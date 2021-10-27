Konut piyasasında hareketlenme bekleniyor!

Merkez Bankası faiz indirimi ile birlikte gözler konut kredilerinin faizleri için kamu bankalarına çevirildi. Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank tarafından geçtiğimiz gün yapılan açıklamada kredi faizlerinde indirime gidildiği açıklandı. Gayrimenkul sektörü temsilcileri ise faiz indirimi ve kur hareketinin ilerleyen günlerde konut satışlarını hareketlendireceğini açıkladı. Birikim sahibi kişilerin, mevduat, döviz ya da altın yatırımcılarının da bu dönem içerisinde gayrimenkule yönelmesi beklentiler arasında yer alıyor.

KONUTDER (Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği) Başkanı Altan Elmas, tüketicilerin kredi faizi karşısında oldukça duyarlı olduğu, faiz indirimi hamlesi ile beklemede olanların alım hareketine geçeceğini belirtti. Kamu bankalarının yanı sıra geliştirici firmaların da sağlayacağı ek avantajlar ile hibrit model bir konut satış sisteminin oluşacağını da sözlerine ekledi. Ayrıca Elmas yastık altı birikimi olan kişilerin ve döviz, altın ya da mevduattı bulunan kişilerin bu dönemde faiz avantajını kullanarak konuta yönelmelerini beklediğini söyledi.

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Konut satışlarında ilk etapta ikinci el konutlarda bir alım dalgası beklentiler arasında yer alıyor. Birinci el konutlarda ise bu durumun biraz farklı olması bekleniyor. Alım dalgasının birinci el konutlara da yansıması için özel bir kampanya gerçekleştirilmesi gerekiyor. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi kamu bankaları ve Emlak Konut önderliğinde birinci el konutları kapsayan bir faiz kampanyası gayrimenkul sektörü için büyük önem arz etmektedir. Geçtiğimiz yıl 0.64 olan bu faiz oranının bu yıl gerçekleşmesi halinde muhtemel 0.99 ve altı seviyelerinde olması bekleniyor. Bu senaryonun gerçekleşmesine birçok inşaat firması da olumlu destek verecektir. Firmaların da faizi sübvanse etmesi ile birlikte bu oranı 0.80 seviyelerine düşürmek mümkün. Öte yandan özel bankaların da bu durum karşısında elini taşın altına koyması gerekmekte.

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Faiz indirimi karşısında durumu fırsat bilip fiyatlarda artışta beklentiler arasında yer alıyor. Bu durum karşısında kurumsal firmalar net bir tavır sergilemekte kararlı. Konut kredi faizi düşüşü ile fiyatlarda değişiklik göstermeyerek taahhütlerini yerine getirmeyi öncelikli planları arasında gösteriyorlar. Faiz indirimi karşısında fiyat artışının muhtemel bir şekilde ikinci el piyasasında gözlenmesi bekleniyor. Geçmiş yıllarda görmüş olduğumuz gibi önümüzdeki günlerde bu artışları göreceğimizi de söyleyebiliriz. Ancak resme daha geniş çerçeveden bakmak gerekirse 1,5 ay önce 7 bin 200 lira olan demirin bugün 8 bin 500 liraya satılması maliyetlerin artışına neden oldu. Döviz kurunun maliyetleri de etkilemesi ile birlikte konut fiyatlarında bir artış hemen yarın olmasa da söz konusu olduğunu hatırlatmakta fayda var.

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Toparlamak gerekirse faiz indirimi ile birlikte ülke genelinde gayrimenkul piyasasında bir canlanma söz konusu. Başlangıçta ikinci el piyasasında daha sonra ise birinci el konut satışlarında da hareketlenmeler bizleri bekliyor. Özel banka ve firmaların yapacağı kampanyalar ile hareketlenmenin daha da artacağına kesin gözü ile bakılıyor.

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