PCR testi nerede yapılıyor?

CR testi zorunluluğu 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle tüm ülkede başladı. Aşı olmayan işçiler haftada bir, öğretmenler, eğitim görevlileri, okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda. Aynı şekilde aşı olmayan kişiler için şehirler arası otobüs yolculuklarında, uçak yolculuklarında negatif test sonucu isteniyor. Peki PCR testi nerede yaptırılır?

PCR TESTİ YAPTIRILAN YERLER

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.