2023 Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği taban puanları ile başarı sıralamaları açıklandı. Özellikle tercih dönemlerinde araştırılan bu bölüm ile en çok merak edilenlerin başında, "Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü hangi üniversitelerde var?" sorusu gelmektedir. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği bölümü taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları ile ilgili detayları aşağıdaki tablo aracılığıyla öğrenebilirsiniz. Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü ÖSYM ve YÖK-YÖKATLAS taban puanları ve kontenjanları haberimizde...