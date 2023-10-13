Gazze'de İsrail'in bombalı saldırısı sonrası ortaya çıkan görüntü
İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden sivil sayısı artıyor
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.
Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı
Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesinde yaşanan olaylarda da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı. Ayrıca İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki müdahalesinde de biri ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.