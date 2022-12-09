Widenpa ile Usta ve Alanında Uzman Kişileri Bulmak Çok Kolay

Widenpa; bugün Türkiye’nin 12 ilinde kurtarma/çekici hizmetleri, temizlik, İzmir evden eve nakliyat, inşaat, dekorasyon, tadilat, cam balkon, duşakabin yapımı, hazır mutfak, laminant parke, su tesisatı, çelik kapı, elektrik ve boya badana işleri gibi lokomotif sektörlerde sizlere hizmet vermekte ve her geçen gün iş yelpazesine yeni bir segment ekleyerek müşterilerine daha fazla konuda destek olmaya devam etmektedir.

Günümüzde her ne kadar teknoloji üst noktada gelişmiş olsa da insan kaynağı her zaman değerli olacaktır. Gelişmiş teknoloji ve iş çözümlerine rağmen sorunsuz hizmet alabilmek oldukça güç erişilir bir nokta haline gelmiştir.

Pek çoğumuz olumsuz deneyimler yaşayarak aldığımız herhangi bir hizmet yüzünden hayal kırıklığı yaşamışızdır. Bu bizim açımızdan hem zaman hem de para kaybı olarak işlediğinden, bir hizmet almak söz konusu olduğunda çoğu zaman strese girebiliyoruz. İşte Widenpa bu haklı endişeleri gidermek, mükemmel kalitede hizmetler sunmak, mutlu müşteriler ve mutlu çalışanlar topluluğu oluşturmak üzere kurulmuş bir firmadır.

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Hiçbir konuda risk almadan, ödediğiniz miktarın tam karşılığını alarak, huzur içinde işlerinizi tamamlatmanın, hayal ettiğiniz sonuçlara hızla ulaşmanın keyfini çıkarmak sizin hakkınız. Yaptığımız her iş ve her projede edindiğimiz değerli tecrübeleri sürekli analiz edip, hizmet alanlarımızda gerçek anlamda uzmanlaşıp bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Yalnızca kar amacı güden düşünce yapısına asla uymamakla birlikte oluşturacağımız Widenpa evreninde tatmin olmuş mutlu müşteri, hak ettiğini zamanında alan mutlu çalışan ve verdiği hizmetlerden gurur duyup insanlığa layıkıyla hizmet veren bir firma üçlüsü oluşturmaya çalışıyoruz.

Mutlu çalışanlar mutlu müşteriler oluşturur mantığı ile hep daha ileriye yürüyor her müşterimize ilk gün ki tutkumuzla hizmet veriyoruz. “Her müşteri, ilk müşterimizdir”, mottosu markamızın çıkış noktasıdır.

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Widenpa’nın Hizmet Kapsamındaki İllerde İşleyiş Nasıl Gerçekleşir?

Widenpa’nın işleyiş kapsamındaki alanlarda hizmet almak için bize web sitemizdeki müşteri iletişim ve destek hattımızdan ulaştığınızda, profesyonel müşteri ilişkileri uzmanımız size hangi bölgeden ulaştığınızı ve hangi hizmete ihtiyaç duyduğunuzu soruyor. Müşteri ilişkileri uzmanımız yanıtlarınıza göre ilgili ildeki ekiplerimize acil bir şekilde ulaşıp size fiyat teklifi yapılmasını sağlıyor ve onay sürecinden sonra durumu ilgili illerimizin yöneticilerine aktarıyor.

İl yöneticimiz yapılacak işin analizini hızla gerçekleştirip sizin takviminize sadık kalmaya çalışarak iş başlatma sürecine geçiyor. İşin gerçekleştiği sırada il yöneticimiz sizinle ve çalışma ekibiyle sürekli iletişimde olup işleyiş sırasında güncellenen ihtiyaçların karşılanmasını sağlıyor.

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İş bitiminde il yöneticimizle yapacağınız genel değerlendirme sonrası teslim gerçekleştiriliyor ve siz huzurla aldığınız mükemmel hizmetin tadını çıkarıyorsunuz. İnşaat tadilat işleri, boya badana ya da çelik kapı, su tesisatı, hazır mutfak, duşa kabin takılması, elektrik işleri gibi usta ile çalışmayı gerektiren durumlarda maalesef tatsız tecrübeler yaşayabiliyoruz.

Ödediğiniz ücretin karşılığında anlaşılan işin tamamının gerçekleştirilmemesi, işin söz verilen tarihte teslim edilmemesi, boya rengi ya da mimari anlamda şekille ilgili yapılan yanlışlıklar, güvenle ilgili problemler ve çalışanların profil olarak rahatsız edici davranışlar sergilemesi, anlaşması yapılan ürün/ürünler dışında daha düşük kalitede ya da bambaşka şekilde montajı gerçekleştirilen parçalar gibi pek çok sorun yaşamış olabilirsiniz. Bunlar maalesef yalnızca sektörün yaraları olmaktan çıkmış, insanların hizmet alma konusundaki güven ve heveslerini sarsmış konulardır. Böyle durumlarla karşılaşmamak ve ödediğiniz ücretin tam karşılığını almak için mutlaka işinde profesyonel olan kişi ya da kişilerle çalışmanız elzemdir. İşte Widenpa sizin tüm bu endişelerinizi giderip hayat boyu yanınızda olacak yardımcınızdır. İyi hizmet, mutlu müşteri ve mutlu çalışan hedefimiz bizi sektörde hep farklı kılıyor olacak.

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Yolda Kaldığınızda, Yola Güvenilir Dostunuz Widenpa İle Yeniden Çıkın

Widenpa tüm uzmanlık alanları yanı sıra yol kurtarma ve çekici hizmetleri konularında da hizmet vermektedir. Beklenmeyen araç arızaları ya da istenmeyen kazalar gerçekleştiğinde çok büyük bir stres yaşanır. Bu stres hali çok doğal olmakla birlikte o anlarda en başta yolda kaldığınız bölgenin konumu sizi güvenlik açısından endişeye itebilir. Bu stresle birlikte ulaşmaya çalıştığınız yere gecikme durumu da sizi daha fazla zorlamış olabilir. Bu olağan ama olağan olduğu kadar bizi endişe duymaktan alıkoyamayan durumu pek çoğumuz yaşamışızdır.

Böyle durumlarda hemen yol yardım hizmetlerine ulaşmak isteriz. Ancak bazı noktalar bu hizmetin ne denli önemli olduğunu ve asla hafife alınmaması gerektiğini bize göstermektedir. Yol yardımın hızla size ulaşması, gelen çekici personelinin resmi sınırlarda size saygı ile yaklaşması, çekici aracının yeni teknolojiye uygunluğu ve aracınızın gerçekten güvenle taşınıp taşınmayacağı gibi konular sizi düşündürüyor olmalıdır.

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Örneğin İzmir Çekici hizmeti aradığınızda biz buradayız. Bizi arayıp yol yardım ve çekici desteği talep ettiğinizde teknolojik araçlarla donatılmış filolarımızdan bir çekici aracımızı size hızla gönderiyoruz. Çalıştığımız tüm iş ortaklarımızın mükemmel insan ilişkileri yanı sıra çok güvenilir kişiler olması da bizi ayrıcalıklı hale getiren konulardan biridir. Böyle bir duruma asla düşmenizi istememekle birlikte, yol yardıma ihtiyaç duyduğunuz anda telefonunuza daha önceden kaydettiğiniz numaramızı arıyor ve hızla ulaşan yol yardım ekiplerimizin sizi ve aracınızı konfor ve güvenle gideceğiniz yere bırakmasının tadını çıkarıyorsunuz.

Aracınızı, canınızı ve güvenliğinizi teslim etmekten asla pişman olmayacağınız mükemmel yol arkadaşınız Widenpa, yolda kaldığınızda sizi yeniden güven ve huzurla yola çıkarmaya devam ediyor olacak. Mükemmel çekici ve yol yardım hizmetlerimiz ile tanışmak için web sitemizi şimdi ziyaret edin ve numaramızı telefonunuza mutlaka kaydedin. Yolda kaldığınızda Widenpa ile yola güvenle, yeniden çıkın!

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İnsan Odaklı Bakış Açısı ile İyi Bir İşveren Olarak Widenpa

Hizmet sağladığımız her alandaki en önemli hassasiyetimiz ve odak noktamız her zaman insandır ve insan olacaktır. Müşterilerimizi ve çalışanlarımızı mutlu ederek aslında en büyük kazancı sağlayacağımızı bilmekte olmanın farkındalığı ile hareket ediyoruz. . Sektöre tamamen bu bakış açısıyla girip, yalnızca kar odaklı olma mantığından bağımsız olarak, tarafların tamamının kazandığı sonuçlar ortaya koymuş olmaktan gurur duyuyoruz. İnşaat tadilat dekorasyon, cam balkon, çelik kapı, duşakabin, su tesisatı, hazır mutfak, elektrik, boya badana işleri, evden eve nakliyat, profesyonel temizlik ve yol yardım/çekici hizmetlerimizin tamamında samimi yaklaşımlarımızla ve en iyi ekiplerle sizlere destek verip, uzun yıllar sürecek dostluğumuzun temellerini atıyoruz. Uygun fiyatlarımızı öğrenmek, üst kalite hizmetlerimizle sorunsuz bir şekilde istediğiniz noktalara ulaşmak ve bizimle tanışmak için web sitemizi ziyaret edebilir, web sitemizdeki iletişim numaramızdan bize ulaşabilirsiniz. Farkımızı ortaya koymak ve iş ortağınız olmak için sabırsızlanıyoruz. Zamanınızı, sabrınızı, paranızı ve güveninizi kaybetmemek için en iyilerle çalışmak hakkınız olduğundan az ile yetinmeyin ve sektörün en iyisi Widenpa ile tanışın. Kaliteli, sorunsuz hizmet almanın mümkünlüğünü yaşamanız için bizi arayın. Widenpa ile hep daha iyiye!

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https://widenpa.com/