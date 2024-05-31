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İftiracı Azra Kohen’in kocası da sabıkalı çıktı: Yasa dışı bahis şebekesinin yöneticisi Sadok Kohen

İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden tartışmalı yazar Azra Kohen, terör devleti İsrail'in Refah'ta uyguladığı katliamlardan sonra, Filistinli annelere çocuklarını 'yem' olarak kullandıkları iftirasını atmasıyla gündemde. Siyonist düşünceleri ile İsrail’e destek olan Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen’in ise uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin yöneticileri arasında olduğu ve yargılandığı ortaya çıktı.

Şefika Nur Çiftçi
00:02 - 31/05/2024 Cuma
Güncelleme: 00:43 - 31/05/2024 Cuma
Yeni Şafak
Sadok Kohen yasa dışı bahis mafyası Falyalı ile aynı iddianemede: Kohen yönetici Falyalı örgüt üyesi
Sadok Kohen yasa dışı bahis mafyası Falyalı ile aynı iddianemede: Kohen yönetici Falyalı örgüt üyesi

Terör devleti İsrail geçtiğimiz günlerde, Uluslararası Adalet Divanının saldırıları durdurma kararına rağmen Refah'a sürgün edilen Filistinlilerin kampına saldırı düzenledi. Barbar İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde 46 cana daha kıydı.


Soykırım destekçisi siyonistler aramızda geziyor


İletişim ve ekonomi üzerine eğitim alıp, kendisini psikolog olarak lanse eden ve asıl adının
Özge Sarı
olduğu iddia edilen tartışmalı yazar Azra Sarızeybek Kohen, tüm bu yaşananlara 'sessiz' kalışını eleştiren bir takipçisine akıl almaz bir cevap verdi.

Soykırım destekçisi Azra Kohen
, nereye kaçarsa kaçsın üzerine bombalar yağan masum sivilllere iftira atarak, "Yavrusunu korumayan, ‘yem eden’ hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" sözlerini kullandı. Kohen, bir başka yorumunda ise Filistinlileri aşağılayarak ‘Soylarında ciddi bir problem var’ ifadeleri ile ırkçılık yaptı.


Azra Kohen ve gündeme gelen paylaşımları


Kocası da sahtekar çıktı


Siyonist düşünceleri ile gündeme gelen Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen’in ise uluslararası yasa dışı bahis şebekesinin yöneticisi olduğu ortaya çıktı.


İçişleri Bakanlığı; 2007 yılının Kasım ayında, 'Game Over - Oyun Bitti’ adı altında operasyon düzenlemiş, aralarında Sadok Kohen'in de olduğu 11 şüpheliyi gözaltına almıştı.


İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmada 16 kişi hakkında iddianame düzenlenmiş ve bahse konu kişiler hakkında 8'er yıla kadar hapis cezası istenmişti.


- Sadok Kohen

Sadok Kohen örgüt yöneticiliğinden yargılandı


O sanıklardan biri de Filistinli masumlara iftira atan siyonist düşünceli Azra Kohen'in eşi Sadok Kohen'di.


Savcılığın iddiasına göre suç işlemek amacıyla örgüt kurulmuştu ve Sadok Kohen de o örgütün yöneticilerindendi.


Suç işlemek için örgüt kurduğu öne sürülen şebeke; zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamıştı. Bu imkan ise Sadok Kohen'in başarı öyküsü olarak anlattığı ve bizzat kendisinin kurduğu oyunsalonu.com üzerinden verilmişti.


Bu internet sitesi üzerinden öncelikle 3 Alman vatandaşının sisteme girişi tespit edildi. Tespit, Almanya Federal Cumhuriyet Gümrük Kriminal Dairesince yapıldı. Sitede kumar oynamak isteyenlerin, paravan şirketlere para yatırmaları istendiği ve bu yöntemle kara para akladıkları görüldü.


Bunun üzerine Türkiye ile iletişime geçildi ve suç örgütünün düğümü çözüldü.


Kohen hakkında 8 yıla yakın ceza talep edildi


Sadok Kohen'in örgütün tepe isimlerinden biri olduğu ortaya çıktı. Hakkında “suç işlemek için örgüt kurmak”, “zincirleme biçimde kumar oynanması için yer ve imkan sağlamak” suçlarından 2 yıldan 7 yıl 9 aya kadar hapis cezası talep edildi.


Ayrıca suçta kullanılan eşyanın zorla alımına, suçtan elde ettiği maddi menfaatler ile bunların dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazancın zorla alınmasına karar verilmesi istendi.


Yasa dışı bahis mafyası Falyalı da aynı iddianemede


İddianamede yer alan bir diğer isim de Kıbrıs'ta uğradığı silahlı saldırıda öldürülen, yasa dışı bahis işleri ile tanınan Halil Falyalı'nın kardeşi
Hüsnü Falyalı
’nın da söz konusu suç örgütüne üye olduğu ve zincirleme biçimde kumar oynatma suçuna katıldığı yer aldı.

Soykırım destekçisi Azra Kohen'in yayınevi Everest'ten tepkiler sonrası ilk açıklama: Kitaplarını satıştan kaldırdı

Terör devleti İsrail'in Gazze'de yaptığı katliamlarda Filistinli anne ve babaların çocuklarını görüntü vermek için 'yem' olarak kullandıklarını öne sürerek 'soykırıma kılıf uyduran' siyonist yazar Azra Kohen'e tepkiler çığ gibi büyüyor. Vicdan sahibi vatandaşların isyanı sonrası birçok kitapevi harekete geçerek sözde yazarın kitaplarını satıştan kaldırdı. Gözler ise soykırım destekçisi Kohen'in yayınevi olan Everest'e çevrildi. Everest Yayınları, gelen ilk tepkiler sonrası Instagram hesabındaki gönderilerini yorumlara kapattı. Ancak katliam karşıtı vatandaşların baskısına dayanamayan yayınevi geç de olsa bir açıklama paylaştı. 'Azra Kohen'in adının geçirilmediği açıklamada, "İnsanlık suçunu meşrulaştıran hiç kimsenin yayın grubumuz bünyesinde yer alamayacağını kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verildi. Everest Yayınları'nın internet sitesinde de Azra Kohen'in kitaplarının satıştan kaldırıldığı görüldü.

Yazar Azra Kohen'den skandal 'Filistin' sözleri: Çocuklarını bombaların atılacağı yerlere bilerek götürüyorlar

Terör devleti İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik soykırım saldırılarında çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan 36 bini aşkın Filistinli şehit oldu. İsrail'in son olarak sivilleri göçe zorladığı Refah'ta yer alan kampa düzenlediği saldırıda, bebeklerin kafası koptu, insanlar diri diri yanarak can verdi. Yazar Azra Kohen, 46 kişinin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra bir takipçisine verdiği yanıtta skandal ifadeler kullandı. Filistinlilerin çocuklarını, bombaların atılacağı yerlere 'uyarılar yapılmasına rağmen bilerek götürdüğünü' söyleyen Kohen, "Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor" dedi.


#Sadok Kohen
#Azra Kohen
#Yasa dışı bahis
#Suç örgütü yöneticiliği
#Game Over operasyonu
#Oyun Bitti Operasyonu
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