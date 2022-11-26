​Uluslararası 15. Eyüpsultan Sempozyumu başladı​​

Eyüpsultan İlçe Müftülüğü Diyanet Sitesi Seminer Salonu'nda, 25-26-27 Kasım tarihleri arasında düzenlenen sempozyumun açılışına AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile birlikte AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, AK Parti İstanbul Milletvekili Hasan Turan, Eyüpsultan İlçe Kaymakamı İhsan Kara, AK Parti Eyüpsultan İlçe Başkanı Muhammet Vanlıoğlu, ilçede bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, çok sayıda vatandaş katıldı.

“Eyüpsultan, ruhu olan, şairlerin rüyasını süsleyen bir şehrimiz”

AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, Eyüpsultan’ın ruhu olan, şairlerin rüyasını süsleyen bir şehrimiz olduğunu vurgulayarak yaptığı açılış konuşmasında şunları söyledi:

REKLAM

"Eyüpsultan'ın İstanbul içinde ayrı bir yeri ve önemi vardır. Bu ruha sahip çıkmamız gerektiğini hatırlatmak isterim. Bizim gibi büyük milletlerin bu gününü değerlendirirken, gelecek tasavvurunu net şekilde ortaya koyabilmelidir. Bu anlamda bu tür çalışmaları bir tür gelecek okuması olarak örülmesi gerektiğini altını çizerim. Bu çabaların her alanda güçlü Türkiye'nin bir çalışma atölyesi gibidir. Bunun için her alanda güçlü olmak, köklerimizden güç almak da mümkündür. Teknolojide, kültürde, sanatta kendi değerlerimizle bütünleşmiş olarak Türkiye'nin yüzyılı olacaktır. Küresel bir aktör olan Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz.

“Burada yapacağımız her şey tarihe not olarak düşülecek konular”

Başkan Deniz Köken ise konuşmasında, 28 yılda 15. Sempozyumu düzenlediklerini belirterek şunları söyledi:

REKLAM

"Eyüpsultan İstanbul'un kadim şehirlerinden bir tanesi. Burada yapacağımız her şey tarihe not olarak düşülecek konular. Doğru yazarsak gelecek nesillere de doğru tarih ulaşır. Bu üç gün boyunca yedi oturum olacak. Yedi ayrı başlıkta değerli hocalarımız konularını ifa edecekler. Bu sene uluslararası hocalarımız da buradalar. Tarihsel meseleleri gerçek ilim adamlarından almakta fayda var. Uzmanlarından ve ehlinden almak. Katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyorum"

Sempozyumun açılış programında ayrıca bir tanıtım filmi gösterildi ve açılış konseri düzenlendi.

Ardından, moderatörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin’in yaptığı sempozyumun “100.Yılında İstiklal Harbi’nin önemi” konulu açılış konuşmasını Prof. Dr. Haluk Selvi yaptı.

REKLAM

“Yabancıların gözüyle istiklal harbi”

Başkanlığını Prof. Dr. Bülent Arı'nın yaptığı ilk günde oturumun konusu “Yabancıların Gözüyle İstiklal Harbi” oldu.

Oturumda Prof. Dr. Sevinç Aliyeva “Rus Arşiv Belgelerine Göre İstiklal Harbi'nde İstanbul” konusu, Prof. Dr. Arnad Hornjak “20. Yüzyılda Balkanlar ve Macaristan Tarihi” konusu, Prof. Dr. Liliana Boscan “Türk Milli Kurtuluş Savaşı’na İlişkin Romanya Diplomasisi ve Kamuoyu (15 Mayıs 1919 – 11 Ekim 1922)” konusu ve Doç. Dr. Cavid Qasımov ise “Sovyet Azerbaycan’ı Basınında İstanbul’un İşgalden Kurtuluşu” konuları hakkında bilgiler paylaştı.

Ana hatlarıyla istiklal harbi, özelde istiklal harbi sırasında eyüpsultan konuları konuşulacak

REKLAM

Dünyada ve Türkiye'de alanında uzman akademisyenlerin katıldığı sempozyumda ana hatlarıyla İstiklal Harbi, daha özelde ise İstiklal Harbi sırasında Eyüpsultan konuları ele alınacak. Eyüpsultan ilçesinin Milli Mücadeleye katkısı değerlendirilecek, konu ile ilgili bilgiler güncellenecek.