​Karmod'dan prefabrik ev alanların yüzleri gülüyor

Karmod 1986 yılından bugüne uzmanlığı ve prefabrik yapı sektöründe gerçekleştirdiği yatırımlarla yapıları 130’u aşkın ülkede kullanılan güçlü bir marka. Karmod profesyonel yatırım organizasyonuyla gelişmeleri yakından takip ediyor. Sektördeki teknolojik yenilikleri modern tesislerine kazandırarak yapılarını en iyi kalitede üretimle müşterileriyle buluşturuyor. Tasarım ergonomisinden yapı güvenliğine, en iyi malzeme kullanımıyla gerçekleştirilen teknolojik üretimden profesyonel kuruluma Karmod prefabrik ev çok sayıda üstünlüğüyle öne çıkar.





Türkiye’nin her iliyle birlikte çok sayıda dünya ülkesinde güvenle kullanılan Karmod prefabrik evler ergonomisiyle içinde yaşayan herkese konforu yaşatıyor. Güvenli ve uzun ömürlü yapı sistemiyle her iklimde uzun yıllar mutlulukla kullanılıyor. Yüksek yalıtımıyla sağladığı enerji tasarrufuyla bütçelere kazandırıyor.

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Tek katlı veya çift katlı dubleks prefabrik ev modellerinin tasarımlarının tamamı uzmanlarca özel yazılım bilgisayar programında gerçekleştiriliyor. Aynı aşamada yapı güvenliğini sağlayan statik hesaplama ve uygulamalar, elektrik ve su tesisat projeleri en güvenli ve hatasız şekilde yapılıyor.

Karmod prefabrik ev üretimi bilgisayar destekli teknolojik hatlarda gerçekleştiriliyor. Özellikle taşıyıcı sistemlerin üretiminde tam yapı güvenliği kusursuz şekilde sağlanıyor. Üretimde kaynak gibi güvensiz uygulamalara tamamıyla son verilirken civata somunlu ve geçmeli sistem kullanılıyor.

Modern tesislerde üretimi tamamlanan Karmod prefabrik ev modelleri araca yüklenerek Türkiye’nin her bölgesine güvenli şekilde ulaştırılıyor. Sevkiyatın tamamlandığı gün sahada hazır bulunan uzman ekiplerce birkaç gün gibi kısa zamanda kurulum yapılarak teslim ediliyor. Karmod ev usta sorunlarını da geride bırakır. Duvar ve kaplamaları, çatı sistemi ve örtüsü, elektrik tesisatı, sıhhi ve atık su tesisatları, kapı ve pencereleri ile tüm detayların işçilikleri usta gerektirmeden Karmod uzman ekibince gerçekleştirilir. Aynı şekilde iç ve dış boya uygulamaları da Karmod boya ekiplerince yapılır.

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Karmod'u Tercih Eden Mutlu Müşterilerimiz

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Hasan Ş.: ‘’İyiki prefabrik ev yaptırmak için Karmod’u tercih etmişiz. Köyüme 2+1 prefabrik ev yaptırdım üç günde kurdular. Boyası vs. onuncu günde hemen yeni evimize oturduk. Sanki mucize gibi, harika bir şey.’’

Ufuk B.: ‘’Hanımım astım hastası. Temiz havası ve oksijeniyle bilinen Kaz dağlarına yakın bir köyde eski bir ev aldık. Mevcut evi kullanamadık. Prefabrik ev fiyatlarını araştırarak Karmod Ev yaptırdık. Doğru karar vermişiz, yeni evimizden çok memnunuz herkese tavsiye ediyorum.’’

Yasin T.: ‘’Karmod’tan tatil dönemlerinde kullanmak için çelik konstrüksiyon ev aldım iyi ki de almışım. Ev değil villa konforu. Bu evden İstanbul’da sürekli oturduğumuz eve geldiğimizde küçük kızım: ‘Baba evimize gidelim’ diye tutturuyor. Herkese tavsiye ediyorum.’’

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Mehmet Salim D.: ‘’Daha önceden yatırım amaçlı ormanlık alana yakın bir köyde arsa satın almıştım. Pandemi dönemi başlayınca bu arsaya Karmod firmasından hazır ev yaptıralım dedik. 15 günde hazır oldu. Bu evin tadı bizde tutku yaptı. Şimdi hafta sonunu iple çekiyoruz. Doğalgaz yok sobayla ısınıyoruz, her oda sımsıcak oluyor.’’

Hatice Şermin B.: ‘’Apartman hayatı çok sıkıcı gelmeye başladı. Eşimle İstanbul’a yakın bir yerde müstakil ev yaptıralım diye düşünürken bir dostumuz Karmod’u tavsiye etti. Çok sayıda ev alternatifi arasında iki katlı çelik villalardan birini beğendik. Şimdi Şile’de konforlu bir villada yaşıyoruz. İşime arabamla gidip geliyorum. Teşekkürler…’’

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Ahmet Kenan T.: ‘’Amca oğluyla aynı anda köye ev yapmaya karar verdik. O prefabrik ev yaptıracağım dedi ben ise betonarme olsun dedim. Karmod adında bir firmaya prefabrik ev yaptırdı 15 günde evi hazır oldu. Şimdİ evinde oturuyor ben ise ona imrenerek bakıyorum. Çünkü ikinci yıla girdik ben hala inşaat çilesiyle uğraşıyorum.’’

Nevzat Hasan D.: ‘’Annemle babam gençlik dönemleri köyde geçtiği için köy hasretiyle yanıyorlardı. Köyde dededen kalan ev harap olmuş durumda ve ev yok. Göçüğü aldırdım hemen bir beton attık. İki katlı prefabrik villa için Karmod’la anlaştık. Yirmi güne kalmadan 4+1 ev hazır hale geldi. Şimdi annem babam köyde bu evde yaşıyor ve o kadar mutlular ki. Bu evi niye bu zamana kadar yaptırmamışız dedik.’’

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Emre Can K.: ‘’Köyüme Karmod firmasına prefabrik ev yaptırdım. 6 yıl geçti ilk günkü gibi evim yepyeni, aynı konforda. Daha önce köylülerim betonarme yaptırıyordu benim evden sonra herkes prefabrik eve geçti. Çok rahat, güvenli ve sıcak.’’



