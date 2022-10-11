​Kondosan youtube kanalı Rapunzel Masalı

Rapunzel Masalları ile çocuğunuz keyifli vakit geçirsin

Rapunzel masalları, hem büyük hem de küçükler tarafından bilinmekte ve oldukça sevilmektedir. Bu masalların çocuklara uygun ögeler barındırması, ebeveynler tarafından tercih edilme sebebi olarak görülebilir. Bir örnek olarak; Kondosan YouTube kanalında yer alan Rapunzel masalında, yapılan işin sevilerek ve iyi bir şekilde yapılmasının önemi vurgulanmaktadır.

Videonun diğer iyi bir özelliği de kullanılan animasyonların izlenmeye uygun olmasıdır. Kondosan, yalnızca anlatım olarak değil animasyon olarak da çocukları eğlendirmeyi amaçlayan bir kanaldır. Çocukların sevdiği karakterler, birbirinden farklı ve renkli görüntülerle bu kanalda baştan yaratılıyor!

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Birbirinden farklı masallar Kondosan youtube kanalında sizleri bekliyor!

Çocuk masalları iyi kurgulandığında ve başarılı animasyonlarla desteklendiğinde, çocuklar için eğlenceli bir aktivite haline gelirler. Birbirinden güzel konular, farklı farklı masallarda işlenmektedir. Bir örnek olarak; Rapunzel masalları ile çocuğunuza meslekleri eğlenceli şekilde öğretmiş olursunuz.

Çocuğunuzun eğlence anlayışına hitap edecek, sıkılmamasını sağlayacak ve en önemlisi güvenli içerikli bir kanal bulmak zor ve önemlidir. Çocuğunuza güvenle izletebileceğiniz eğlenceli masallar, Kondosan kanalında yer alıyor.

Çocukların izleyeceği içeriklerin neden kontrol edilmesi gerektiğini sizler için liste haline getirdik;

·Dünyayı yeni keşfeden çocuklar, olumlu olumsuz her şeyi belleklerine kaydederler. Psikolojik açıdan değerlendirildiğinde izledikleri ve öğrendikleri faydalı içerikler gelişimlerine olumlu etki ederken zararlı içerikler, psikolojik açıdan pek çok olumsuz durumu da beraberinde getirir.

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·Kötü ve uygunsuz görüntüler, çocuklarda travma yaratabilmektedir.

·Çocuğunuzun psikolojik gelişimi, zararlı içeriklerden olumsuz etkilenebilmektedir.

·Yanlış öğrenilen değerlerin doğrusunu öğretmek daha uzun zaman alabilmektedir.

Yukarıda saydığımız sebepler, iyi bir masal kanalı seçmek için her ebeveynin dikkat etmesi gereken konular arasındadır. Kondosan YouTube kanalı ile Rapunzel masalları da dahil olmak üzere birçok masalı çocuklarınıza güvenle izletebilirsiniz. Siz de hemen www.youtube.com/c/KONDOSANkids... kanalını takip edin, çocuklarınızın eğlenceli ve güvenli şekilde vakit geçirmesine olanak sağlayın!