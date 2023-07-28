Psikoloji taban puanlar
Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları, TYT ve AYT (YKS) sınavlarına göre belirlenmiştir. Psikoloji Fakültesi sıralama ve taban puanları hakkında en güncel ve doğru bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.
Psikoloji Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları 2023
Psikoloji bölümü, 4 yıllık bir bölümdür. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Psikoloji bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Psikoloji bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz.
Sıralama üniversite adı, açılan kontenjan sayısı, taban puan ve başarı sırası şeklinde ilerlemektedir.
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 509,33 715
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 508,42 742
Boğaziçi Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) (İngilizce) 80/82 497,76 1.316
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 496,65 1.388
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) 90/93 480,83 2.770
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 10/10 476,59 3.269
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 470,81 4.087
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 470,7 4.105
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 15/15 466,64 4.786
Hacettepe Üniversitesi (Ankara) (Devlet) 100/103 456,73 6.906
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 452,09 8.070
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 14/14 447,71 9.311
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 443,75 10.666
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 30/30 441,25 11.616
İbn Haldun Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 440,21 12.052
İstanbul Üniversitesi (Devlet) 100/103 440,1 12.110
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 5/5 436,51 13.797
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 435,71 14.192
Ankara Üniversitesi (Devlet) 100/103 435,55 14.281
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 432,27 16.211
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 432,22 16.256
Ege Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 428,84 18.751
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 15/15 426,22 21.032
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 423,46 23.727
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 422,22 25.016
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 422,09 25.161
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 420,33 27.134
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 417,6 30.467
Dokuz Eylül Üniversitesi (İzmir) (Devlet) 100/103 416,99 31.270
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 13/13 416,03 32.520
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 415,16 33.670
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 414,69 34.300
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 12/12 409,97 41.183
Bursa Uludağ Üniversitesi (Devlet) 100/103 408,16 44.013
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,72 44.710
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 407,28 45.414
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 10/10 406,07 47.330
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 405,15 48.835
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 80/82 404,61 49.721
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 404,53 49.844
Anadolu Üniversitesi (Eskişehir) (Devlet) 60/62 403,55 51.481
Akdeniz Üniversitesi (Antalya) (Devlet) 90/93 402,56 53.146
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 15/15 401,54 54.871
İstanbul Medeniyet Üniversitesi (Devlet) 80/82 400,98 55.868
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 100/103 400,63 56.473
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 399,45 58.568
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 399,13 59.078
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 398,61 59.980
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 397,81 61.397
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 16/16 397,5 61.952
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (Devlet) 40/41 396,59 63.701
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (Devlet) 100/103 395,62 65.409
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Burslu) 11/11 394,69 67.153
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 394,25 67.999
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 394,09 68.300
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 393,78 68.914
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 392,66 71.127
Ondokuz Mayıs Üniversitesi (Samsun) (Devlet) 90/93 390,97 74.363
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 390,69 74.911
Sağlık Bilimleri Üniversitesi (İstanbul) (Devlet) 80/82 389,66 77.012
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 389,66 77.022
Abdullah Gül Üniversitesi (Kayseri) (Devlet) (İngilizce) 60/62 389,53 77.269
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (Devlet) 60/62 389,19 77.981
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 388,98 78.385
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 14/14 388,39 79.638
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 387,98 80.450
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 12/12 387,18 82.095
Bursa Teknik Üniversitesi (Devlet) 90/93 387,02 82.404
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 386,23 84.043
Selçuk Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 386,14 84.230
Sakarya Üniversitesi (Devlet) 70/72 385,66 85.165
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 385,49 85.532
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Burslu) 11/11 385,09 86.333
Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (Devlet) 80/82 384,57 87.474
Çukurova Üniversitesi (Adana) (Devlet) 80/82 384,49 87.656
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 9/9 383,23 90.323
İzmir Bakırçay Üniversitesi (Devlet) 80/82 383,21 90.344
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Burslu) 10/10 382,92 90.996
İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 41/41 382,02 92.914
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (Devlet) 70/72 381,56 93.912
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) (İngilizce) 70/72 381,31 94.459
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Burslu) 12/12 381,22 94.686
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 381,15 94.844
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 7/7 380,88 95.435
Pamukkale Üniversitesi (Denizli) (Devlet) 60/62 380,52 96.230
İzmir Demokrasi Üniversitesi (Devlet) 60/62 379,33 98.843
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 378,84 99.990
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Burslu) 15/15 378,52 100.708
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 378,27 101.239
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (Burslu) 1/1 377,7 102.561
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 377,23 103.602
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi (Devlet) 100/103 376,47 105.330
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 376,09 106.160
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 8/8 375,75 106.982
Balıkesir Üniversitesi (Devlet) 70/72 375,74 106.987
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 13/13 375,59 107.322
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 24/24 374,78 109.253
Mersin Üniversitesi (Devlet) 90/93 374,78 109.254
Manisa Celâl Bayar Üniversitesi (Devlet) 60/62 374,6 109.658
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 15/15 374,41 110.101
Süleyman Demirel Üniversitesi (Isparta) (Devlet) 70/72 374,03 110.990
Samsun Üniversitesi (Devlet) 70/72 372,85 113.810
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Burslu) 10/10 372,63 114.297
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 20/20 372,41 114.761
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 9/9 372,09 115.589
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 12/12 372,04 115.715
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 11/11 371,7 116.502
Atatürk Üniversitesi (Erzurum) (Devlet) 70/72 371,63 116.671
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 48/48 371,24 117.668
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 370,98 118.284
Necmettin Erbakan Üniversitesi (Konya) (Devlet) 70/72 370,98 118.264
Yalova Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,91 118.432
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (Devlet) 60/62 370,76 118.828
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 370,24 120.119
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 6/6 368,97 123.231
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 44/44 368,78 123.670
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 13/13 368,68 123.938
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 368,45 124.492
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Burslu) 15/15 368,37 124.705
Afyon Kocatepe Üniversitesi (Devlet) 70/72 368,08 125.441
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 9/9 367,3 127.401
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 367,22 127.615
Kırıkkale Üniversitesi (Devlet) 40/41 366,85 128.558
Dicle Üniversitesi (Diyarbakır) (Devlet) 70/72 366,55 129.324
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,35 129.910
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,23 130.213
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 8/8 366,12 130.536
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,12 130.514
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 366,08 130.640
Düzce Üniversitesi (Devlet) 60/62 365,91 131.047
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 6/6 365,49 132.156
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 11/11 365,39 132.429
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 14/14 365,12 133.177
Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,3 135.282
Uşak Üniversitesi (Devlet) 70/72 364,24 135.429
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 8/8 363,99 136.085
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Burslu) 10/10 363,69 136.856
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Burslu) 14/14 362,64 139.743
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) 90/93 362,5 140.123
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Burslu) 9/9 362,19 140.914
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 362,15 141.038
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (%50 İndirimli) 11/11 362,09 141.214
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 362,05 141.318
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Burslu) 11/11 361,75 142.155
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Burslu) 10/10 361,16 143.675
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 60/60 361 144.123
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 28/28 360,25 146.188
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 360,2 146.348
Ankara Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 60/60 358,91 149.951
Erzurum Teknik Üniversitesi (Devlet) 70/72 358,87 150.050
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (%50 İndirimli) 7/7 358,66 150.626
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (Devlet) 120/123 358,1 152.269
Kastamonu Üniversitesi (Devlet) 60/62 357,74 153.262
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (%50 İndirimli) 20/20 356,45 156.980
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 12/12 356,37 157.230
Bartın Üniversitesi (Devlet) 80/82 356,31 157.396
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 26/26 355,59 159.435
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (%50 İndirimli) 15/15 354,91 161.469
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 66/66 354,91 161.480
İstanbul Medipol Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 2/2 354,37 163.074
Çankırı Karatekin Üniversitesi (Devlet) 80/82 354,27 163.368
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (Devlet) (İÖ) 80/82 353,02 167.155
Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi (Devlet) 60/62 352,92 167.434
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Devlet) 80/82 352,92 167.430
Mardin Artuklu Üniversitesi (Devlet) 70/72 352,21 169.528
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 12/12 350,78 173.923
Gümüşhane Üniversitesi (Devlet) 80/82 349,5 177.917
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 347,81 183.325
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 347,43 184.545
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 346,76 186.787
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 30/30 345,82 189.967
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 9/9 345,02 192.550
Munzur Üniversitesi (Tunceli) (Devlet) 60/62 343,51 197.726
Bingöl Üniversitesi (Devlet) 90/93 343,01 199.477
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi (Devlet) 60/62 342,44 201.425
Muş Alparslan Üniversitesi (Devlet) 60/62 341,57 204.414
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 8/8 340,98 206.594
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 9/9 340,24 209.291
İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 51/51 339,82 210.803
Özyeğin Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 19/19 338,89 214.216
Çağ Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 80/80 337,21 220.542
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 27/27 337,08 221.055
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 14/14 336,84 221.950
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 17/17 336,51 223.194
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Burslu) 12/12 336,42 223.559
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 40/40 333,76 234.050
Girne Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 5/5 332,89 237.599
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 332,35 239.939
Mef Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 76/76 332,24 240.414
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 15/15 330,64 247.008
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 330,04 249.499
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%75 İndirimli) 2/2 329,06 253.627
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 1/1 329,05 253.669
Bahçeşehir Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 61/61 328,22 257.197
İstanbul Bilgi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 29/29 328,2 257.284
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 66/66 327,93 258.461
Kto Karatay Üniversitesi (Konya) (Vakıf) (Ücretli) 48/48 326,84 263.245
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 9/9 326,51 264.768
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 15/15 326,04 266.956
Yeditepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 32/32 325,53 269.271
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Burslu) 18/18 325,53 269.320
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 9/9 325,24 270.599
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 43/43 324,05 276.083
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 16/16 323,99 276.380
Tobb Ekonomi Ve Teknoloji Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 35/35 323,86 276.920
Koç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 85/85 323,74 277.492
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 54/54 323,65 277.841
Kadir Has Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 322,48 283.324
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 5/5 322 285.632
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (Burslu) 6/6 321,49 288.071
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 71/71 321,42 288.387
Başkent Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 57/57 319,8 296.510
Konya Gıda Ve Tarım Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 25/25 319,5 297.934
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 58/58 319,15 299.675
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Burslu) 10/10 317,64 307.237
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (%25 İndirimli) 35/35 316,78 311.626
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Burslu) 5/5 315,22 319.818
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Burslu) 8/8 314,62 322.958
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 63/63 314,41 324.119
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 12/12 313,93 326.610
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Burslu) 16/16 313,87 326.976
İzmir Ekonomi Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 45/45 313,37 329.613
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 48/48 311,86 337.803
Nişantaşı Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 1/1 311,36 340.612
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 310,37 346.230
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi (Kayseri) (Vakıf) (Ücretli) 45/45 310,13 347.664
Ted Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 22/22 308,78 355.462
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 62/62 308,54 356.802
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 308,13 359.153
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 42/42 307,98 360.066
Altınbaş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 307,82 360.970
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 307,31 364.107
Antalya Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 59/59 307,04 365.708
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 50/50 306,19 370.680
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 305,77 373.301
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 11/11 305,64 374.095
Yaşar Üniversitesi (İzmir) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 47/47 305,33 375.943
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 305,11 377.273
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 18/18 304,14 383.271
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 303,71 385.976
İstanbul Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 34/34 301,85 397.770
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 49/49 301,57 399.602
Çankaya Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 12/12 301,5 400.001
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (%25 İndirimli) 26/26 301,4 400.713
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%25 İndirimli) 48/48 300,94 403.709
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 28/28 300,72 405.225
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 300,65 405.655
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 2/2 299,07 416.172
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 298,5 419.970
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 296,67 432.478
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 44/44 295,99 437.125
İstanbul Kültür Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 40/40 294,67 446.341
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 47/47 293,97 451.258
Hasan Kalyoncu Üniversitesi (Gaziantep) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 293 458.200
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 35/35 292,81 459.612
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 43/43 292,34 463.055
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 32/32 292,24 463.829
Ufuk Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (Ücretli) 54/54 291,91 466.188
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 39/39 291,58 468.679
Üsküdar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 25/25 291,52 469.079
Mudanya Üniversitesi (Bursa) (Vakıf) (Ücretli) 25/25 288,54 492.065
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 42/42 288,47 492.628
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 24/24 288,4 493.201
Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 10/10 287,79 497.815
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 26/26 287,75 498.137
Haliç Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 13/13 286,98 504.188
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (Ücretli) 11/11 285,91 512.759
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (Ücretli) 60/60 284,93 520.773
Atılım Üniversitesi (Ankara) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 56/56 284,79 521.948
İstanbul Aydın Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 59/59 284,73 522.432
İstanbul Ticaret Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 50/50 284,58 523.619
İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 57/57 282,14 543.909
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 281,37 550.507
Toros Üniversitesi (Mersin) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 34/34 280,86 554.803
Doğu Akdeniz Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 57/57 280,38 558.958
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 44/44 280,25 560.137
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%25 İndirimli) 19/19 279,47 566.845
Ankara Bilim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 39/39 279,37 567.803
Uluslararası Saraybosna Üniversitesi (Saraybosna – Bosna – Hersek) (Yurtdışı) (%50 İndirimli) 5/5 279,04 570.753
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 279 571.135
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 21/21 278,71 573.691
Demiroğlu Bilim Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 64/64 278,43 576.137
İstinye Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 55/55 278,39 576.472
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 278,15 578.463
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 24/24 277,69 582.602
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 45/45 276,86 590.068
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 68/68 276,73 591.287
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 42/42 274,85 608.729
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 45/45 274,64 610.691
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 8/8 273,43 621.893
İstanbul Arel Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 273,39 622.302
Avrasya Üniversitesi (Trabzon) (Vakıf) (Ücretli) 51/51 273,13 624.900
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 6/6 272,59 629.983
Beykent Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (%50 İndirimli) 77/77 271,85 637.048
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (%50 İndirimli) 59/59 271,48 640.510
Beykoz Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 271,42 641.052
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 271,34 641.920
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 17/17 271,08 644.386
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 42/42 270,44 650.732
İstanbul Kent Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 43/43 270,3 652.016
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 45/45 269,82 656.823
Işık Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 15/15 269,28 662.281
İstanbul Okan Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 8/8 269,09 664.164
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 40/40 268,53 669.848
Antalya Akev Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 14/14 268,51 669.981
Kapadokya Üniversitesi (Nevşehir) (Vakıf) (Ücretli) 50/50 268,28 672.379
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 2/2 266,68 688.727
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (%25 İndirimli) 3/3 266,35 692.154
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 10/10 265,41 702.047
İstanbul Gelişim Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 15/15 265,32 703.010
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 8/8 265,13 704.947
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 41/41 264,55 711.107
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (Ücretli) 6/6 264,29 713.833
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (Ücretli) 44/44 263,71 720.031
İstanbul Rumeli Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 31/31 263,33 724.097
Lefke Avrupa Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 49/49 263,09 726.600
İstanbul Esenyurt Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 17/17 262,6 731.831
İstanbul Gedik Üniversitesi (Vakıf) (Ücretli) 43/43 259,73 763.291
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (%50 İndirimli) 73/73 259,06 770.775
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (%50 İndirimli) 75/75 258,64 775.685
Kocaeli Sağlık Ve Teknoloji Üniversitesi (Vakıf) (%25 İndirimli) 51/51 258,44 777.847
İstanbul Galata Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 257,07 793.370
Maltepe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 33/33 256,43 800.686
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara) (Devlet) (İngilizce) (Ücretli) 7/7 255,5 811.497
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 34/34 254,49 823.362
İstanbul Atlas Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 59/59 253,25 838.082
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 32/32 253,1 839.886
Fenerbahçe Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 11/11 252,75 844.045
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 3/3 251,13 863.698
Girne Üniversitesi (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 251,05 864.716
Doğuş Üniversitesi (İstanbul) (Vakıf) (İngilizce) (Ücretli) 5/5 250,56 870.696
İstanbul Topkapı Üniversitesi (Vakıf) (İngilizce) (%50 İndirimli) 54/54 250,52 871.279
Kıbrıs İlim Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (%50 İndirimli) 42/42 249,61 882.560
Yakın Doğu Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 41/41 247,9 903.667
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (Ücretli) 9/9 247,32 910.945
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (Ücretli) 21/21 246,44 922.113
Uluslararası Final Üniversitesi (Kktc-Girne) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 22/22 241,92 980.877
Kıbrıs Batı Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%50 İndirimli) 25/25 236,9 1.048.443
Kıbrıs Sağlık Ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (Kktc-Güzelyurt) (Kktc) (%50 İndirimli) 34/34 235,89 1.062.316
Girne Amerikan Üniversitesi (Kktc) (İngilizce) (Ücretli) 18/18 234,62 1.079.984
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (Ücretli) 7/7 227,32 1.183.117
Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi (Kktc-Lefkoşa) (Kktc) (İngilizce) (%50 İndirimli) 24/24 225,44 1.209.973
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi (Devlet) (%50 İndirimli) 40/40 224,19 1.228.277
Uluslararası Balkan Üniversitesi (Üsküp-Makedonya) (Yurtdışı) (Ücretli) 5/5 220,68 1.278.537
Bakü Devlet Üniversitesi (Yurtdışı) (Ücretli) 15/15 209,01 1.442.354
Ada Kent Üniversitesi (Kktc-Gazimağusa) (Kktc) (%25 İndirimli) 25/25 165,21 1.774.912