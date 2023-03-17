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İzmirli depremzedenin sözleri tekrar gündem oldu: 'CHP'liyim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz'

2020 yılının Ekim ayında meydana gelen İzmir depreminde evi yıkılan Gülnaz Gönülçalan’ın; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'la arasında geçen konuşma tekrar gündeme geldi. Gönülçalan, evinin yeniden yapıldığını belirterek, ''Önce CHP'liyim yanlış anlamayın, Atatürk’ü seviyorum. Sözünüzün arkanızda duruyorsunuz. Eşyamızı veriyorsunuz, yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Evler çok hızlı yapılıyor, çok kaliteli malzeme kullanılıyor. Yıkılan binalar gayet güzel yapılıyor. Ben gördüğümü söylerim, Allah var'' dedi.

09:38 . 17/03/2023 Cuma
Diğer
İzmir'de meydana gelen deprem görüntüleri gündem oldu.

İzmir'de meydana gelen deprem görüntüleri gündem oldu.

2020 İzmir depreminde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, 3 yaşından beri gurbette olduğunu, kazandıkları parayla bir ev alabildiklerini, onun da depremde yıkıldığını söyledi.


Depremde kaybettiği evinin yeniden yapıldığını ifade eden Gönülaçan,
"O kadar memnunum ki elim ayağım titriyor. Politika yapmıyorum. Önce CHP'liyim yanlış anlamayın. Başımdan geçenleri söylüyorum. Sözünüzün arkanızda duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiriyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılar sunarız."
dedi.
İzmirli depremzede: Önceden CHP'liydim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz
İzmirli depremzede: Önceden CHP'liydim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz

İzmir'de meydana gelen depremde evini kaybeden Gülnaz Gönülçalan isimli vatandaş, kentteki deprem konutları projelerini inceleyen Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a verdiği sözü yerine getirdiği için teşekkür etti.İzmirli vatandaş, “Evim yeniden yapılıyor. O kadar memnunum ki. Size çok teşekkür ederim. Politika yapmıyorum, beni yanlış anlamayın. Önceden CHP'liydim. Sözünüzün arkasında durdunuz, eşyalarımızı verdiniz. Ufak tefek şeylerimiz kaldı ama o sorun değil. Sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Yaptığınız işi bitiyorsunuz. Bu bizim çok hoşumuza gidiyor. Cumhurbaşkanımıza da saygılarımızı sunuyoruz” diye konuşu.


Bakan Kurum: 'Bitene kadar sözümüzün arkasındayız'

Bakan Murat da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın temel attığında söz verdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:


"Ağustos itibarıyla konutlarımızı etap etap teslim etmeye başlıyoruz. Şu gördüğünüz şu an temel seviyesinde olan inşaat, inşallah ağustos sonu itibarıyla bitecek. İnşallah eylül ayında vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Deprem ekim ayında oldu tüm Türkiye İzmir için üzüldü. Yaraları sarmak üzere çalışmalar yaptık. Bitene kadar da sözümüzün arkasındayız inşallah."



#Deprem
#İzmir
#Murat Kurum
2 saat önce
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İzmirli depremzedenin sözleri tekrar gündem oldu: 'CHP'liyim ama siz sözünüzün arkasında duruyorsunuz yaptığınız işi bitiriyorsunuz'
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