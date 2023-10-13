Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail savaş uçaklarının hiçbir uyarıda bulunmaksızın yüzlerce ton bomba attığı Gazze'de onlarca konut yerle bir oldu. Bu sabah itibarıyla devam eden saldırılarda en az 100 Filistinli öldürüldü, yaklaşık 1000 Filistinli yaralandı.Haberde ayrıca Aksa Hastanesi'nde morglarda yer kalmadığı, cenazelerin çadırlarda bekletilmek zorunda kaldığı kaydedildi.

Gazze'de bombalı saldırı sonrası