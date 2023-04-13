Ramazan Afganistanda bir Türk geleneği paylaşım sofraları
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RAMAZAN HABERLERİ

Afganistan’da bir Türk geleneği paylaşım sofraları

Afganistan'da geçmişi Türk hükümdarı Timur dönemine kadar uzayan "paylaşım sofraları" hâlâ her Ramazan kuruluyor. Sofralara durumu iyi olanlar yemek getiriyor ve hep beraber iftar ediliyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Afganistan’da bir Türk geleneği paylaşım sofraları
Afganistan’da bir Türk geleneği paylaşım sofraları.

Afganistan'da geçmişi yüzyıllar öncesine dayanan Ramazan ayının ‘paylaşım sofraları’ geleneği hala sürdürülüyor. Ülkenin batısındaki Horasan'ın beşiği olarak bilinen tarihi kent Herat'ın neredeyse tüm camilerinde yaşatılan bu geleneğin geçmişi Timurlular dönemine kadar dayanıyor. Adı geçmişte "komşu tabağı" olarak bilinirken daha sonra "paylaşım sofraları" olarak değiştirilen bu gelenek sayesinde, Ramazan ayının başlamasıyla her camide birer sofra kuruluyor ve iftar yaklaşınca ekonomik durumu iyi olanlar evlerinde hazırladıkları yemekleri camiye getirerek yoksullarla paylaşıyor. Böylece hem yoksulların karnı doyuyor hem birlik ve beraberlik mesajı veriliyor. İftarda paylaşılan yemeklerin başında pilav, aş ve çorba geliyor.

PAYLAŞMAYI VE BİRLİĞİ SİMGELİYOR

Afganistan Tarihi Eserleri Koruma Kurumu Herat İl Başkanı Zulmey Safa, "komşu tabağı" ya da diğer adıyla "paylaşım sofraları" geleneğinin İslamiyet öncesi Ariyayiler dönemine kadar uzandığını ancak Ramazan iftarlarında bunun Türk hükümdarı Timur dönemine ait bir gelenek olduğunu ve yüzyıllardır Herat'ta yaşatıldığını söyledi. Bu geleneğin amacının, maddi imkanı olmayanlarla iftarını paylaşmak olduğunu ifade eden Safa, "Herat'ın Timurlulara başkentlik yaptığı dönemlerden günümüze kadar ulaşan bu gelenekle camiye gelen herkesin karnı doyuyor. Bu da paylaşmayı, birliği ve beraberliği simgeliyor" dedi.


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