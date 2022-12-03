Tüy dökme sorunu her köpek cinsi için farklıdır. Hemen hemen tüm köpeklerin az veya çok tüy döktüğü bilinmektedir. Ancak bazı köpek cinsleri tüy dökme mevsimi dışında tüy dökmedikleri için, temizlik açısından sahiplerine kolaylık sunmaktadırlar.

Yoğun tüy döken köpeklerin düzenli olarak tüy bakımının yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte evin pek çok yerinde sürekli olarak tüy ile karşılaşabilirsiniz. Temizlik ve bakım açısından yoğun ve sık sık tüy döken köpekler zorlayıcı olabilmektedir.

Tüy dökmeyen köpek cinsleri, tüye alerjisi olan veya küçük bebeği olan aileler açısından da avantajlıdır. Tüy dökmeyen köpek cinsleri listemize sizler de göz atarak, sahiplenmeyi düşündüğünüz köpekler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

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1)Maltese Terrier

Maltese Terrier cinsi köpeklerin eşsiz tüyleri onların en belirgin özelliklerinden biridir. Uzun ve bembeyaz tüylere sahip olan Maltese Terrier cinsi köpeklerin kısa tüy yapısına sahip olan türleri de bulunmaktadır.

Minyatür süs köpeği cinsi olarak bilinen Maltese Terrier köpekler, ev yaşamı için de ideal bir seçimdir. Oldukça zeki ve bir o kadar da oyuncu bir karaktere sahip olan Maltese Terrier cinsi köpekler, neşeli tavırları ile ilgi toplamayı oldukça severler.

Tüy dökmeyen köpek cinsleri içerisinde yer alan Maltese Terrier köpekler tam olarak bir kucak köpeğidir. Hem küçük yapısı hem de oyuncu tavırları ile kendini sevdirmektedir. Çocuklar ile arası da oldukça iyi olan Maltese Terrier köpeklerin tüy bakımı kesinlikle zorlayıcı değildir.

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Zekâsı ile kolay eğitilebilir olan Maltese Terrier köpekler, tüylere alerjisi olan ancak köpek beslemek isteyenlerin her zaman ilk seçimidir. Maltese Terrier köpeklerin geçmişine bakıldığında 2000 yıllık bir tarihe sahip oldukları bilinmektedir.

Özellikle milattan önce 1500’lü yıllarda yaşayan denizcilerin Maltese Terrier cinsi köpekleri besledikleri düşünülmektedir. Malta köpeği olarak da bilinen Maltese Terrier köpeğinin günümüzdeki en gelişmiş hali İngilizler tarafından ortaya çıkartılmıştır.

İlk dönemlere nazaran günümüzdeki Maltese Terrier köpeklerin farkları, genelde tüy rengi olarak dikkat çekmektedir. Ayrıca vücut ölçüleri de giderek küçülmüştür. Her dönem en popüler evcil köpek türlerinden biri olan Maltese Terrier köpekler, atalarının da Terrier cinsi olmasından dolayı günümüzde bu isim ile bilinmektedirler.

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Maltese Terrier köpekler oldukça uyumlu ve ev yaşantısı için ideal bir karaktere sahip olsalar da çok kolay bir şekilde şımarabilirler. Bu da biraz dik başlılık ve söz dinlememe gibi olumsuz davranışları da beraberinde getirebilir.

İtaat ve komut eğitimi sırasında her zaman lider olduğunuzu Maltese Terrier köpeğinize hissettirmelisiniz. Ancak eğitim sırasında ceza veya kötü davranışlarda bulunmamaya dikkat etmelisiniz.

Çok nazik ve naif bir karaktere sahip olan Maltese Terrier köpeklerin tek istediği şey, sevgi ve ilgidir. Apartman yaşamına da en uyumlu köpek cinsleri içerisinde yer alır.

2)Toy Poodle

Toy Poodle köpek cinsi, minyatür köpek sınıfı içerisinde yer alır. Hem oldukça sevimli hem de uysal tavırları ile en popüler evcil köpeklerden biridir. Tüy dökmeyen köpek cinsleri arasında yer alan Toy Poodle köpekler, çocuklu ve tüye alerjisi olan aileler için doğru bir seçim olacaktır.

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Tüyleri yoğun ve kıvırcık olan Toy Poodle cinsi köpekler enerjik ve oyuncu karakteri ile de sahiplerinin sevgisini toplamaktadır. Sadık ve korumacı bir yapıya sahip olan Toy Poodle köpek cinsi çocuklara oldukça nazik davranmaktadır.

Toy Poodle köpeklerin tarihine bakıldığında av köpeği cinslerine kadar uzandığı bilinmektedir. Toy Poodle köpekler, genel olarak Fransa asıllı bir tür olarak biliniyor olsalar da aslında kökenleri Orta Asya’ya kadar uzanmaktadır.

Çok eski bir köpek türü olmasının yanı sıra ırk olarak ilk kez Almanya’da yetiştirilmeye başlanmıştır. Ayrıca antik Mısır döneminde de heykellerin ve çizimlerin üzerinde, Toy Poodle ırkına benzer köpeklerin görselleri olduğuna dikkat çekilmektedir.

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Oyuncak köpek türü olsalar da av köpekleri sınıfındadır. Rönesans döneminde ise dönemin soylularının Toy Poodle ırkı köpekleri beslemesinden sonra, artık ev tipi köpek olarak tercih edilmeye başlanmıştır.

Kendilerine has bir duruşları olan Toy Poodle köpekler özgür ruhları ile tanınmaktadır. Kıvırcık ve yoğun tüyleri genelde kızıl kahve tonlarındadır. Tüy bakımı için zorlayıcı olmadıkları gibi, tüyleri dökülmediği için de sahiplerine bakım sırasında zorluk çıkartmazlar.

3)Maltipoo

Maltipoo köpek türü, Toy Poodle ve Maltese cinsi köpeklerin eşleşmesi ile ortaya çıkan melez bir cinstir. Hem Maltipoo ismi ile hem de MaltePoo ve MultaPoo isimleri ile bilinmektedirler.

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Oyun sever köpek cinsleri içerisinde en bilindik türlerden biri olan Maltipoo köpekler, minyatür süs köpeklerindendir. Sadece çocuklar ile değil diğer evcil hayvanlar ile de oldukça iyi anlaşan, uyumlu bir karakteri vardır. Bununla birlikte sıcakkanlılığı ile de ön planda yer alan Maltipoo köpekler tüy dökmeyen köpek cinslerindendir.

Tam anlamı ile zekâsı ile ön planda olan Maltipoo köpekler, yavru döneminden itibaren kolaylıkla tüm eğitimlere yanıt verebilmektedir. Ailesine ve birlikte yaşadığı diğer hayvanlara da oldukça bağlı ve korumacıdır. Mükemmel bir aile köpeği olan Maltipoo köpekler, sürekli olarak sevgi ve ilgiye ihtiyaç duyarlar.

Evde tek başına kalmaktan hoşnut olmadıkları gibi, ailesini sahiplenmek açısından üst düzey bir bağlılık davranışı sergilerler. Maltipoo köpeklerin geçmişi 1900’lü yıllara uzanmaktadır. Melez bir köpek ırkı olsa da zaman içerisinde kendi türünde gelişmeler göstererek farklı ve özgün bir ırk olarak tanınarak, popüler hale gelmiştir.

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Maltipoo köpekler tüy dökme sorunu açısından ayrıcalıklı olan köpek türlerinden biridir. Tüy dökmeyen köpek cinsleri arasında yer aldığı için evde konforlu bir yaşantı sürmektedir. Sadece tüy dökme mevsiminde bakımına dikkat edilmesi, tüy bakımı için yeterli olacaktır.

Özellikle küçük çocuk veya bebek olan evlerde tüy dökmediği için, en çok Maltipoo cinsi köpeklerin tercih edildiği bilinmektedir.

4)Yorkshire Terrier

Yorkshire Terrier köpekler, güzellikleri ve ihtişamlı uzun tüyleri ile tanınan bir türdür. Yere kadar uzayabilen ve kendine has renkleri olan Yorkshire Terrier köpeklerin oldukça ince ve parlak tüy yapısı bulunmaktadır.

Bu gösterişli ve bir o kadar da süslü kürkü dışında karakteristik özellikleri ile de ayrılmaktadır. Oldukça özgüvenli bir karaktere sahip olan Yorkshire Terrier köpek türü, yapı olarak da süs köpeği sınıfı içerisinde bulunmaktadır.

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Çok meraklı ve bir o kadar da cesur bir yapısı olduğu için oldukça popüler bir köpek ırkıdır. Tüyleri uzun ve sık olsa da tüy dökmeyen köpek cinsleri arasında bulunmaktadır.

Alınganlığı ve birazcık inatçılığı ile de ön planda yer alan Yorkshire Terrier köpekler zekâları ile dikkat çekmektedir. Eğitimi oldukça kolay olsa da her zaman iyi bir lidere ihtiyaç duyduklarını da ayrıca belirtmek gerekir.

5)Shih Tzu

Shih Tzu köpek cinsi kendine has vücut yapısı yanı sıra oldukça parlak, yoğun ve uzun tüyleri ile dikkat çekmektedir. Tam olarak minyatür ve kucak köpeği olan Shih Tzu köpekler, minicik olmalarına karşın oldukça cesur davranışlarda bulunmaktadır.

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Sahiplerine olan bağlılıkları yanı sıra yaşadıkları yeri de sahiplenerek bağlılıklarını göstermektedirler. Sevgi dolu ve sıcakkanlı bir köpek olan Shih Tzu, ev hayatı için en uyumlu köpek türlerinden biridir. Çocuklar ile arası mükemmel olan Shih Tzu köpekler en iyi arkadaş seçimi olacaktır.

Tüy dökmeyen köpek cinsleri arasında da yer alan Shih Tzu köpekler egzersiz ve bakım açısından zorluk çıkartmazlar. Enerjileri her zaman yüksek olan Shih Tzu köpekler günlük olarak egzersiz yapma ihtiyacı hissetmezler.

Ayrıca diğer minyatür köpek türlerine göre çok havlamadıkları için en popüler ev köpeği olarak tanınırlar. Dış görünüm ve karakteristik özellikleri ile tam olarak bir ev köpeği olan Shih Tzu köpek türlerinde bekçi köpeklerinin davranışları görülmemektedir. Sadece insanlarla ve çocuklar değil diğer hayvanlar ile de çabucak anlaşabilirler.

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6)Cockapoo

Cockapoo köpekler dünyanın en çok sahiplenilen ve en popüler köpek türleri arasında yer almaktadır. Oldukça uysal ve uyumlu bir yapıya sahip olan Cockapoo köpek türleri, insanlar ile eşsiz bir uyum içerisinde ev yaşantısına ayak uydurabilmektedirler.

En sosyal köpek türlerinden biri olan Cockapoo köpekler, tüy dökmeyen köpek cinsleri içerisnde de üst sıralarda yer almaktadır. Kendilerini her ortamda sevdirebilme özellikleri olduğu için, pek çok kişi ile sorunsuz bir şekilde anlaşabilirler.

Çocuklara karşı da oldukça uyumlu ve ilgili bir türdür. Aile üyeliği yapma konusunda pek çok köpek türüne göre fark oluşturmaktadır. Eğitim konusunda üstün bir performansa sahip olan Cockapoo cinsi köpekler, hemen tüm komutlara kısa sürede yanıt verebilmektedir.

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Koku alma duyuları oldukça gelişmiş olduğu için, avcı kimliklerinin de üst düzey olduğunu söylemek mümkündür. Cockapoo köpeklerin kıvırcık ve yoğun tüyleri ve kendine has renkleri de oldukça dikkat çekicidir. Cockapoo köpekler kesinlikle tüy dökmezler. Bu açıdan köpek severlerin en çok tercih ettiği köpeklerden biridir.

Cockapoo köpeklerin tüy yapıları, hipoalerjenik olduğu için evde rahatlıkla beslenebilmektedir. Yeni doğan bebekler, tüylere alerjisi olanlar veya tüy hassasiyeti olanlar için Cockapoo köpeklerin beslenmesi herhangi bir sorun teşkil etmemektedir.

Cockapoo köpeklerin tüy bakımı için sadece haftada bir kez tarama işlemi yapmanız yeterli olacaktır. Ayrıca derisi ince ve hassas olduğu için tüylerinin sağlığı açısından sık yıkanmaması da tavsiye edilmektedir.

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kabarık ve kıvırcık olduğu için, içerisinde olan cisimlerin veya biriken tüylerin temizlenmesi, bakımı için uygun bir davranış olacaktır.

7)Cavapoo

Cavapoo köpek türleri oldukça arkadaş canlısıdır. Günün her saati bitmek tükenmek bilmeyen enerjileri ile dikkat çekerler. Oldukça aktif ve oyuncu bir yapıları vardır. Ayrıca insanlar ile yaşamaktan ve iletişim halinde olmaktan da mutluluk duyan bir köpek cinsidir.

Cavapoo köpeklerin en ayırt edici özelliklerinden birisi de tüyleridir. Sık ve kıvırcık bir tüy yapısı olsa da tüyleri hipoalerjenik yapıdadır. Tüy dökmeyen köpek cinsleri arasında yer alan Cavapoo köpekler ideal bir ev arkadaşı olacaktır. İletişim ve sosyallik konularında her zaman sahiplerini mutlu etmeyi başarırlar.

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Çocuklar ve diğer hayvanlar ile de eşsiz bir uyum içerisinde yaşayabilirler. Ancak sahiplerine olan ilgiler ve bağımlılıkları onlar için çok ayrıdır. Sürekli olarak sahiplerinin kendileri ile ilgilenmesini ve oyun oynamalarını isteyebilirler.

Eğitim açısından Cavapoo köpeklerin yavru döneminden itibaren sıkı tutulması önemlidir. Küçük bir köpek ırkı olsalar da zekaları oldukça yüksektir. Çok akıllı oldukları için eğitim sırasında öğrendikleri komutları hemen yerine getirmeye çalışabilirler.

Cavapoo köpekler sadece sahiplerini lider olarak kabullendikleri için farklı bir kişiden komut almak onların hoşuna gitmeyecektir. Eğer kalabalık bir evde yaşıyorsanız onun için bir tane lider seçmeli ve eğitimi ondan almasını sağlamalısınız.

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Poodle ırkı köpekler ile oldukça benzer bir tüy yapısına sahiptir. Renk ve yapı olarak benzerliği dışında, tüy dökemem özellikleri de benzerdir. Dışarıdan eve geldikten sonra tüyleri taranarak kolaylıkla bakımı yapılabilir. Bunun dışında ek bir tüy dökme sorunu olmadığı için evde rahatlıkla beslenebilmektedir.

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