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Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023

ÖSYM'nin düzenlediği YKS'ye katılan milyonlarca adayı, TYT ve AYT sınavlarının ardından tercih heyecanı sardı. YKS 2023 tercih sürecinin başlaması ile birlikte geçtiğimiz senenin taban puanlarını referans alarak eğitim almak istedikleri bölümleri araştıran adaylar, arama motorlarında 'Psikoloji taban puanları 2023, Psikoloji başarı sıralaması ve açılan kontenjanlar' sorgulamaları yapıyor. Devlet üniversitesi ve özel üniversite psikoloji bölümü puanları kaç? Detaylar haberimizde...

13:26 . 28/07/2023 Cuma
Yeni Şafak
Psikoloji taban puanlar

Psikoloji taban puanlar

Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, TYT ve AYT (YKS) sınavlarına göre belirlenmiştir. Psikoloji Fakültesi sıralama ve taban puanları hakkında en güncel ve doğru bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023

Psikoloji bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.

Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 509,33 715

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 508,42 742

Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 497,76 1.316

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 496,65 1.388

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 480,83 2.770

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10/10 476,59 3.269

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,81 4.087

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 470,7 4.105

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,64 4.786

Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100/103 456,73 6.906

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 452,09 8.070

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 447,71 9.311

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 443,75 10.666

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 441,25 11.616

İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 440,21 12.052

İstanbul Üniversitesi (Devlet) 100/103 440,1 12.110

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 436,51 13.797

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 435,71 14.192

Ankara Üniversitesi (Devlet) 100/103 435,55 14.281

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 432,27 16.211

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 432,22 16.256

Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 428,84 18.751

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 426,22 21.032

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 423,46 23.727

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 422,22 25.016

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,09 25.161

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 420,33 27.134

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 417,6 30.467

Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 416,99 31.270

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 416,03 32.520

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 415,16 33.670

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 414,69 34.300

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 409,97 41.183

Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 100/103 408,16 44.013

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,72 44.710

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,28 45.414

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 406,07 47.330

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 405,15 48.835

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 404,61 49.721

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 404,53 49.844

Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 403,55 51.481

Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90/93 402,56 53.146

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 401,54 54.871

İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 80/82 400,98 55.868

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100/103 400,63 56.473

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 399,45 58.568

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 399,13 59.078

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 398,61 59.980

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,81 61.397

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 16/16 397,5 61.952

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 40/41 396,59 63.701

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 100/103 395,62 65.409

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 394,69 67.153

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 394,25 67.999

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 394,09 68.300

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 393,78 68.914

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 392,66 71.127

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 90/93 390,97 74.363

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 390,69 74.911

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80/82 389,66 77.012

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 389,66 77.022

Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60/62 389,53 77.269

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 389,19 77.981

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 388,98 78.385

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,39 79.638

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 387,98 80.450

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 387,18 82.095

Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90/93 387,02 82.404

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 386,23 84.043

Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 386,14 84.230

Sakarya Üniversitesi (Devlet) 70/72 385,66 85.165

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 385,49 85.532

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 11/11 385,09 86.333

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 80/82 384,57 87.474

Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 80/82 384,49 87.656

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 383,23 90.323

İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 80/82 383,21 90.344

Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 10/10 382,92 90.996

İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41/41 382,02 92.914

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 381,56 93.912

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 381,31 94.459

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 12/12 381,22 94.686

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 381,15 94.844

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 380,88 95.435

Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60/62 380,52 96.230

İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,33 98.843

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 378,84 99.990

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15/15 378,52 100.708

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 378,27 101.239

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 377,7 102.561

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 377,23 103.602

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 100/103 376,47 105.330

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,09 106.160

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 375,75 106.982

Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 70/72 375,74 106.987

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 375,59 107.322

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24/24 374,78 109.253

Mersin Üniversitesi (Devlet) 90/93 374,78 109.254

Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,6 109.658

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 374,41 110.101

Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70/72 374,03 110.990

Samsun Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,85 113.810

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10/10 372,63 114.297

Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 372,41 114.761

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 372,09 115.589

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 372,04 115.715

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 371,7 116.502

Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 371,63 116.671

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 371,24 117.668

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 370,98 118.284

Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 370,98 118.264

Yalova Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,91 118.432

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,76 118.828

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,24 120.119

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,97 123.231

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 368,78 123.670

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 368,68 123.938

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,45 124.492

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 15/15 368,37 124.705

Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 70/72 368,08 125.441

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,3 127.401

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 367,22 127.615

Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40/41 366,85 128.558

Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 70/72 366,55 129.324

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,35 129.910

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,23 130.213

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 366,12 130.536

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,12 130.514

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,08 130.640

Düzce Üniversitesi (Devlet) 60/62 365,91 131.047

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 365,49 132.156

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 365,39 132.429

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,12 133.177

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,3 135.282

Uşak Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,24 135.429

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 363,99 136.085

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 363,69 136.856

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 14/14 362,64 139.743

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 90/93 362,5 140.123

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 9/9 362,19 140.914

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 362,15 141.038

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11/11 362,09 141.214

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 362,05 141.318

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 361,75 142.155

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 361,16 143.675

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 361 144.123

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 360,25 146.188

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 360,2 146.348

Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 358,91 149.951

Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,87 150.050

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7/7 358,66 150.626

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 120/123 358,1 152.269

Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 60/62 357,74 153.262

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 356,45 156.980

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 12/12 356,37 157.230

Bartın Üniversitesi (Devlet) 80/82 356,31 157.396

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 26/26 355,59 159.435

Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 354,91 161.469

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 66/66 354,91 161.480

İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2/2 354,37 163.074

Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 80/82 354,27 163.368

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 353,02 167.155

Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 60/62 352,92 167.434

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 80/82 352,92 167.430

Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 70/72 352,21 169.528

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 350,78 173.923

Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 80/82 349,5 177.917

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 347,81 183.325

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 347,43 184.545

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 346,76 186.787

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30/30 345,82 189.967

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9/9 345,02 192.550

Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 60/62 343,51 197.726

Bingöl Üniversitesi (Devlet) 90/93 343,01 199.477

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,44 201.425

Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 60/62 341,57 204.414

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 340,98 206.594

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 340,24 209.291

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 339,82 210.803

Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 19/19 338,89 214.216

Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 337,21 220.542

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 27/27 337,08 221.055

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 14/14 336,84 221.950

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 17/17 336,51 223.194

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 12/12 336,42 223.559

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 40/40 333,76 234.050

Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 5/5 332,89 237.599

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 332,35 239.939

Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 76/76 332,24 240.414

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 15/15 330,64 247.008

Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 330,04 249.499

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 329,06 253.627

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 329,05 253.669

Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61/61 328,22 257.197

İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 328,2 257.284

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 327,93 258.461

Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 48/48 326,84 263.245

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 326,51 264.768

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 326,04 266.956

Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 325,53 269.271

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 18/18 325,53 269.320

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9/9 325,24 270.599

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 43/43 324,05 276.083

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 323,99 276.380

Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35/35 323,86 276.920

Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85/85 323,74 277.492

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 54/54 323,65 277.841

Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 322,48 283.324

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 322 285.632

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 6/6 321,49 288.071

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 71/71 321,42 288.387

Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 319,8 296.510

Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 25/25 319,5 297.934

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 58/58 319,15 299.675

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 317,64 307.237

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35/35 316,78 311.626

Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 315,22 319.818

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 314,62 322.958

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 314,41 324.119

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 313,93 326.610

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 16/16 313,87 326.976

İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 45/45 313,37 329.613

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 48/48 311,86 337.803

Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 311,36 340.612

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 310,37 346.230

Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 45/45 310,13 347.664

Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 308,78 355.462

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 62/62 308,54 356.802

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 308,13 359.153

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/42 307,98 360.066

Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 307,82 360.970

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 307,31 364.107

Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/59 307,04 365.708

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 306,19 370.680

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 305,77 373.301

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 305,64 374.095

Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,33 375.943

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 305,11 377.273

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 304,14 383.271

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 303,71 385.976

İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 301,85 397.770

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 301,57 399.602

Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12/12 301,5 400.001

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 26/26 301,4 400.713

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 48/48 300,94 403.709

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 300,72 405.225

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 300,65 405.655

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 299,07 416.172

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 298,5 419.970

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 296,67 432.478

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 44/44 295,99 437.125

İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 40/40 294,67 446.341

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 293,97 451.258

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 293 458.200

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 292,81 459.612

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 292,34 463.055

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 292,24 463.829

Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 54/54 291,91 466.188

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39/39 291,58 468.679

Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 291,52 469.079

Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 288,54 492.065

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 288,47 492.628

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 24/24 288,4 493.201

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 287,79 497.815

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 287,75 498.137

Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 286,98 504.188

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 11/11 285,91 512.759

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 60/60 284,93 520.773

Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 56/56 284,79 521.948

İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 59/59 284,73 522.432

İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 284,58 523.619

İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 282,14 543.909

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 281,37 550.507

Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 34/34 280,86 554.803

Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 57/57 280,38 558.958

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 44/44 280,25 560.137

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 19/19 279,47 566.845

Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 39/39 279,37 567.803

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 279,04 570.753

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 279 571.135

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 21/21 278,71 573.691

Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 64/64 278,43 576.137

İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 278,39 576.472

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 278,15 578.463

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 24/24 277,69 582.602

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 276,86 590.068

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 276,73 591.287

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 274,85 608.729

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 274,64 610.691

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 273,43 621.893

İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,39 622.302

Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51/51 273,13 624.900

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 272,59 629.983

Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 271,85 637.048

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 271,48 640.510

Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 271,42 641.052

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 271,34 641.920

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 271,08 644.386

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 42/42 270,44 650.732

İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 270,3 652.016

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 45/45 269,82 656.823

Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 15/15 269,28 662.281

İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8/8 269,09 664.164

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 268,53 669.848

Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 268,51 669.981

Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 268,28 672.379

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,68 688.727

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 266,35 692.154

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 265,41 702.047

İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 265,32 703.010

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 8/8 265,13 704.947

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 264,55 711.107

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 264,29 713.833

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 44/44 263,71 720.031

İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 31/31 263,33 724.097

Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 49/49 263,09 726.600

İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 17/17 262,6 731.831

İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 43/43 259,73 763.291

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 73/73 259,06 770.775

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 75/75 258,64 775.685

Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 51/51 258,44 777.847

İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 257,07 793.370

Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 33/33 256,43 800.686

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 255,5 811.497

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 254,49 823.362

İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 253,25 838.082

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 253,1 839.886

Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11/11 252,75 844.045

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 251,13 863.698

Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 251,05 864.716

Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 250,56 870.696

İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 250,52 871.279

Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 42/42 249,61 882.560

Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 247,9 903.667

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 9/9 247,32 910.945

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 21/21 246,44 922.113

Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 241,92 980.877

Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 236,9 1.048.443

Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli) 34/34 235,89 1.062.316

Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 18/18 234,62 1.079.984

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 7/7 227,32 1.183.117

Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 225,44 1.209.973

Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 40/40 224,19 1.228.277

Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/5 220,68 1.278.537

Bakü Devlet Üniversitesi (Yurtdışı) (Ücretli) 15/15 209,01 1.442.354

Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%25 İndirimli) 25/25 165,21 1.774.912



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