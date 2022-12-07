Öztürk Yılmaz hayatı, özgeçmişi

Son dakika: Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, Ankara'daki ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. Yılmaz hastaneye kaldırıldı.

Öztürk Yılmaz kimdir?

Öztürk Yılmaz (d. 19 Eylül 1970, Ardahan), Türk diplomat, siyasetçi, yazar, 26. ve 27. dönem Ardahan milletvekili, Yenilik Partisi Genel Başkanı.

Ardahan Lisesi ve ODTÜ Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun olduktan sonra 1996 yılında girdiği Dışişleri Bakanlığı'nda sırasıyla Balkanlar, AGİT, Orta Doğu, Orta Asya ve Kafkasya Daireleri'nde Daire Başkanı, daha sonra da Başbakanlık Dışişleri Başdanışmanlığı'nda Daire Başkanı olarak görev yaptı.

Avrupa Birliği'nin kalkınma ve entegrasyonu konusunda Brüksel'deki VUB Üniversitesinde (Vrije Universiteit Brussel) yüksek lisans yaptı.

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Yurtdışında ise sırasıyla Kırgızistan Büyükelçiliği, Brezilya Büyükelçiliği ve Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde Müsteşar olarak görev yaptı. 15 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye'nin Musul Başkonsolosu olarak atandı.

11 Haziran 2014 tarihinde DEAŞ tarafından Musul Başkonsolosluğu'na yapılan baskın sonrası 43 kişiyle birlikte 101 gün boyunca alıkonuldu. 20 Eylül 2014 tarihinde 43 personeli ile birlikte serbest bırakıldı. 2 Temmuz 2015 tarihinde Büyükelçiler Kararnamesi ile Türkiye'nin Duşanbe Büyükelçisi olarak atandı.

Öztürk Yılmaz Siyasi kariyeri

Duşanbe Büyükelçiliği görevinden 3 Eylül 2015 tarihinde istifa ederek, 1 Kasım 2015 tarihinde yapılan erken genel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Ardahan 1. sıra milletvekili adayı oldu[4] ve milletvekili seçildi. 24 Ocak 2016 tarihinde CHP Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi ve bu görevi 10 Nisan 2018 tarihine kadar sürdürdü.

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20 Nisan 2018 tarihinde Cumhurbaşkanlığına aday olduğunu açıklasa da adaylığı gerçekleşmedi. 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerde tekrar Ardahan'dan milletvekili seçildi.

Katıldığı bir televizyon programında ezan Türkçe okutulması yönündeki çağrısının ardından disipline sevk edildi. Disiplin sürecinde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan açıklamaları nedeniyle kesin ihraç talebiyle bir kez daha disiplin kuruluna sevk edilen Yılmaz, 20 Kasım 2018 tarihinde CHP'den ihraç edildi.

Yenilik Partisi genel başkanlığı

30 Temmuz 2019'da yaptığı açıklamada, yeni bir siyasi parti kuracağını duyurdu. 20 Temmuz 2020 tarihinde Yenilik Partisi'ni kurdu ve 9 Ağustos 2020 tarihinde partinin genel başkanı seçildi.

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Öztürk Yılmaz'ın kaç çocuğu var?

Evli ve üç çocuk babası olup çok iyi seviyede İngilizce, Rusça ve Portekizce bilmektedir.