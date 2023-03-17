İzmirli depremzedenin sözleri tekrar gündem oldu: 'CHP'liyim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz'

İzmir'de meydana gelen deprem görüntüleri gündem oldu.
2020 İzmir depreminde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, 3 yaşından beri gurbette olduğunu, kazandıkları parayla bir ev alabildiklerini, onun da depremde yıkıldığını söyledi.
Depremde kaybettiği evinin yeniden yapıldığını ifade eden Gönülaçan,
"O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim yanlış anlamayın. Başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkanızda duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunarız."
dedi.
Bakan Kurum: 'Bitene kadar sözümüzün arkasındayız'
Bakan Kurum: 'Bitene kadar sözümüzün arkasındayız'
Bakan Murat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel attığında söz verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:
"Ağustos itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat, inşallah ağustos sonu itibarıyla bitecek. İnşallah eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem ekim ayında oldu tüm Türkiye İzmir için üzüldü. Yaraları sarmak üzere çalışmalar yaptık. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız inşallah."
#Deprem
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#Murat Kurum
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