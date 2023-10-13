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İsrail bu sabahtan itibaren Gazze'de 100 kişiyi öldürdü

Gazze'de son durum... İsrail savaş uçakları, 7 gündür çocuk, kadın ve yaşlı ayırt etmeksizin sivil halkın üzerine bombalar yağdırıyor. İsrail savaş uçaklarının cuma sabahından itibaren Gazze kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, 1000 Filistinli yaralandı. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti. Gazze'deki Aksa hastanesi'nin morgunda yer kalmadı, cenazeler çadırlarda bekletiliyor.

Yeni Şafak
16:16 . 13/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Gazze'de İsrail'in bombalı saldırısı sonrası ortaya çıkan görüntü

Gazze'de İsrail'in bombalı saldırısı sonrası ortaya çıkan görüntü

İsrail savaş uçaklarının cuma sabahından itibaren
kentine düzenlediği yoğun bombardımanda en az 100 Filistinli hayatını kaybetti, 1000 Filistinli yaralandı. İsrail savaş uçakları 7 gündür, Filistinli sivilleri, kamu ve özel mülkleri bombalamaya devam ediyor.
Gazze'de bombalı saldırı sonrası
Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmaksızın yüzlerce ton bomba attığı Gazze'de onlarca konut yerle bir oldu. Bu sabah itibarıyla devam eden saldırılarda en az 100 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 1000 Filistinli yaralandı.Haberde ayrıca Aksa Hastanesi'nde morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.
Gazze'de bombalı saldırı sonrası

İsrail-Filistin çatışmasında hayatını kaybeden sivil sayısı artıyor

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Gazze'de bombalı saldırı sonrası son durum

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin hayatını kaybettiği, 3 bin 300 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'de bombalı saldırı sonrası
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 500'ü çocuk, 276'sı kadın olmak üzere 1537 kişinin hayatını kaybettiğini, 6 bin 612 kişinin yaralandığını duyurmuştu. Ayrıca Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 36 Filistinlinin öldüğü, 650 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
Gazze son durum... Bombalı saldırı sonrası

Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da 6 Filistinliyi yaraladı

İşgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da İsrail askerlerinin müdahalesinde biri çocuk 6 kişi yaralandı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, Doğu Kudüs'te İsrail askerlerinin Filistinlilere müdahale ettiği belirtildi. Açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalesinde Kızılay ekibinden bir kişinin başından yaralandığı, 5'inin atılan gazdan etkilendiği aktarıldı. Filistin Kızılayı ayrıca işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kentinde bir kişinin karnından yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi.
Gazze'de bombalı saldırı sonrası

Nablus'un doğusundaki Beyt Furik beldesi​​​​​​​nde yaşanan olaylarda da İsrail askerlerinin ateş açması sonucu 14 yaşındaki bir çocuk başından ağır yaralandı. Ayrıca İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın Kalkilya kentindeki müdahalesinde de biri ağır 3 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de bombalı saldırı sonrası

Üst düzey yetkililerden Gazze açıklamaları

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
"Gazze şu an itibariyle mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail’in böyle bir mazlum durumu söz konusu değildir."
Dışişleri Bakanlığı:
"İsrail ordusunun Gazze’nin kuzeyinde yaşayan Filistinli nüfusun 24 saat içinde Gazze’nin güneyine çekilmesi yönündeki duyurusu hiçbir şekilde kabul edilemez."
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş:
“İsrail, Gazze’yi dünyanın en büyük açık hava hapishanesine dönüştürdü”
Filistin Devlet Başkanı Abbas:
"Gazzelilerin tehcir edilmesinin ikinci Nekbe olacağını"
BM:
İsrail, Gazze'deki 1,1 milyon sivilin yerlerinden ayrılarak bölgenin güneyine geçmelerini istedi
Putin:
İsrail'in Gazze'ye kara operasyonu düzenlemesinin tüm taraflar için ciddi sonuçlara yol açacağını bildirdi.





#Gazze
#Filistin
#İsrail
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