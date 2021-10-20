Severek kullanacağınız french pressler Mithra Coffee’de!

Sağlığa zararlı maddelerden üretilen pressleri zaten bir kenara koyuyoruz. Bunun dışında da sıcaklığını çabuk kaybeden, kahveyi düzgün süzmeyen ve bardağa doldururken sızıntı yaparak etrafı kirleten modeller kesinlikle mutlu etmiyor.

Evinizde, ofisinizde ya da okulunuzda sık sık kahve içiyorsanız ve instant kahveleri sağlığa zararlı oldukları için tercih etmek istemiyorsanız filtre kahvenizi French press kullanarak çok pratik bir şekilde demleyebilirsiniz. Yanınızda da kolaylıkla taşıyabileceğiniz gibi dilerseniz yurtta ya da evde kahvenizi demleyip sonrasında termosunuza koyabilir ve tüm gün boyunca yanınızda taşıyabilirsiniz.

MithraCoffee kahveseverler için en kullanışlı French press modellerini bir araya getiriyor. Tek kişilik bir model arıyorsanız bambu pressi rahatlıkla alıp kullanabilirsiniz. Haznesi yerden yüksekte olduğu için sıcaklığı uzun süre muhafaza eder, gövdesi cam olduğu için sağlıklıdır. Aynı zamanda filtre kısmı çay ya da kahve hazırlarken partiküllerin suya karışmasını önler. Böylelikle her seferinde tertemiz sonuçlara ulaşabilirsiniz. İçeceğinizi bardağınıza koyarken sızıntı da yapmaz.

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Fiyat olarak daha uygun modellere bakıyorsanız mika olan alternatifi değerlendirebilirsiniz. Bu modeli de sağlığa zararlı parçalar içermediği için rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kullanım ömrü camlara göre biraz daha kısa olsa da bu modelin öne çıkan yanı kolay temizlenebilir olması. Tüm parçaları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Böylelikle her seferinde tertemiz bir pressle dilediğiniz lezzetlere ulaşabilirsiniz.

French pressiniz varsa bu basit ama etkili ekipmanla hem bitki çayı hem de kahve demleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra süt köpürtücü olarak da kullanabilirsiniz. Kahvenizi yaptıktan sonra içerisinde sıcak süt koyup filtre kısmıyla sütü köpürtebilir, kahvelerinizde şık sunumlar hazırlayabilirsiniz.

Soğuk Havalarda İçinizi Isıtacak Kahve Tarifleri

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Kahvenin en çok yakıştığı mevsim soğuk havalar desek eminiz çoğu kişi bizimle aynı fikirde olur. Sonbaharın sararan yapraklarına, kasvetli havasına harika bir arka plan oluşturur kahvenin o muazzam kokusu. Biz de soğuk havalarda evinizden çıkmanıza hiç gerek kalmasın diye kolaylıkla hazırlayabileceğiniz lezzetli kahve tarifleri paylaşacağız. Üstelik bu tariflerin hepsini yalnızca French press kullanarak hazırlayabilirsiniz.

Vegan Sütlü Filtre Kahve Tarifi

Bu tarif için öncelikle içme suyunu kaynatın Ardından suyun altını kapatıp iki dakika boyunca dinlendirin. Suyun o ilk sıcaklığı gittikten sonra French pressin içerisine 2 yemek kaşığı filtre kahve ekleyin ve suyu ilave edin. Ardından kahvenizi 7 dakikaya kadar demleyin. Burada ölçünüz damak tadınız ve kullandığınız kahve. Yoğun bir kahve kullanıyorsanız daha az bekeleyebilirsiniz.

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Kahveniz demlendikten sonra bardağınıza süzün ve dilediğiniz kadar bitkisel kaynaklı süt ekleyin. Badem sütü, yulaf sütü ya da Hindistan cevizi sütü tercih edebilirsiniz.

Sütlü ve Kakaolu Filtre Kahve Tarifi

Diğer önerimiz de oldukça pratik. Yine sadece French press kullanarak rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Kahveyi tıpkı yukarıdaki tarifte olduğu gibi demleyin. Kahve demlendikten sonra bardağınıza koyun. Ardından French pressin içerisine bir miktar süt alın ve köpürtün. Köpüğü bardağın üzerine ilave edin. Son olarak da bir yarım ile bir tatlı kaşığı arası kakaoyu süzgecin üzerinden eleyerek köpüğün üzerine serpiştirin.

PumpkinSpiceLatte Tarifi

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Son tarifimiz tabii ki sonbaharın en gözde lezzeti pumpkinspicelatte. Bu lezzetli içeceği hazırlamak için öncelikli 3 dilim soyulmuş bal kabağını haşlayın. Ardından önceki tariflerde olduğu gibi kahvenizi demleyin. Kahveniz demlenirken bal kabaklarını bir kase içerisinde ezerek püre haline getirin. Ardından 200 ml sütü kaynatın ve yarısını boş French presse dökün. Kalan yarısının içerisine 1 çay kaşığı zencefil, tarçın, muskat rendesi ve 1 çay kaşığının ucu kadar karanfil ekleyin.

Son olarak kahveyi, bal kabaklarını ve baharatlı sütü karıştırın. French pressin içerisindeki sütü köpürtün ve bardağınızın üzerine ilave edin.

Mithra Coffee ile Kahve Keyfini Evinizde Yaşayın

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Artan kahve fiyatları sebebiyle eskisi kadar coşkuyla kahve keyfi yapamayabiliyoruz. Fakat yine de evinizde çok daha uygun fiyata 3. nesil kahve kültürünü deneyimleyebilirsiniz. Damak tadınıza uygun kahveleri, bütçenize ve tarzınıza uygun ekipmanları, kahve keyfinize renk katacak yardımcı ürünleri Mithra Coffee üzerinden keşfedebilirsiniz.

MithraCoffee, dünyanın farklı ülkelerinden nitelikli kahveleri evinizin konforunda denemenize imkan tanıyor. Brezilya, Kolombiya, Etiyopya gibi kahve dünyasının en önemli ülkelerinden en kaliteli kahve çekirdeklerini bir araya getiriyor. Üstelik bu çekirdekleri kullandığınız ekipmana göre öğütüp taptaze paketliyor ve hızlıca kapınıza kadar gönderiyor. Size ise damak tadınıza göre seçtiğiniz kahveleri bir barista gibi demleyip keyifle tüketmek kalıyor.

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MithraCoffee’den alışveriş yaparken İstanbul içerisindeyseniz aynı gün ücretsiz teslimattan yararlanabilirsiniz. 69 TL ve üzeri tüm siparişleriniz hafta içi 12.00’a kadar verdiğiniz takdirde aynı gün teslim ediliyor. Ofisinizde ya da evinizde kahve stoğunuz bittiğinde hızlıca sipariş verip keyfinize kesintisiz devam edebilirsiniz. Türkiye’nin diğer şehirlerinde yaşıyorsanız aynı gün kargo hizmetinden faydalanabilirsiniz. Hafta içleri 14.00’a kadar 69 TL ve üzeri sipariş vererek aynı gün kargodan tamamen ücretsiz olarak yararlanabilirsiniz.