​Quıkshıpper ile Express kargo gönderimi

içerisinde teslim etme özelliğine sahip bir taşıma hizmetidir.

Kargonun gönderileceği ülkeye göre değişmekle beraber ortalama olarak kargolarınız 1-3 iş günü içerisinde dünyanın hemen her köşesine teslim edilmektedir. Express kargo hizmeti ile gönderileriniz yurtdışına zamanında ve hassas bir şekilde ulaşmaktadır.

1.1. Express uçak kargo

Express uçak kargo hizmeti firmaların veya kişilerin talep ettikleri hız ve güvenliği ön planda tutan bir taşıma modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. Express uçak kargo hizmeti ile firmalar dünyanın tüm noktalarına erişimleri arttırmak ve bu noktalara en hızlı şekilde ulaşmayı hedeflemektedirler. Gelişen dünyada ihracata olan talebin gün geçtikçe artması kargo hizmeti veren firmaların filolarını arttırmaya yöneltmiştir.

REKLAM

1.2. Express kargoda kilogram ve boyut

Express kargo hizmetini tercih edecek firmalar veya kişiler bu hizmette boyut ve kilogram sınırlamaları olduğunu bilmelidir. 0,5 kilogram ile 30 kilogram arasındaki kargolar ile uçağın ebatlarına göre 180cm, 240cm ve 270cm’den büyük olmayan gönderiler express kargo hizmeti ile taşınabilmektedir.

1.3. Express kargo ile uçak kargo arasındaki farklar

Her iki taşıma yöntemi de havayolu taşımacılığı ile gerçekleşmektedir. Çünkü havayolundan daha hızlı bir ulaşım şekli maalesef bulunmamaktadır. Havayolu taşımacılığında ürünlerin yurtdışına kargo ile taşınmasına uçak kargo yöntemi denilmektedir. Havayolu taşımacılığındaki uçak kargo ile express kargo arasındaki en büyük fark express kargo hizmetinin daha hızlı olması ve gönderen firma veya kişiye zaman kazandırmasıdır. Bu kazanılan hızın ise gönderici firma veya kişiye ayrıca maliyeti bulunmaktadır. Ekspres kargo hizmeti uçak kargo hizmetine göre daha hızlıdır fakat uçak kargo hizmetine göre maliyeti daha fazladır. Gönderilen ürüne, cinsine, değerine, boyutuna, aciliyetine göre firmalar veya bireyler uçak kargo hizmeti veya express kargo hizmeti tercih etmektedir.

REKLAM

1.4. Express kargo ile 1 günde teslim

Havayolu taşımacılığındaki express kargo hizmetinin kullanım amacı çoğu zaman yurtdışı gönderimlerde tercih edilmektedir. Dünyanın herhangi bir bölgesine ürün, belge vb. gönderimler yapan firmalar veya kişiler gönderinin acileti olduğu durumlarda veya kısa zamanda ulaşmasını istediklerinde express kargo hizmetini tercih etmektedirler. Express kargo hizmeti sayesinde Türkiye’den başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden Türkiye’ye hızlı ve güvenli bir şekilde gönderim yapılabilmektedir. Bu hizmet sayesinde uçak sefer sayılarının çok olduğu Avrupa Birliği ülkelerine 1 iş günü içerisinde, Uzakdoğu veya Afrika ülkelerine ise 3 iş günü gibi kısa bir zamanda teslimat yapılabilmektedir. Bu teslimat express kargo hizmeti ile değil de uçak kargo hizmeti ile tercih edildiğinde teslim gün sayısı minimum 2-3 iş günü daha uzun olmaktadır. Express kargo hizmetinin teslim günleri hakkında ülke bazlı örnek vermek gerekirse;

REKLAM

Fransa : 1 iş günü içerisinde

Amerika : 2 iş günü içerisinde

Çin : 2 iş günü içerisinde

Avustralya : 3 iş günü içerisinde

Bu teslim sürelerini uçuş sıklığı, ülkeler arası konum ve mesafe, ülkeler arası alınan kararlar vb. durumlar olumlu veya olumsuz etkilemektedir.

1.5 Express kargo gönderim ücreti

Yurtdışı kargo taşımacılığındaki express kargo hizmeti ile firmalar veya bireyler dünyanın tüm köşelerine çok kısa sürelerde gönderileri sorunsuz şekilde teslim edebilmektedirler. Ülkeler arası bu uzak mesafelerin bu kadar kısa sürede teslim edilmesinin tabi ki diğer yurtdışı taşıma yöntemlerine göre maliyeti daha fazladır. Express kargo ücretleri belirlenirken ; gönderinin içeriğine, ülkeler arası mesafeye, gönderilecek ülkeye düzenlenen uçak sefer sıklığına, gönderinin ağırlığına vb. durumlara göre ücretler değişebilmektedir. Express kargo ücretlerinde etkisi olan ilk durum gönderinin ağırlığıdır.

REKLAM

2. Global kargo firmalarının çözüm ortağı

Havayolu taşımacılığındaki express kargo hizmetini veren dünya genelinde önemli büyük kargo şirketleri bulunmaktadır. Quickshipper firması olarak Türkiye’den başka bir ülkeye veya başka bir ülkeden Türkiye’ye express gönderilerimizde uzman kadromuz ve yılların verdiği tecrübemiz ile yanınızdayız.

Quickshipper firması olarak DHL, UPS, TNT ve FEDEX ile gerçekleştirdiğimiz çözüm ortaklığı ile yurtdışı gönderilerinizi bu büyük şirketlerin servislerini kullanarak sizlere ekonomik fiyatlarla ile teslim etmekteyiz.

Ekonomi Express Kargo ve Express Kargo hizmeti hakkında detaylı bilgi almak için sayfamızdaki iletişim numaralarından tarafımıza ulaşabilirsiniz.