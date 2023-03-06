İstanbul Havalimanı'nda operasyon: Çay dedi uyuşturucu çıktı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremin ilk anından bu yana iç hat ve dış hatlarda yoğun mesai yapan uçaklar ilgili açıklamalar yaptı. Depremin ilk anından bu yana 11 bin 287 iç hat, bin 564 dış hat olmak üzere toplam 12 bin 851 uçuş gerçekleştirildiğini iletti.