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Özel

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Deprem bölgesine 12 bin 851 uçuş gerçekleştirdik

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman'da depremin ilk anından bu yana iç hat ve dış hatlarda yoğun mesai yapan uçaklar ilgili açıklamalar yaptı. Depremin ilk anından bu yana 11 bin 287 iç hat, bin 564 dış hat olmak üzere toplam 12 bin 851 uçuş gerçekleştirildiğini iletti.

08:22 . 6/03/2023 Pazartesi
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Ulaştırma Bakanı Asil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma Bakanı Asil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin olduğu 6 şubat tarihinden bu yana bölgede gece gündüz demeden, depremzedelere yaşam alanı oluşturmak için tüm altyapı çalışmalarını ekibiyle yoğun bir şekilde ilerletiyor. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, depremzedeleri bölgeden nakliye etmek için bu güne kadar toplam 12 bin 851 uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.



'Toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik'

Bakan Karaismailoğlu:
''Depremden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti. Bin 182 kilometresinde çalışmalar hızla tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimiz ile 100 bine yakın yolcumuzu taşıdık. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat - 3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat, bin 564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava taşıtları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik. Tahliye amaçlı sivil hava taşıtları ile toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verdik. 15 bin ton insani yardım malzemesini deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık.''
#Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu
#Deprem
#Uçak
24 dakika önce
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Deprem bölgesine 12 bin 851 uçuş gerçekleştirdik
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