Onlıne psikoloğun terapi sürecinden geçen mutlu yaşama yolculuk

Peki insanın geliştiği ve değiştiği bu süreç dijital çağa doğru evrilirken, psikoloji bilimi insana ayak uydurmasaydı insanın şimdiki ruh halini anlayabilir miydi?

Kesinlikle anlayamazdı…

İşte bu yüzden internetin insan hayatının vazgeçilmez bir parçası haline geldiği, insanın birçok işini internet siteleri üzerinden hallettiği, kişilerin online platformlarda buluşarak sosyalleşmeye başladığı, zamansızlığın, uzaklığın ve pandemi dönemi kısıtlamalarının üstesinden online imkanlarla gelmeye çalıştığı bu dönemde insanı anlayabilmek için psikoloji bilimi de insanı etkisi altına alan bu dijital çağa ayak uydurmayı başardı.

Bu yeni dijital çağda birçok yeni meslek türerken birçok var olan meslek de başına ‘‘online’’ ünvanını ekleyerek evrildi ve gelişti. İşte tam bu dönemde insan psikolojisini anlamaya hizmet eden birçok psikolog da "online psikolog’’ ünvanını kullanarak internet aracılığıyla psikoloji alanında yüz yüze uygulanan bilimsel terapi tekniklerini online alanda da uygulanabilir kılmaya gönül verdi.

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Psikoloji biliminin insanla beraber değişip gelişebilir yönündeki esnekliği sayesinde online psikologlar tarafından online terapi süreci doğru çerçevelendirilerek yürütüldüğünde, online terapi çalışmaları neredeyse %100’e yakın oranda başarı gösterdi.

Online Psikolog Nasıl Olunur ve Yetinlikleri Nelerdir?

Online psikolog, psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra klinik psikoloji yüksek lisansını tamamlamış ve belirli ekollerde terapi yapabilme yetkinliği kazanabilmek için psikoterapi eğitimleri almış olan psikologların sadece internet aracılığıyla telefon, tablet ya da bilgisayar üzerinden danışanıyla görüşeceği zaman kullandığı yeni nesil bir ünvandır.

Bu ünvan psikoloğun danışanıyla sadece internet üzerinden online olarak görüşeceğini ifade eder. Bunun dışında online psikologlar ile yüz yüze terapi yapan psikologların mesleğe yönelik yetkinlikleri arasında hiçbir farklılık yoktur. Hatta çoğu psikolog pandemi dönemiyle beraber hibrit çalışma modelini daha çok benimseyerek hem yüz yüze terapi yapan klinik psikolog ünvanını hem de online alanda danışmanlık hizmeti verdiği online psikolog ünvanını beraber kullanabilmektedir. Bu nedenden ötürü online psikologla yapılan görüşme ücreti ve süresi ile psikologla yüz yüze yapılan terapi görüşmesinin süresi ve ücreti aynıdır. Ancak bazı yerlerde online psikolog görüşmelerinin yüz yüze yapılan terapi görüşmelerinden çok daha kısa süreli ve çok düşük ücretli gösterilmesi birçok kişi tarafından online terapinin daha yüzeysel ve basit bir yöntemmiş gibi algılanmasına neden olmuştur.

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Bu durumu daha iyi açıklayabilmek için şöyle bir örnek üzerinden düşünelim. Nasıl ki bir ayakkabı mağazasında çok beğendiğiniz bir ayakkabının aynısını o mağazanın internet sitesinden satın aldığınızda size daha farklı ve düşük kaliteli bir ayakkabı gelmiyorsa işte online psikolog ile görüşme süreci de bununla aynıdır. Bu yüzden online psikologla yapılan görüşmelerin terapi sürecinin işleyişi bakımından psikologla yüz yüze yapılan görüşmelerden bir farkı bulunmamaktadır.

Online Psikoloğun Online Terapi Süreci Nasıl İlerler?

Hemen hemen her insanın terapi almaya karar vermesindeki en önemli etken bir nebze de olsa mutluluğunu kaybettiğini hissetmesidir. Elbette ki bu durum terapi alan herkesin depresyonda ya da yasta olacak kadar mutsuz olduğu anlamına gelmez. Ancak mutluluğun yerini bazen kaygı, stres, umutsuzluk, kafa karışıklığı ya da öfke duygusu alabilir. Bu nedenle de terapiye getirilen konu ne olursa olsun bu terapi sürecinin sonunda kişi başka duygularla baskıladığı ya da kaybettiği mutluluğunu geri kazanmak ister. Bu durum yüz yüze terapinin varmaya çalıştığı sonuçla online terapinin varmaya çalıştığı sonucu ortak kılar.

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Terapi süreci içerisinde kastedilen mutluluk dertsiz, tasasız bir hayat sürmek demek değildir. Tam aksine buradaki mutluluk, kişinin probleminin gerçekte ne olduğunu, kendisinin neden bu problemi yaşadığını ve bu problemiyle nasıl baş edebileceğini bilmenin, farkında olmanın getirdiği gücün yansımasıdır. Bu nedenle online alanda psikolojik destek vermeyi ilke edinmek, danışmanlık hizmetinin ulaştığı her yerde terapi sürecinin danışanına ‘‘#Konuşmaktan Daha Fazlası’’ olduğunu hissettirmekten geçer.

Ruhunuza iyi bakmak adına sizde online psikoloğunuz ile birlikte gerçekleştireceğiniz online seanslarınızına başlamayı ihmal etmeyiniz.

Çünkü siz -mutlu yaşam-aya değersiniz.

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