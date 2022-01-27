Hava Temizleme Cihazlarının Sağlığımız İçin Önemi

Evlerin yanı sıra ofiste, iş yerlerinde, spor merkezlerinde ya da diğer kapalı alanlarda da kaliteli bir iç mekân havası solumak kritik öneme sahip. Zira iç mekanlar, dışarıdaki havanın içeriye girmesiyle kirlenebileceği gibi iç mekanlardaki tozlar, alerjenler ya da nem gibi sebeplerden dolayı da kirlenebilir. Bu durum yaşam alanlarındaki havanın kalitesini olumsuz yönde etkilerken kişinin sağlığı için de risk teşkil eder. Önümüzdeki yıllarda kamu alanlarında ve iş yerlerinde havalandırmanın ve hava kalitesinin çözülmesi gereken en önemli sağlık konularından olması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, iç mekân hava kirliliği her yıl 3,8 milyon kişinin ölümüne neden olmaktadır. Zararlı kirleticiler ayrıca baş ağrısı, göz, burun ve boğazda tahriş, solunum hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser ile ilişkilendirilir. Froumann, hava temizleme cihazı seçenekleri ile toz, polen, maya, küf ve sigara dumanı gibi zararlı kirleticilerin ortamdan büyük oranda temizlenmesini sağlarken kişinin sağlığını korumada da büyük rol üstleniyor.

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Hava Temizleyici Seçenekleri ile Hava Kalitesi Standartlarını Karşılayın

Yaşam alanlarındaki kirlilik kaynaklarını azaltmak ve mekanları temiz hava ile havalandırmak iç mekân hava kalitesini iyileştiren yöntemlerdir. Bunun yanı sıra hava temizleme cihazları kullanmak da hava kirliliğini ve alerjenleri azaltmanın etkili yolları arasındadır. HEPA filtreli hava temizleyici ile yapılan araştırma sonuçlarına göre cihazlar astım hastası kişilerin semptomlarında azalmayı sağlamaktadır. Hava temizleme sistemlerinin verimliliğine dikkat çeken araştırmalar, aynı zamanda astımın çevresel tetikleyicisi olan partikül maddelerin etkili bir hava temizleyici ile %50 oranında azaltılabileceğini de gözler önüne sermektedir. Froumann, eğitimden sağlığa, ofislerden spor salonlarına kadar birçok kapalı alanda kullanılabilen cihazları ile zararlı partikülleri filtrelerken kullanıcılar için güvenli nefes alanları yaratıyor. ECARF sertifikalı astım ve alerji dostu modelini etkili bir araç olarak kullanıcılarına sunuyor. Standartları karşılayan tasarımları, insan sağlığını doğrudan etkileyen hava kalitesini iyileştiriyor ve ideal yaşam alanlarına dönüştürüyor.

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Sağlıklı ve Temiz Hava için Hava Temizleme Sistemleri

Hava kirliliği dünyanın en büyük çevresel sağlık riski olarak görülürken hava temizleme sistemleri kurtarıcı rol üstlenerek iç mekandaki kirleticilerin azaltılmasını sağlıyor. En iyi hava temizleme cihazı modelleri, sağlığı tehdit eden partiküllerin yanı sıra ortamdaki kötü kokuları da giderebiliyor. Yaşam alanlarındaki atmosferi olumsuz yönde etkileyen kokular, mekânın havasız olmasına sebep olarak kişinin konforunu düşürüyor. Froumann hava sistemleri, F8 Ön Filtre ile daha büyük partikülleri filtrelerken H14 HEPA Filtre daha küçük boyuttaki partiküllerin %99.995 gibi bir oranda tutulmasını sağlıyor. Aktif Karbon Filtresi ise uçucu organik bileşiklerin yanı sıra kokuları ve gaz halindeki kirleticileri ayrıştırıp filtreliyor. Kötü koku tesirini yok ediyor.

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Siz de gelişmiş teknolojilere sahip Froumann modelleri ile kirletici maddelerden arındırılmış yaşam alanları oluşturabilir ve iç mekân hava kalitesini olması gereken düzeyde tutarak güvenli iç mekanlarda vakit geçirebilirsiniz. Detaylı bilgi için Froumann web sitesini ziyaret edebilirsiniz.