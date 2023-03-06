Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: Deprem bölgesine 12 bin 851 uçuş gerçekleştirdik

Ulaştırma Bakanı Asil Karaismailoğlu Adıyaman'da açıklamalarda bulundu.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, depremin olduğu 6 şubat tarihinden bu yana bölgede gece gündüz demeden, depremzedelere yaşam alanı oluşturmak için tüm altyapı çalışmalarını ekibiyle yoğun bir şekilde ilerletiyor. Bakan Karaismailoğlu, Adıyaman'da yaptığı açıklamalarda Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 10 ili etkileyen depremde, depremzedeleri bölgeden nakliye etmek için bu güne kadar toplam 12 bin 851 uçuş gerçekleştirildiğini söyledi.