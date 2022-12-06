​Kaliteli ve Doğal Sabun Nasıl Anlaşılır?

Doğal sabun, cildi nemlendiren özelliği sayesinde, pul pul dökülmelere karşı cildi korur. Ayrıca ciltte akne oluşumunu engelleyerek siyah noktaları ve cilt lekelerini yok eder. Bunlara ek olarak doğal sabun, saçlarda meydana gelen aşırı dökülmeleri azaltır ve saçın pH dengesini koruyarak sağlıklı bir şekilde saçınızın uzamasını sağlar.

Doğal Sabun Nedir? Genel Özellikleri Nelerdir?

Doğal sabun, tamamen organik ürünler kullanılarak üretilen sabunlardır. Organik sabun içeriğinde yapay maddeler bulundurmaz. Sabun yapımı aşamasında kullanılan yağlar da tamamen bitkiseldir. Yağların sodyum hidrosksitle birleşmesi sonucu bitkisel sabun elde edilir. Doğal sabun özellikleri yapıldığı hammaddeye göre değişiklik gösterir. Ancak genel geçer doğal sabunların özellikleri şunlardır:

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●Kaliteli ve besleyici yağ içerir.

●Ciltte kullanılan bölgeyi derinlemesine temizler ve nemlendirir.

●Cildi temizlerken; vitamin, mineral, ekstra bırakılmış yağ ve gliserinle aynı zamanda besler.

Doğal Sabun, Bitkisel Sabun, Organik Sabun Farkları

Doğal sabun , bitkisel sabun ve organik sabun farklı isimlere sahip aynı işlevi gören sabunlardır. Bu ürünler içeriğinde kimyasal madde barındırmaz, tamamen organik ve doğal maddelerden elde edilir. Yapımlarında yapay koku ya da parfüm esansları kullanılmaz, kokusunu içindeki organik maddelerden alır.

Doğal Sabun Yapımı ve Aşamaları

Soğuk baskı yöntemiyle elde edilen doğal sabunların içinde kostik kimyasal adıyla sodyum hidroksit (NaOH) ve yağ olan iki ana bileşen bulunur. Asit ve bir baz kostik yağ arasında meydana gelen kimyasal reaksiyon sonucunda sabun bazı oluşur. Bu iki bileşen reaksiyona girdiğinde pH düzeyi nötr seviyesine yaklaşarak sabun oluşumu gerçekleşir. Sabun yapımı aşamaları şu şekilde sıralanır:

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Öncelikle kostik homojenleşecek düzeyde karıştırılır.

Elde edilen karışım, zeytinyağı dolu kabın içine boşaltılarak durmadan karıştırılır.

Karışım boza kıvamını alınca sabunlaşma işlemi tamamlanmış olur.

Son aşamada sabuna koku vermek isterseniz; portakal, lavanta, tarçın yağı gibi yağlardan ilave edebilirsiniz.

İstenilen kıvama ulaşan sabun kalıplara dökülerek 2 ila 3 gün beklemeye bırakılır ve sonra kalıptan çıkarılır.

Son olarak 2 ay boyunca nemden temizlenmiş bir alanda dinlendirilmeye bırakılır.

Doğal ve Kaliteli Sabunların Saç ve Cilt Bakımına Etkisi

Doğal sabunların içeriğinde bulunan organik ve bitkisel maddeler vücudunuzdaki saç ve cilt sorunları çözmenize yardımcı olur. Özellikle fazla sebum üreten akne oluşumuna yatkın ciltleri onarmak amacıyla kullanılan gözenek sıkılaştırıcı bitkisel sabun ile akne oluşumu yavaşlarken; saç dökülmesi ve saç derisindeki sorunlar da doğal sabunlar tarafından çözülür.

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Doğal Sabunların Saça Etkileri

Doğal sabunların saça etkileri şu şekilde sıralanabilir:

●Dökülen saçların yeniden çıkmasını sağlar.

●Saç köklerindeki hücreleri besler.

●Zayıflayan saç köklerini güçlendirir.

Doğal Sabunların Cilt Bakımına Etkileri

Doğal sabunların cilt bakımına etkileri ise şu şekildedir:

●Ciltteki ölü derilerin atılmasını sağlar.

●Cildinizin daha canlı ve temiz görünmesine yardımcı olur.

●Cildinizi yumuşatır ve parlaklaştırır.

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