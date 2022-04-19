Ramazan Her akşam 3 bin kişi İDDEFle iftar ediyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Her akşam 3 bin kişi İDDEF’le iftar ediyor

Bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını “İyilik Seninle” sloganıyla 40 ülke 263 bölgede yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gine’de hayırseverlerin destekleriyle her gün 3 bin kişilik iftarlık dağıtıyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Her akşam 3 bin kişi İDDEF’le iftar ediyor
Ramazan çalışmaları kapsamında Gine’de her gün binlerce ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılıyor.

Bu yıl Ramazan ayı yardım çalışmalarını “İyilik Seninle” sloganıyla 40 ülke 263 bölgede yapan İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF), Gine’de hayırseverlerin destekleriyle her gün 3 bin kişilik iftarlık dağıtıyor. Ekiplerin hazırladığı sıcak yemekler, başkent Konakri’de bulunan Mahmud Ustaosmanoğlu Külliyesi’nde, engellilerin yaşadığı Rotema Dispanseri’nde, Konakri Merkez Cezaevi ile çevrede yaşayan ağırlıklı dul ile yetimlerden oluşan yoksullara mobil iftar araçlarıyla ulaştırılıyor.

BAĞIŞLAR DA ULAŞTIRILIYOR

Ayrıca ülkenin çeşitli şehirlerinde bulunan ihtiyaç sahiplerine kumanya ve diğer bağışlar teslim ediliyor. İftar, kumanya, zekat, fitre ve fidye gibi bağışlar, Ramazan çalışmaları kapsamında Gine’de her gün binlerce ihtiyaç sahibine ulaştırılıyor.

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