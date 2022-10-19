​Hasta Yatağı Nereden Alınır?

Artık sadece hastanelerde değil evde de kullanılmaya başlanan hasta yatağı, tedavi amaçlı veya sürekli olarak yatan hastaların ve hasta yakınlarının beklentilerini en iyi şekilde karşılayan motorlu bir karyola çeşididir. Yatalak hastası olan veya yatarak tedavi olması gereken kişiler için hasta yatağı nedir, nerden alınır, alırken nelere dikkat edilmelidir ve fiyatları nelerdir gibi merak edilen tüm soruların cevapları burada.

Hasta Yatağı Nedir?

2, 3 ve 4 motorlu çeşitleri bulunan hasta yatağı, motor sayısına göre pozisyon alan ve hasta bakımı/tedavisi için hastanın yatak içerisinde gerekli hareketi yapmasını sağlayan medikal bir üründür. Baş ve ayak bölümü hareketi yanında asansör ve trenlendenburg hareketi el kumandası ile hasta ve hasta yakınları tarafından güç sarf etmeksizin yapılabilir.

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Hasta Karyolası Nereden Alınır?

Yatalak hasta, yaşlı veya yatan hastası olanların evde hasta bakımı için en önemli ihtiyacı hasta yatağıdır. Halk arasında hastane yatağı olarak ta bilinen hasta yatağı temini için günümüzde birçok hasta yatağı üreticisi ve tedarikçisi ile iletişime geçmek mümkün. Maddi durumu iyi olmayan ve SGK kapsamında olanlar SGK ödemeli hasta yatağı için başvuru yapabiliyor. Bunun yanında birçok ilde belediyeler başta olmak üzere valilik ve kaymakamlık gibi devlet kurumları ücretsiz hasta yatağı tedariki ile hasta ve hasta yakınlarının imdadına yetişiyor. Dönemsel olarak evde hasta bakımı söz konusu ise birçok hasta yakını hasta yatağı kiralama yöntemine başvuruyor. Bazı tedarikçiler dönemsel hasta yatağı kiralama hizmeti ile bu tür ihtiyaçlara cevap vererek hasta ve hasta yakınlarının bu süreci en rahat şekilde geçirmeleri için destek oluyor.

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Hasta Yatağı Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evde yatan hasta bakımı için bir hasta karyolası almayı düşünüyorsanız alışveriş öncesi birtakım konuları netleştirmeniz gerekir. İşte, dikkat edilmesi gereken hususlar;

·Alınacak hasta karyolası hastanın genel sağlık durumuna uygun olmalıdır

·Hasta kilosuna uygun yatak seçimi önemlidir

·Hastanın hareket kabiliyetine göre en uygun motor sayılı hasta karyolası seçilmelidir

·Yan korkuluklar kullanışlı, sağlam ve hijyenik olmalıdır

·En az 1 adet serum askı yeri ve serum askılığı bulunmalıdır

·Tekerlekler 360 derece hareketli ve kilitlenebilir sistemli olmalıdır

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·Çalışma sistemi sorunsuz, kullanımı kolay bir motorlu hasta yatağı olmalıdır

·Güvenilir bir tedarikçiden alınmalı, gerektiğinde muhatap bulabilecek tedarikçilerle çalışılmalıdır

·Kaliteli, sağlam ve garanti kapsamında olmalıdır

Özellikle uzun süreli veya devamlı kullanımda hasta yatağı nasıl olmalı sorusunun cevap arayanların yukarıda maddeler halinde sıralanmış hususlara mutlaka açıklık getirmesi gerekir.

Hasta Karyolası Özellikleri Nelerdir?

Günümüzde birçok marka ve modelde hasta karyolası çeşidi bulunuyor. Özellikle ev tipi hasta yatağı modellerinden olan ahşap hasta karyolası, hastane psikolojisi yaşatmayan ve hastaya tedavi süresince moral olan bir yatak çeşididir. Ahşap hasta karyolası, görünüm olarak ev mobilyasından farksız bir hasta yatağıdır. Yine motorlu olup, motor sayısına göre el kumandası ile yatak bölümleri hareket ettirilir. Baş ve ayakucu kumanda ile istenen açıya getirilir ve hastanın yemek yeme ve TV izleme gibi ihtiyaçları için doğrulmasını, kan dolaşımı için ayak bölgesinin hareket ettirilmesini sağlar. Serum askılığı, 360 derece dönebilen ve kilitlenebilen tekerlekleri, sökülüp takılabilen MDF başlıkları ve tek mandalla indirilen yan korkulukları ile mükemmeldir.

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2,3 ve 4 motorlu metal gövdeli hasta yatakları, motor sayısına göre hareket kabiliyeti olan hasta yatağı çeşitleridir. Hastane, bakım evleri ve diğer sağlık kurumları yanında ev ortamında hasta bakımı için de tercih edilir.

Hasta Yatağı Fiyatları

Hasta yatağı fiyatları markasına ve modeline göre değişiyor. Model olarak motor sayısı fiyatları belirlemede etkili oluyor. 2 motorlu ev tipi hasta yatağı çok daha ekonomik iken, 3 ve 4 motorlu hasta yatakları tedarikçiye göre de değişen fiyatlarla müşterilere sunuluyor. Fiyatlarla ilgili daha kapsamlı ve ürünle ilgili detaylı bilgi almak için Gold Medikal firma yetkilileri ile görüşmek ve hatta satış mağazasında ürünü yakından görmek kafalardaki soru işaretleri ortadan kaldırmada en etkili yoldur.

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Havalı Hasta Yatağı

Hasta karyolası üzerinde veya kısa süreli standart yataklar üzerinde de kullanılan havalı hasta yatağı, 8 ve 12 cm boru tipi hasta yatakları olup pozisyon veren modelleri de bulunan bir yatak çeşididir. Bası yarası oluşumunu engelleme ve vücudun hava alması ile sağlıklı kan dolaşımına destek olma bakımından hasta için son derece önemli olan bu tür ihtiyaçlara cevap verir. Sadece boru tipi değil baklava dilimli modelleri de bulunur. Amaç, hastanın vücudunun yatma süresince hava alması, vücudun karşıladığı basıncın dağıtılarak bası yarası oluşumunun engellenmesi ve adeta masaj etkisi yaratan hava dolaşımı ile hasta konforunun üst düzeyde tutulmasıdır.

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Havalı hasta yatakları; yatalak, felçli, yaşlı ve yatan hasta bakımında hem hasta hem de hasta yakınları için en büyük destekçi olup kullanımı giderek artan bir yatak çeşididir