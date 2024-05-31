İftiracı Azra Kohen’in kocası da sabıkalı çıktı: Yasa dışı bahis şebekesinin yöneticisi Sadok Kohen

Terör devleti İsrail geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'a sürgün edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Barbar İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.





Soykırım destekçisi siyonistler aramızda geziyor





İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden ve asıl adının Özge Sarı olduğu iddia edilen tartışmalı yazar Azra Sarızeybek Kohen, tüm bu yaşananlara 'sessiz' kalışını eleştiren bir takipçisine akıl almaz bir cevap verdi.





Soykırım destekçisi Azra Kohen , nereye kaçarsa kaçsın üzerine bombalar yağan masum sivilllere iftira atarak, "Yavrusunu korumayan, ‘yem eden’ hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" sözlerini kullandı. Kohen, bir başka yorumunda ise Filistinlileri aşağılayarak ‘Soylarında ciddi bir problem var’ ifadeleri ile ırkçılık yaptı.









Azra Kohen ve gündeme gelen paylaşımları









Kocası da sahtekar çıktı





Siyonist düşünceleri ile gündeme gelen Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen’in ise uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin yöneticisi olduğu ortaya çıktı.





İçişleri Bakanlığı; 2007 yılının Kasım ayında, 'Game Over - Oyun Bitti’ adı altında operasyon düzenlemiş, aralarında Sadok Kohen'in de olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.





İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 16 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş ve bahse konu kişiler hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.





- Sadok Kohen





Sadok Kohen örgüt yöneticiliğinden yargılandı





O sanıklardan biri de Filistinli masumlara iftira atan siyonist düşünceli Azra Kohen'in eşi Sadok Kohen'di.





Savcılığın iddiasına göre suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuştu ve Sadok Kohen de o örgütün yöneticilerindendi.





Suç işlemek için örgüt kurduğu öne sürülen şebeke; zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamıştı. Bu imkan ise Sadok Kohen'in başarı öyküsü olarak anlattığı ve bizzat kendisinin kurduğu oyunsalonu.com üzerinden verilmişti.





Bu internet sitesi üzerinden öncelikle 3 Alman vatandaşının sisteme girişi tespit edildi. Tespit, Almanya Federal Cumhuriyet Gümrük Kriminal Dairesince yapıldı. Sitede kumar oynamak isteyenlerin, paravan şirketlere para yatırmaları istendiği ve bu yöntemle kara para akladıkları görüldü.





Bunun üzerine Türkiye ile iletişime geçildi ve suç örgütünün düğümü çözüldü.





Kohen hakkında 8 yıla yakın ceza talep edildi





Sadok Kohen'in örgütün tepe isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından 2 yıldan 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.





Ayrıca suçta kullanılan eşyanın zorla alımına, suçtan elde ettiği maddi menfaatler ile bunların dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın zorla alınmasına karar verilmesi istendi.





Yasa dışı bahis mafyası Falyalı da aynı iddianemede





İddianamede yer alan bir diğer isim de Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen, yasa dışı bahis işleri ile tanınan Halil Falyalı'nın kardeşi Hüsnü Falyalı ’nın da söz konusu suç örgütüne üye olduğu ve zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna katıldığı yer aldı.







