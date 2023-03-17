İzmirli depremzedenin sözleri tekrar gündem oldu: 'CHP'liyim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz'

İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür etti.İzmirli vatandaş, “Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP'liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz” diye konuşu.