Son dakika haberi: Öztürk Yılmaz bıçaklı saldırıya uğradı

Yenilik partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz Genel Merkezde saldırıya uğrayıp bıçaklandı.

Olay, Yenilik Partisi'nin Çankaya ilçesindeki genel merkezinde meydana geldi. Yenilik Partisi Genel Başkanı, 26'ncı ve 27'nci dönem Ardahan milletvekili Öztürk Yılmaz, kendisiyle görüşmek için gelen kimliği belirsiz kişi tarafından bıçaklandı. Yılmaz, kalçasından yaralanırken, saldırgan ise kaçtı. Partililerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri, Yılmaz'a ilk müdahaleyi yaptı. Öztürk Yılmaz, daha sonra ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

PARTİDEN İLK AÇIKLAMA

Yenilik Partisi'nden yapılan açıklamada, "13'üncü Cumhurbaşkanlığı adayı ve Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı" denildi.

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Öztürk Yılmaz'a kim saldırdı, saldırgan kaç yaşında?

CNN Türk muhabiri Melike Görür saldırıyla ilgili detayları aktardı. Görür'ün değerlendirmeleri şöyle; Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz ofisinde bıçaklı saldırıya uğradı. 35 yaşlarındaki bir kişi saldırı gerçekleştirdi. Ofiste bulunan kişiler saldırgana müdahal etti. Yılmaz'ın şu an için sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Tedavi hastanede devam ediyor.

Öztürk Yılmaz'a bıçaklı saldırı

Eski CHP Milletvekili Ensar Öğüt: "Öztürk Yılmaz baygınlık geçirdi ancak şu an durumu iyi" dedi.