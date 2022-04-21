Gönülden dile gelen dualar: İnfak

Günümüz bolluk ve bereket üzere olsun.

Kullarına sayısız nimetler veren Rabbimize hamdolsun. İkram ve infakta eşsiz insan Hazreti Muhammed’e salat ve selam olsun.

Ya İlahi!

Günün bu saatinde her bir uzvumuz için vermemiz gereken birer sadaka var. Sen, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz niyazları, kıldığımız nafileleri bu niyetle kabul eyle, her bir zerremiz için sadaka olarak kabul eyle.

Allah’ım!

Verdiğin nimetlere şükrünü eda eden, “ben çalışıp kazandım, onlar da çalışıp kazansın” gibi şeytani kuruntulara kapılmadan, senin rızan için fakir ve muhtaçlara infak eden, tasaddukta bulunan kullarından eyle.

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Senin rızan için yaptığımız infakın yerini fazlasıyla doldur, bizleri kötü akıbetten koru. Çünkü sen her şeyi hakkıyla bilensin.

Kendisini cimrilikten koruyarak felaha erenlerden eyle. Muhtaç olsa da kardeşini daha ziyade düşünen kullarından eyle.

Sadaka ve zekât verecek, infak edecek bir şeyi olmayanlara; güzel ve hoş söz, hayırlı aracılık, mazluma yardım, insanlara dua, hastaları ziyaret, cenazeye katılım, güler yüz ve Müslümanların kalbini hoş tutmak gibi iyiliklerde bulunmayı nasip eyle.

Bollukta da darlıkta da, saymadan, ince hesaplar yapmadan infak eden, kesenin ve kasanın kapısını kilitlemeyen, böylece rızkı kapanmayan kullarından eyle Allah’ım!

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Az demeden çok demeden, bir ekmek, bir tas çorba, bir hurma, bir lira ile de olsa ikram ve infakta bulunan, cehennemden korunan kullarından eyle. Bilelim ki Allah, onu büyütür de bir dağ haline getirir.

Allah’ım!

Sevdiği şeylerden infak ederek meleklerin ve insanların duasını alan, muhtaçların gözyaşını silen, dertlerine derman, yaralarına merhem olan, verdikçe kazanan, malı bereketlenen, ömrü hayırlanan, huzuru yakalayan, sevenleri artan, haksızlıklardan korunan, mükafatlara nail olan ve nihayetinde Allah’ın rızasını kazanan kullarından eyle.

Âmin veselâmun alel mürselîn. Velhamdu lillâhi Rabbil âlemîn.