Bu şartlar altında bir e-ticaret sitesi kurmak ya da sanal mağaza açmak, girişimciler için daha da cazip hâle geliyor. Fakat e-ticaretin hâlâ genç bir iş sahası olmasının, sanal mağaza kurmak için yapılması gerekenlerin bilinmemesi gibi bir sonuç doğurduğunu söyleyebiliriz. Bu yazımızda sanal mağaza açmak için yapılması gerekenleri, bu işlemin olumlu ve olumsuz yönlerini inceleyeceğiz.

Sanal Mağaza Nasıl Açılır? Yöntemleri Nelerdir?

İnternette sanal mağaza açmak, genel olarak iki farklı şekilde yapılabilir. Bunlardan biri, doğrudan kendi web sitenizi kurmaktır. Bu yöntemde satışlar, kurulan site üzerinden gerçekleştirilir. Ticari amaçla, ürün ya da hizmet satmak için kurulmuş bir web sitesi, söz konusu süreçlerin yürütülmesini mümkün kılacak altyapıya sahip olmalıdır.

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Sanal mağaza açmak için tercih edilebilecek diğer yol, sanal pazaryeri olarak bilinen platformlardır. Trendyol, Amazon, n11 ve örneklerini daha artırabileceğimiz sanal pazaryerleri üzerinden, kendi sitenize sahip olmadan da satış yapabilirsiniz. Bu platformlarda online mağaza açmak için ilgili sitelerde yer alan talep formları doldurularak başvuruda bulunulur.

Sanal mağaza açmak için bu yöntemlerden sadece birini tercih etmek gibi bir zorunluluk bulunmaz. Her iki yöntemi de birlikte değerlendirebileceğiniz karma bir model de kullanabilirsiniz. Üstelik bu şekilde, gerekli entegrasyon işlemlerini tamamlayarak kendi sitenize yüklemiş olduğunuz ürün ve bilgileri, pazaryeri uygulamalarına kolayca aktarmanız da mümkün olur.

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Sanal Mağaza Açma Şartları Nelerdir?

E-ticaret altyapısına sahip bir internet sitesinin açılması, sanal mağaza açma şartlarının karşılandığı anlamına gelmez. Zira bu şekilde faaliyet gösteren işletmeler de tıpkı geleneksel şirketler gibi, ticari süreçlerini yasal gereklilikler çerçevesinde yürütmelidir. Bunun ilk aşaması, şirket kurulmasıdır. Zira internetten yapılan her satışın faturalandırılması kanunî bir yükümlülüktür ve sadece şirket kimliğine sahip olan işletmeler fatura kesme yetkisine sahiptir.

Pazaryerlerinde sanal mağaza açmak için gerekenler ise platformdan platforma değişiklik gösterebilir. Dolayısıyla bu konuda detaylı bilgi almak adına mağaza açmayı düşündüğünüz mecranın internet sitesini inceleyebilirsiniz. Fakat bu şekilde çalışmayı düşünüyorsanız da öncelikle şirket kurmanız gerektiğini belirtelim.

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Sanal Mağaza Açmanın Avantajları ve Dezavantajları Nelerdir?

Online satış mağazası açmak, kendi içinde avantaj ve dezavantajlar taşıyan bir işlemdir. Dolayısıyla bu konuda karar vermeden önce, olumlu ve olumsuz detaylar özenle incelenmelidir. Sanal mağaza açmak hangi yönlerden avantajlıdır, öncelikle onlara bakalım:

●Yüksek bir bütçe gerektirmez.

●Gider kalemleri geleneksel yöntemlere kıyasla kısıtlıdır.

●Ülkenin hatta e-ihracatla dünyanın her yerine satış yapılabilir.

●Müşteri potansiyeli fazladır.

●Başarılı olmak için pek çok farklı reklam ve pazarlama yöntemi kullanılabilir.

Sanal mağaza açmak sadece olumlu yönlere sahiptir değildir. Şimdi de bu işlemin dezavantajlarını sıralayalım:

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● Rekabet seviyesi çok yüksektir.

●Kargo firmaları ile çalışmak zorunludur ve bu firmaların hataların da zaman zaman satıcılar sorumlu tutulabilir.

●Müşterilerin güvenini kazanmak zordur.

●Birebir etkileşime girilemediğinden müşterileri ikna etmek konusunda zorluklar yaşanabilir.

●Yazılımsal altyapı sorunları nedeniyle zaman zaman mağazanız işlem dışı kalabilir.

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