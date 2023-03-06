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Özel

İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çay dedi uyuşturucu çıktı

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında içinde çay olduğunu söylenilen kargoda çayın içerisine gizlenmiş toplam 195 kilogram metamfetamin bulundu.

15:13 . 6/03/2023 Pazartesi
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İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

İstanbul Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu

Gümrük Muhafaza ekipleri, İstanbul Havalimanı'nda yaptığı uyuşturucu operasyonlarında içinde çay olduğunu söylenilen kargoda çayın içerisine gizlenmiş metamfetamin bulundu. Operasyon kapsamında toplam 195 kilogram metamfetamin ele geçirilirken, gözaltına alınan 6 şüpheliden biri tutuklanarak cezaevine gönderildi.


İstanbul Havalimanı gümrük ekipleri, risk analiz ve hedefleme çalışmaların kapsamında bir kargo gönderisini yakın takibe aldı. Yurt dışına gönderilmek üzere geçici depolama alanına gelen ve çay olarak beyan edilen söz konusu kargoyu ekiplerin şüphesi üzerine narkotik köpekler kontrol etti.


Çayın içine uyuşturucu karıştırılmış


Narkotik köpeklerin kargo kutularına yoğunlaşıp tepkiler vermesi üzerine detaylı arama başlatan ekipler, kutularda bulunan çayın içerisinde beyaz renkte toz maddeler tespit etti. Bunun üzerine, çaya uyuşturucu gizlenmiş olabileceği şüphesiyle uyuşturucu madde tespit kitiyle analiz gerçekleştirilirken, analiz neticesinde çayın içinde metanfetamin olduğu ortaya çıkarıldı. Olayla ilgili şüphelilere yönelik yürütülen çalışmalar sonucunda operasyonu genişleten ekipler, şüphelilerden birinin evinde arama gerçekleştirdi. Evde yapılan aramada yine çayın içinde gizlenmiş metamfetamin yakaladı. Ekiplerin bağlantılı olarak gerçekleştirdiği iki operasyonda toplam 195 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli gözaltına alınırken, şüphelilerden biri tutuklandı.




#İstanbul Havalimanı
#Narkotik
#Uyuşturucu
1 saat önce
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İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çay dedi uyuşturucu çıktı
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