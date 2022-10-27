​Kartvizit Nedir, Nasıl Yapılır? Güncel Kartvizit Fiyatları

Online kartvizit siparişi oluşturabileceğiniz bazı siteler mevcut. Örnek; https://www.brosur.com.tr/kart...

Peki kartvizit ölçüleri nelerdir? Kartvizit çeşitleri nasıl olur? Kartvizit fiyatları nasıldır? Tüm bu soruları sizin için inceledik.

Kartvizit Ölçüleri Nasıl Olur?

Kartvizit profesyonel iş dünyasında oldukça uzun zamandan beri kullanılır. Bu nedenle bu ürün bir takım standartlara erişmiştir. Kartvizit ölçüleri nasıl olur? Sorusuna da verilebilecek standart ölçüler bulunur. Bunun yanında yenilikçi dünyada kartvizit ölçüleri değişkenlik de gösterebilmekte. Genel olarak yaygın kullanılan kartvizit ölçüleri 84x52 mm olarak bilinir. Bu ölçülerin belirlenmesinde cüzdan gözleri, cep ve benzeri bölmelerde kolay taşınabilme, muhafaza edilebilme gibi unsurlar göz önünde bulundurulmuştur. Standart kartvizit ölçüleri arasında üretim yerine göre 85x55 veya 84x54 gibi küçük ölçü farklılıkları görmek mümkündür. Bunun yanında özel istek ile kartvizit ölçüleri 86x56 mm veya daha büyük ölçekte belirlenebilir. Burada müşterilerin istekleri belirleyici olur.

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Kartvizit Çeşitleri Nelerdir?

Kartvizit, profesyonel dünyada büyük ve küçük tüm firmalar için olmazsa olmazdır. Özellikle serbest meslek piyasasında faaliyet gösteren meslek mensupları da kartvizite ihtiyaç duyar. Pek çok farklı iş kolundan insanın kartvizit kullanma ihtiyacı bu ürünün çeşitlenmesini sağlar. Kartvizit çeşitleri rekabetçi piyasalarda dikkat çekmek ve ön plana çıkmak isteyen insanlar sayesinde zenginleşir. Klasik ve yaygın olarak kullanılan yatay dikdörtgen kartvizit yerine günümüzde dikey formda tasarlanmış kartvizitler dikkat çeker. Bunun yanında katlamalı kartvizit çeşitleri olduğu da bilinir. Bu ürün grubunda farklı materyallerden üretilen modeller de bulunur. Genellikle kartondan, hamurdan, kağıttan yapılan kartvizitler yanında şimdiler plastik temelli, şeffaf kartvizit çeşitleri bulunur. Değişik ve dikkat çekici görüntüsü ile bu ürünler pek çok kişi tarafından sevilir. Kartvizit çeşitleri ince, kalın, mat ve kabartmalı gibi daha pek çok seçeneğe sahiptir.

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Kartvizit Fiyatları Nasıldır?

Kartvizit almak isteyen kişiler, bu ürünün satın alım süreci hakkında pek de bilgi sahibi olmayabilir. Ürünün fiyatı ve fiyatı etkileyen unsurların neler olduğunu merak eder. Kartvizit satışı belli adetler üzerinden olur. 1000 adet bazında ortalama fiyat vermek gerekirse, 100 TL ile 500 TL arasında değişmektedir. Kişi tek seferde en az 500 ve üzeri sayıda kartvizit baskısı yaptırabilir. 1000, 2000 ve daha yüksek rakamlara çıkmak mümkündür. Kartvizit fiyatlar baskı adedine göre değişkenlik gösterir. Bunun yanında kartvizit fiyatları kullanılan materyalin kalitesi, kağıtsa hamur kalitesi, kartvizit kalınlığı, kabartma gibi ek özelliklerin olum olmaması gibi detaylara göre de değişir. Kartvizit almak isteyen kişiler eğer ellerinde bir tasarım yoksa tasarım için de ek bir ücret ödemek zorunda kalabilir. Kartvizit almak isteyen kişiler zengin kartvizit çeşitleri içerisinden kendi bütçesine uygun şık ve kullanışlı bir seçeneği kolaylıkla bulabilir.