Kayıp Erva'nın ambulansa götürüldüğü görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde oturdukları apartmanın depremde çökmesi sonucu Aktaş ailesi enkaz altında kaldı. Baba Abdullah Aktaş 10, kızı Mukaddes Erva 6 saat sonra enkazdan sağ çıkarılırken, eşi Ayşe Betül, kızı Zümra, kız kardeşi Özlem Aktaş ve kuzeni İkra Süme ise hayatını kaybetti. 10 yaşındaki Mukaddes Erva Aktaş, depremden 4 saat sonra enkazdan çıkarıldı fakat sonrasında kayıplara karıştı. Baba Abdullah Aktaş, kendisinden 4 saat önce enkazdan kurtarılan ve komşuları tarafından hastaneye götürülürken yolda sağlık görevlilerine teslim edildiği söylenen kızı Mukaddes Erva için çevre iller dahil tüm hastaneler, adliyeler, bakanlıklar ve emniyete kadar bakmadığı yer kalmadı. Kızından hiçbir haber alamayan baba Aktaş, en son DNA eşleşmesini denedi fakat ondan da bir sonuç alamadı.





Görüntüler ilk kez ortaya çıktı





Depremin üzerinden 20 günü aşkın süre geçtikten sonra Mukaddes Erva'nın komşuları tarafından ambulansa teslim edildiği anların görüntüsü çıktı. Görüntüde birinin, Mukaddes Erva'yı yolda otomobilin arka koltuğunda kucağına aldıktan sonra yolun karşısındaki ambulansa götürüp, sağlık görevlilerine teslim ettiği görüldü.





Baba Abdullah Aktaş, kızının kayıp olduğuna ilişkin haberlerin ardından komşusunun akrabasının kendisini aradığını söyleyerek, "Çocuğu ben götürdüm, biz verdik ambulansa Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin önünde' dedi hatta Mukaddes Erva'ya çikolata yedirip su içirmiş. 'Çocuk biraz halsizdi; ama herhangi bir sağlık problemi yoktu' dedi. 'Çocuk yaşıyor, endişe etmeyin siz. O çocuk size gelecek' dedi. Ben de bunun üzerine belediyenin kameralarına baktırdım. Kameralarda kızımın bindirildiği ilk aracı tespit ettik. Sonra çocuğu alıp da ambulansa verdiklerini gördük. Oradan artık araçtaki biri mi yoksa oradan biri mi yardım etti; onu bilmiyoruz ama ambulansa bindirildiğini kameralarda gördük" dedi.





"Kızım bindirildikten sonra ambulans hareket ediyor. Kahramanmaraş'ta 'Madalyalı kavşak' dediğimiz yere kadar ambulansın takibi kameralardan görülüyor. Ondan sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne mi, havalimanına mı yoksa Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'ne mi; nereye gittiğini bilmiyoruz. Şu an araştırma peşindeler. Bu görüntüleri, emniyete teslim ettim. Şu an ne aşamadalar bilmiyoruz. Çocuğumuzun alındığını kendi gözlerimizle gördük. Komşularım ambulansa verildiğini söylüyordu ama içimizde her zaman bir şüphe vardı, acaba verdiler mi, diye. Ama bu kamera görüntülerini elde ettikten sonra tamamen üzerimizden o korku ve endişe kalktı" dedi.





4 cenaze verdim bu daha ağır bastı





Kızının bulunmasını isteyen baba Aktaş, "Bize bir an önce çocuğumuzun teslim edilmesini istiyoruz. Ben 4 cenazeyi verdim; ama bu daha ağır bastı. Araçta bulunan abla çocuğun üzerinde papatya renkli sarı-beyaz eşofman takımının olduğunu söyledi. O eşofman takımını da biliyorum. Eşim kendisi dikmişti. O ıslandığı için onu çıkartmış bir tane kapüşonlu mont giydirdiğini söyledi. Arabada üşüyormuş. Artık kızıma kavuşmak istiyorum" diye konuştu.







