YETEV depremzede öğrencileri desteklemeye yönelik çalışmalara başladı

Son 6 yılda 3 bin 182 öğrencinin başarı bursu ile eğitim görmüş olduğu YETEV Okulları, deprem nedeniyle İstanbul’a gelmiş olan; okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise seviyesindeki öğrencilerin eğitim yaşamlarını sürdürmesine de destek olacak. Misafir Öğrenci Bursu adıyla, 2022-2023 eğitim öğretim yılının ikinci dönemini kapsayacak şekilde 40 misafir öğrenciye burs verilerek, eğitim-öğretim, yemek, kitap, kıyafet, kırtasiye ücretleri karşılandı.









Kabul edilen 40 misafir öğrencinin psikolojik desteklerine yönelik ise YETEV Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi tarafından okul öğretmenleriyle Dayanışma ve Destek Toplantısı yapıldı. Bu toplantıda deprem sonrası yaşanan süreç değerlendirilerek, travma duyarlı bakış açısı ve psikolojik iyi oluşu desteklemeye yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.





Kızılay ve AFAD işbirliği





Kızılay iş birliği ile gerçekleştirdikleri nakdi yardım ve AFAD iş birliğiyle ile gerçekleştirdikleri ayni yardım kampanyalarının yanı sıra YETEV, “Oyuncaklarımızı Paylaşıyoruz” sloganıyla oyuncak ve kırtasiye yardım kampanyası da başlattı. Mevcut veli ve öğrencilerinin desteği ile toplanan oyuncak ve kırtasiyeler, deprem bölgesindeki çocuklara ulaştırılacak.









Deprem bölgesindeki çocukların yaraları sarılacak





Bu haftadan itibaren faaliyet göstermeye başlayacak olan ‘YETEV Eğitim Gönüllüleri’ projesi kapsamında kurulacak olan çadırla, deprem bölgesinde çocukların yaraları sarılacak. PDR, drama, sanat ve beden eğitimi alanındaki 100’e yakın gönüllü öğretmen ile çadırlarda bulunan öğrenciler için psikososyal destek sağlayıp, eğitim, etkinlik ve oyun faaliyetleri yürütülecek.











