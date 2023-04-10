Ruhani lider Dalai Lama'dan mide bulandıran hareket

Hindistanlı sözde liderden mide bulandırıcı hareket
Şubat sonunda Dalai Lama'nın Dharamshala'daki tapınağında yapılan organizasyona Hindistan'ın M3M Vakfı'ndan mezun yaklaşık 100 çocuk katılmıştı.Düzenlenen etkinlikte yanına gelen bir çocuk, Dalai Lama'ya,
"Size sarılabilir miyim?"
diye sorduğu duyuluyor. Çocuk platforma gelip ruhani lidere sarılıp yanağından öptükten sonra Dalai Lama'nın,
"Bence bir de buradan"
deyip çocuğu dudağından öptüğü görülüyor.
Dalai Lama daha sonra alnını çocuğun alnına dayıyor.
Bu diyalog yaşanırken Dalai Lama’nın arkasındaki gülerken görülüyor. Kısa bir süre sonra sosyal medyada yayılmaya başlayan videoya çok sayıda tepki geldi.
Hareketi yapan sözde lider adına özür dilendi
Hareketi yapan sözde lider adına özür dilendi
Yaptığı pis davranışın büyümesi üzerine Dalai Lama bugün bir açıklama yaptı. Hindistan’da yaşanan olayın ardından Dalai Lama’nın ofisi tarafından yapılan açıklamada,
“Dalai Lama, çocuktan ve ailesinden ve dünyanın etrafındaki arkadaşlarından onu kıran sözleri dolayısıyla özür diliyor”
denildi.
Dalai Lama’nın ayrıca yaptığından pişmanlık duyduğu da belirtildi. Açıklamada,
“Dalai Lama, sık sık bu tür etkinliklerde ve kameralar kayda girmeden önce de böyle masumane ve oyuncu şakalaşmalar yapabiliyor”
ifadesi kullanıldı.
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8 dakika önce