımında kullanılan malzemeler nelerdir sorusuna cevap olarak şunları sıralayabiliriz. DKP metal sac, işçilik, boya, kilit, aksesuarlar vb. olarak sıralayabiliriz. Kaliteli ürünleri ayıran faktörler tüm bu faktörlerin maksimum noktada olduğu durumdur.Metal ofis mobilyaların bir diğer ürünü ise

modelleri olmaktadır. Çelik ve kilitli dosya dolapları metal büro mobilyalarında çok eski bir geçmişe sahiptir. Çünkü ahşap ürünlere göre çok uzun ömürlüdür. Daha sağlıklı ve dirençlidir. Artık günümüzde çok önemli ve hayati değere sahip klasörler, iş evrakları, metal dosya dolaplarında güvenle saklanmaktadır. Yangına dayanıklı olması da bir diğer tercih sebebidir. Ayrıca özelleştirilebilir olması, firma ihtiyaçlarına göre çözümler üretme imkanı sunmaktadır. Bürolarda askılı klasörlerin yani kartoteks dosyalarının saklanması için klasör dolabı ihtiyacı bulunur. Teleskopik raylı ve çekmeceli olarak üretilen bu dolaplar, tüm dünyada personel özlük dosyalarının saklanması ve kilitli olarak muhafaza edilmesi için kullanılan en tercih edilen üründür.Metal dolap fiyatları da son dönemde yükselen döviz kuru ve maliyetler nedeniyle artmıştır fakat yine de fiyat/ performans olarak oldukça makul kalmaktadır. Çünkü kaliteli bir demir dolap alındığı zaman 50-100 sene hiçbir sorun olmadan rahatça kullanabilirsiniz. Çelik dolapları diğer ürünlerden ayıran en önemli faktör budur. Soyunma dolabı ve çalışma tezgahını satın alırken kurumsal, eski ve köklü firmalar tercih edilmelidir. Malzeme kalitesini görmek için showroom veya fabrika ziyareti yapmanız da faydalıdır. Kullanılan malzemelerin 1.sınıf olması, işçiliğin üst düzey olması da uzun kullanım açısından önem arz etmektedir.Endüstriyel ofis mobilyalarının içerisindeki en önemli ürün elbette

modelleri olmaktadır.

çekmeceli ve dolaplı gibi modellere sahiptir. Ayrıca isteğe bağlı binlerce kombinasyon yapılmaktadır.

modelleri, elektrik atölyelerinde oldukça yoğun bir şekilde kullanılır. İmalat ve otomotiv endüstrisinde de takım arabası gibi tekerlekli ve mobil ürünler yoğun bir şekilde kullanılmaktadır. Neden ucuz

alınmamalı sorusuna gelirsek eğer şu şekilde açıklayabiliriz. Ucuz masalar ince malzemelerden imal edilmiş, kalitesiz işçilik ile yapılmaktadır. Kullanım ömrü de elbette kaliteli ürünlere kıyasla oldukça kısadır. Bu nedenlerde dolayı ucuz diye bir ürün kesinlikle satın alınmamalı.

yapımı oldukça zorlu aşamalardan geçmektedir. Çünkü profil ve metal sac işçiliği oldukça uzun ve yorucu bir süreçtir. 50 senelik çelik dolap imalatçısı olan

firması isteğe bağlı olarak standart ve özel üretim metal ofis eşyası üretimi ve satışı yapmaktadır. Makalemizde paylaşılan web sayfası üzerinden Engin Metal ile iletişime geçerek hayalinizdeki çalışma tezgahı ve

modellerine kolayca ulaşabilir ve bilgi alabilirsiniz.