Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Deprem bölgesine 12 bin 851 uçuş gerçekleştirdik

''Depremden 1275 kilometre demir yolu hattımız etkilenmişti. Bin 182 kilometresinde çalışmalar hızla tamamlanarak trafiğe ilk anda açıldı. Afet bölgesine gönderilen 394 yolcu trenimiz ile 100 bine yakın yolcumuzu taşıdık. 93 yolcu ve personel servis vagonumuz 4 bin vatandaşımızın geçici evi oldu. Kahramanmaraş, Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Hatay ve Elazığ havalimanlarında 6 Şubat - 3 Mart tarihlerinde 11 bin 287 iç hat, bin 564 dış hat olmak üzere askeri ve sivil hava taşıtları ile toplam 12 bin 851 uçuş trafiği gerçekleştirdik. Tahliye amaçlı sivil hava taşıtları ile toplam 1 milyon 21 bin yolcuya hizmet verdik. 15 bin ton insani yardım malzemesini deprem bölgesindeki havalimanlarına ulaştırdık.''