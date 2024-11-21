Yeryüzü Çocukları Derneği çocuk meclisi kurdu

Yeryüzü Çocukları Derneği, 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü’nde çocukların haklarını savunmak ve seslerini duyurmak adına önemli bir adım atarak Çocuk Meclisi’ni kurdu. Bu anlamlı etkinlik, çocuklara hem haklarını öğrenme hem de yaşadıkları sorunları tartışarak çözüm üretme fırsatı sundu.





Çocuk Meclisi etkinlikleri İstanbul ve Hatay’da düzenlenirken, her iki şehirde de yoğun bir katılım gerçekleşti. Güne eğlenceli ve öğretici aktivitelerle başlayan çocuklar, etkinliğin devamında düzenlenen oturumlarda kendi hakları üzerine konuştu, yaşadıkları zorlukları dile getirdi ve çözüm önerilerini paylaştı. Özellikle Filistinli çocukların hakları başta olmak üzere, dünya genelinde kriz bölgelerinde yaşayan çocukların eğitim, sosyal hayat, çevre ve teknoloji gibi alanlardaki haklarına dair görüşlerini özgürce ifade ettiler.

Filistin’deki çocukların yaşama, barınma, oyun gibi haklardan mahrum olduğunu ifade eden grup sözcüleri dünyaya barışın gelmesini ve çocukların mağduriyetlerine son verilmesini vurgularken, Doğu Türkistan’daki çocukları da unutmayarak eğitim ve kişilik haklarının tekrardan Doğu Türkistanlı çocuklara iletilmesini talep etti.





Bu süreçte çocuklar yalnızca sorunlarını dile getirmekle kalmadı, aynı zamanda fikirlerini paylaşarak çözüm önerilerini de dernek temsilcilerine aktardı.