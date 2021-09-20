Özgün PCR testi nerede yapılıyor?
ÖZGÜN HABERLER

PCR testi nerede yapılıyor?

PCR testinin pek çok yerde gerekli olması ile birçok kişi tarafından PCR testi sıklıkla yapılmaya başlandı. PCR testinin nerede yapıldığı da her geçen gün merak ediliyor. Peki, PCR testi nerede yapılır? PCR testi yaptırılan yerler haberimizde...

Haber Merkezi Yeni Şafak
PCR testi nerede yapılıyor?
pcr testi

CR testi zorunluluğu 6 Eylül 2021 Pazartesi günü itibariyle tüm ülkede başladı. Aşı olmayan işçiler haftada bir, öğretmenler, eğitim görevlileri, okul çalışanları haftada iki kez PCR testi yaptırmak zorunda. Aynı şekilde aşı olmayan kişiler için şehirler arası otobüs yolculuklarında, uçak yolculuklarında negatif test sonucu isteniyor. Peki PCR testi nerede yaptırılır?

PCR TESTİ YAPTIRILAN YERLER

PCR testleri devlet hastanelerinde ve test yapan tüm sağlık kurumlarında yaptırılabilecek. Test işlemi işyerlerinin kendi bünyesinde de yapılabiliyor.

ÜCRETSİZ PCR TESTİ NEREDE YAPTIRILIR?

PCR testi, devlet hastanelerinde ücretsiz yapılabilecek. Bunun için randevuya ihtiyaç duyulmayacak. Sonuçlar ise aynı gün e-Nabız sisteminden görüntülenebilecek.

Abone Ol Google News
Pantolona zulalamışlar

Pantolona zulalamışlar

İki ilde şafak vakti PKK/KCK operasyonu.
İstanbuldatorbacı operasyonu

İstanbul'da
'torbacı' operasyonu

Çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
İzmirdekiracı cinneti

İzmir'de
kiracı cinneti

​Evden çıkarılmak istenince tüm eşyaları sokağa attı.
ABD sınırları hareketlenecek

ABD sınırları hareketlenecek

​Biden yönetimi mülteci sınırını gelecek yıl 125 bine çıkaracak.
İzmirliye kötü haber

İzmirliye kötü haber

Meşhur gevrek ve boyoza yüzde 25 zam geldi.
Başına gelmeyen kalmadı

Başına gelmeyen kalmadı

​Amasyalı damada önce yumurta saldırısı sonra un, yağ ve sirkeli su.
Bir günde<br>ikinci yangın çıktı

Bir günde
ikinci yangın çıktı

Alev alev yanan tekne küle dönerek battı.
Erdoğan ABD'li iş <br>insanlarıyla buluştu

Erdoğan ABD'li iş
insanlarıyla buluştu

'Türkiye küresel ticarette giderek daha fazla ön plana çıkıyor.'
İtalyan<br>medyası yazdı

İtalyan
medyası yazdı

"​Yunanlılar bizi dövüyordu, Türkiye sayesinde kurtulduk"
Teknofest zamanı

Teknofest zamanı

Festival ​bugün Atatürk Havalimanı'nda başlıyor.
Bunlar da özel <br>yurt fırsatçıları

Bunlar da özel
yurt fırsatçıları

Zam oranı yüzde 100'e vardı.
Fransa gemileri yakıyor

Fransa gemileri yakıyor

Bakan Parly, ​İngiliz mevkidaşı ile yapacağı görüşmeleri iptal etti.
Türkiye gereğini yaptı

Türkiye gereğini yaptı

​Mavi Vatan sınırları içinde doğalgaz araştırması yapan gemi engellendi.
Cehalet ya da ihanet

Cehalet ya da ihanet

​CHP'li Çeviköz'ün 'Mavi Vatan' yorumuna Fuat Oktay'dan tepki.
Türkiye'nin artan <br>gücünün sembolü

Türkiye'nin artan
gücünün sembolü

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'taki Türkevi'ni açtı.
Provoke ettik <br>özür dileriz

Provoke ettik
özür dileriz

​Bu provokasyon ırkçılara bile fazla geldi.
Viral enfeksiyonlar artıyor

Viral enfeksiyonlar artıyor

'​Semptomu olan çocuklar 48 saat evde dinlensin.'

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.