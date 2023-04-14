Ramazan Bayrama imece hazırlık
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RAMAZAN HABERLERİ

Bayrama imece hazırlık

Deprem bölgesindeki kadınlar bayram ikramları için hazırlığa başladı. Komşularıyla imece şekilde tatlı ve kurabiyelerini pişiren kadınlar, bayramda misafirlerini bekliyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Bayrama imece hazırlık
Bayrama imece hazırlık.

Yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi hazırlıklar başladı. Bayramda ikram edilecek lezzetlerin yapımı için de kadınlar imece şekilde çalışıyor. Özellikle deprem bölgesinde zor günler geçiren kadınlar, bayramda gelecek misafirleri için hazırlanıyor.

BAYRAM TAPLAMASI HAZIR

O kentlerden biri olan Adıyaman’da yörenin geleneksel lezzetlerinden bayram taplaması üretimi için yoğun mesai harcanıyor. Un, kabartma tozu, susam, şeker, tuz, maya karışımıyla elde edilen hamurun, kırsal mahallelerde tandırda, şehir merkezlerinde ise fırınlarda pişirilmesiyle hazırlanan bayram taplaması, kentte özellikle bayramlarda çayla birlikte misafirlere ikram ediliyor. Depremlerin büyük yıkıma neden olduğu kentte faaliyetlerini sürdüren fırınlar, Ramazan Bayramı öncesinde artan talebi karşılamak için mesai yapıyor. Bayramların vazgeçilmez lezzeti "Adıyaman çöreği", "Samsat gevreği" gibi isimlerle de anılıyor.

TANDIR VEYA KUZİNEDE PİŞİYOR

Hatay Yayladağı’nda da kadınlar, Ramazan Bayramı'nda misafirlerine ikram ettikleri yöresel kurabiye çeşidi "halaka"ları hazırlıyor. Nineleri ve annelerinden öğrendikleri yöresel tatla sofraları süslemeyi sürdüren Aşağıpulluyazı Mahallesi kadınları, un, kabartma tozu, maya, rezene, susam, çörek otu, zeytinyağı, şeker ve ceviz karışımından oluşan lezzeti imece usulü yapıyor. Bayram ziyaretlerinde misafirlere ikram edilen halka biçimindeki kurabiye, köydeki tandırlarda ya da kuzinelerde odun ateşinde pişiriliyor.


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