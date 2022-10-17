​Hepsi Burada ile İphone 14 128 gb sahibi olmak oldukça kolay

Görünüm ile kullanıcıların beğenisine sunulan bu model, A15 Bionic işlemcisine sahiptir ve mor, red, mavi, product, yıldız ışığı gibi çok geniş renk yelpazesine sahiptir. En yeni bağlantı teknolojisi olan 5 G teknolojisi ile geliştirilmiş olup 120Hz ekran yenileme hızı ile göz kamaştırıyor. Bu özellik ekranda daha net görüntüler ve videolar çekilmesini sağlayabiliyor.

iPhone 14 özelliklerinden biri olan profesyonel video çekimleri sayesinde videolarınızı kayma vb. sorunlar yaşamadan çekebilirsiniz. Son seride kullanılan en son teknoloji ile oynayacağınız oyunlar daha zevkli hale gelebilir. 120Hz ile ekranınızda yer alan menü geçişleri daha kolay yapılabilir. Kaliteli alüminyum çerçeve kullanılmış olup, ürünü daha uzun zaman kullanabilme avantajı da sağlayabilir.

REKLAM

iPhone 14 Ekran ve Kamera Özellikleri

iPhone 14özelliklerini inceleyecek olursak kullanılan en son teknolojiile donatılmış ekran özelliklerini görebiliriz. Çıkan bu yeni serinin 6.1 inç ekran boyutu ile dikkat çektiğini söyleyebiliriz. Bu modelde yeni bir tasarıma yön vermiş olup çentiksiz bir tasarım ortaya çıkarmıştır. Telefonda bulunan tüm kameralarda altın teller kullanılmıştır. Detaylı kamera özelliklerini inceleyecek olursak, 12 MP ve Truedepth teknolojisine sahip ön kamerası ile benzersiz selfie vb. çekimlerin yapılabildiği görülmektedir. En düşük ışıkta dahi autofus özelliği sayesinde kusursuz fotoğraflar çekebilme imkânı sağlamaktadır.

48 MP arka kamera özelliği ve 8 K video çekimi ile benzersiz görüntüler elde edebilirsiniz. Sinematik mod özelliği ile sinema kalitesinde video çekimleri yapabilirsiniz. Üstün kamera özellikleri sayesinde bulanık ışıkta bile daha net fotoğraflar çekebilmenize olanak sağlar. Otomatik odaklanma özelliği ile ön ve arka kameradan daha net ve canlı çekimler yapabilirsiniz. Yüksek çözünürlüğü renk geçişleri ve parlaklığı sayesinde gerçeğe yakın görüntüler elde etmenizi kolaylaştırır.

REKLAM

iPhone 14 İşlemci Özellikleri

Çeşitli süreçlerden geçerek piyasaya sunulan 120Hz özelliğindeki iPhone 14,5 çekirdekli işlemciye sahiptir. Piyasadaki en iyi A15 Bionic çipi ile telefonunuzu kasabilecek grafik uygulamaları ya da oyunlar hızlı bir şekilde açılır. iPhone 14 modelinde bulunan çip kişisel verilerinizi dahi koruyabilir. İOS 16 işlemcisinin bu modelde getirdiği yeni ev özelliği ile akıllı ev ürünlerini telefonunuza kaydedebilir, evinizde bulunan kamera görüntülerini çoklu kamera ile görüntüleyebilirsiniz.

iPhone 14 modelinde bulunan yeni bir özellik ise trafik kazası algılama sensörünün konulmasıdır. Olası araba kazalarını otomatik olarak algılayarak 112’yi arar ve telefonunuzdaki kişilere acil durum haberini iletir. En dikkat çeken özelliklerinden biri de toza ve suya dayanıklılığının bulunmasıdır. Suyla her temasında size eşlik edebilecek bir telefona sahip olabilmeniz efsane cuma ile mümkün.

REKLAM

iPhone 14 Fiyat Farklılıkları

iPhone 14 modelinin fiyatları hakkında net bilgi vermek mümkün olmamaktadır. Telefonun özelliklerine göre fiyat farklılıkları oluşmaktadır. Bu modele etken gösterilebilecek fiyat farkı depolama alanına göre ortaya çıkabilir. Fiyat farklarında model rengi de etkili olabilmektedir. Efsane Cuma indirim günlerinde bu modeli uygun fiyata denk getirip alabilirsiniz.

Oled ekran teknolojisine sahip bu model ile eşsiz fotoğraf ve video çekimleri yapabilirsiniz. İndirim günlerini takip ederek uygun fiyatlardan yararlanabilir, istediğiniz bu modele kolayca sahip olabilirsiniz.