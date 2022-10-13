​Su kuyusu hakkında bilinmesi gerekenler

Asya ve özellikle Afrika bölgesinde yaşanan susuzluğa karşı insani yardım vakıflarının vesilesiyle inşa edilen su kuyuları, Asya ve Afrikalı milyonlarca insanın su ihtiyacını karşılamakta. Su kuyusu faaliyetleri kapsamında açılan su kuyuları, kullanım alanlarına ve bölge halkının nüfusuna göre çeşitlilik göstermektedir. Standart tulumba sistemi ile inşa edilen su kuyularıyla birlikte çeşmeli su kuyuları, şadırvanlar ve şebekeli su kuyuları bu çeşitliliğe örnek olarak verilebilir.

Su kuyusu nedir?

Temiz ve içilebilir suya ulaşmakta sorun yaşanan bölgelerde, ihtiyaç sahiplerinin su eksikliğini gidermek amacıyla inşa edilen yapılara su kuyusu denilir. Su kuyuları, yeraltına yapılan sondaj sonrasında elde edilen suyu halkın kullanımına sunar.

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Su kuyuları; standart sistem ile açılan tulumbalı kuyu, çeşmelerden ve oturma yerlerinden oluşan şadırvan, çeşmelerden oluşan çeşmeli kuyu, yeraltına döşenen boru ve elektrik sistemi sayesinde evlere su ulaşımı sağlayan şebekeli su kuyusu olmak üzere çeşitli şekillerde inşa edilebiliyor.

Afrika su kuyusu bağışı nasıl yapılır?

Afrika su kuyusu bağışı muhtelif insani yardım vakıfları vesilesi ile gerçekleştirilebilir. 20 yılı aşkın bir süredir insani yardım çalışmalarını sürdüren Vuslat Derneği, Afrika’da kuyu faaliyetlerine de devam etmekte, kuraklık ve yoksullukla mücadele eden ihtiyaç sahiplerine temiz ve içilebilir suyu ulaştırmaktadır. Su kuyusu açtırmak için bağış yapmak isteyen hayırseverler Vuslat Derneği ile bu hayırlı niyetini gerçekleştirebilir.

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Ek olarak; su kuyusu bağışı zekat olur mu sorusuna da cevap verelim. Kuyu açtırmak zekat olarak kabul edilmez. Çünkü zekat şahsa verilmesi yahut şahsa vermesi için bir kişi/kuruma teslim edilmesi gereken malı ifade eder.

Su kuyusu nasıl açılır?

Su kuyusu, jeoloji mühendislerinin su kaynağı bulunan bölgeyi tespit etmesinden sonra yapılan sondaj sonrası açılır. Bölge şartlarına göre sondaj derinliği değişiklik gösterebilir. Örneğin Asya bölgesinde genellikle yeraltının 20-50 metre derinliğine yapılan sondaj sonrası suya ulaşılırken Afrika’da ise suya ulaşmak 60-100 metre kadar derinliğe sondajı gerekli kılıyor. Sondaj sonrası suya ulaşıldığında kazı yapılıyor ve kuyunun iç kısmına duvar örülüyor. Son olarak kuyunun tesisatı döşenip pompası takıldıktan sonra kuyu bölge halkı tarafından kullanılabilir hale geliyor.

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Su kuyusunun faydaları nelerdir?

Dünyada 750 milyonun üzerinde insan temiz ve içilebilir suya erişemiyor. Bu sayı, dünya üzerindeki yaklaşık 10 insandan 1’inin temiz ve içilebilir suya ulaşamadığını bizlere gösteriyor. Bu gerçeği göz önünde bulundurarak insanların su ihtiyacını temin etmek elbette ihtiyaç sahibi insana birçok fayda sağlıyor.

Susuzluk ve kirli sudan kaynaklı bulaşıcı hastalıklar Afrika’da her geçen gün artıyor. Kirli sudan kaynaklı dizanteri, tifo, kolera ve muhtelif virüsler insanların ölümüne sebep oluyor. Temiz ve içilebilir su ile bu hastalıkların önüne geçmek, su kuyusunun faydaları arasında başta geliyor. Bununla birlikte, insanların gündelik hayatlarında, yiyeceklerinde ve temizliklerinde temiz su kullanmalarına vesile olmak; bitkilerin ve hayvanların su ihtiyacını karşılamak da su kuyusunun faydaları arasında yer alıyor.

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Su kuyusu ne kadar sürede açılır?

Su kuyusu bağışı, ilgili kuruma iletildikten hemen sonra kuyu açma işlemlerine başlanır. Kuyunun açılacağı ülkedeki partner kuruluş ile irtibata geçilir ve kuyunun açılacağı yer tespit edilir. Tespit edilen bölgeye sondaj uygulanır ve suya ulaşıldıktan sonra kazı işlemlerine başlanır. Kazı işlemi tamamlandıktan sonra duvar örme, tesisat döşeme ve su pompasını yerleştirme gibi işlemler gerçekleştirilir. Tüm bu süreç yaklaşık 3 aylık bir süreyi kapsıyor ve 3 ay sonunda su kuyularımız ihtiyaç sahiplerinin hizmetine sunuluyor.

Su kuyusu açtırma maliyeti nedir?

Su kuyusu açtırma bedeli kuyu açılacak bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Afrika’da yaşanan kuraklık ve suya ulaşmanın zorluğu, sondaj derinliğinin fazlalığı gibi sebeplerle kuyu açtırma maliyeti 45.000 TL’yi buluyor. Asya’da ise arazi şartlarının kuyu açmaya daha uygun ve suya ulaşma imkânının daha kolay olmasından dolayı bu fiyat 7.500 TL’ye kadar düşüyor.

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Sık Sorulan Sorular

Su kuyusu kaç TL?

Su kuyusu bağışı ne kadar sorusunun cevabı, kuyu açılan bölgeye göre değişiklik göstermektedir. Asya’da kuyu açtırmak 7.500 TL, Afrika’da kuyu açtırmak 45.000 TL’dir.

Afrika'da su kuyusu açmak kaç para?

Afrika’da su kuyusu açmak 45.000 TL’dir.

Su kuyusu açtırmak sevap mı?

Su kuyusu açtırmak sadaka-i cariye olması bakımından sevaptır.

Sonuç

Asya ve Afrika bölgesinde yaşanan susuzluk, milyonlarca insanın hastalanmasına ve ölmesine sebep oluyor. Bu bakımdan, temiz ve içilebilir suya ihtiyaç duyulan bölgelerde kuyu açtırmak önemli bir hayır işlemek anlamına geliyor. Su kuyusu çalışmalarını “Su Çözümleri” kapsamında gerçekleştiren Vuslat Derneği 20 yıldır bu hayra vesile oluyor ve bağışçılarının istekleri üzerine Asya ve Afrika’da su kuyusu açmaya devam ediyor.

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Vuslat Derneği, bağışçılarının emanetlerini su kuyusu, şadırvan, çeşmeli ve şebekeli su kuyusu olmak üzere Asya ve Afrika’da açıyor. Kuyu açılışı sonrasında bağışçılarını SMS ve kuyu açılış video görüntüleri ile bilgilendiren Vuslat Derneği’ne vuslat.org.tr web sitesinden yahut 02126592880 numaralı iletişim merkezinden ulaşabilir ve kuyunuzu açtırabilirsiniz.